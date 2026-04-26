Visszahódította a bajnoki címet a Dinamo Zagreb
Pályára sem kellett lépnie a Dinamo Zagreb labdarúgócsapatának, hogy megnyerje a horvát bajnoki címet vasárnap.
Huszonhatodik horvát bajnoki elsőségét ünnepelhette a Dinamo Zagreb, amely a 32. fordulóban, vagyis négy játéknappal a vége előtt bebiztosította bajnoki címét. Ehhez pályára sem kellett még lépnie, mert az üldöző Hajduk Split csak gól nélküli döntetlent játszott Fiumében.
A fővárosiak így visszahódították a bajnoki elsőséget a Rijekától.
1. HNL: meglepetésgyőzelmet aratott Splitben az Eszék
Minden más foci
2026.04.21. 21:16
Hatalmas verést kapott Zágrábban az Eszék
Minden más foci
2026.04.04. 16:55
Nem bírt egymással az Eszék és a Gorica
Minden más foci
2026.03.14. 17:04
