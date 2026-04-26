Nemzeti Sportrádió

NB I

DVSC–ETO 0–1 – ÉLŐ!, FTC–PAKS 2–0

Visszahódította a bajnoki címet a Dinamo Zagreb

P. GY. B. P. GY. B.
2026.04.26. 19:42
Címkék
Hajduk Split Horvátország Dinamo Zagreb
Pályára sem kellett lépnie a Dinamo Zagreb labdarúgócsapatának, hogy megnyerje a horvát bajnoki címet vasárnap.

Huszonhatodik horvát bajnoki elsőségét ünnepelhette a Dinamo Zagreb, amely a 32. fordulóban, vagyis négy játéknappal a vége előtt bebiztosította bajnoki címét. Ehhez pályára sem kellett még lépnie, mert az üldöző Hajduk Split csak gól nélküli döntetlent játszott Fiumében.

A fővárosiak így visszahódították a bajnoki elsőséget a Rijekától.

 

Legfrissebb hírek

1. HNL: meglepetésgyőzelmet aratott Splitben az Eszék

Minden más foci
2026.04.21. 21:16

Hatalmas verést kapott Zágrábban az Eszék

Minden más foci
2026.04.04. 16:55

Nem bírt egymással az Eszék és a Gorica

Minden más foci
2026.03.14. 17:04

A magyar válogatottal is szóba hozott FTC-játékos bekerült a horvát keretbe

Foci vb 2026
2026.03.10. 10:11

Hiába dolgozta le kétgólos hátrányát a Dinamo Zagreb, ráadás után a Genk jutott tovább

Európa-liga
2026.02.26. 23:32

Magabiztosan nyert a PSG és az Aalborg is a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.02.18. 20:25

A dánokat és a horvátokat is hatalmas tömeg fogadta a kézilabda Eb után – videók

Kézilabda
2026.02.03. 11:12

Rossz kezdés után a horvátok fordítottak Svájc ellen a férfi kézilabda Eb-n

Kézilabda
2026.01.25. 22:12
Ezek is érdekelhetik