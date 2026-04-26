Visszahódította a bajnoki címet a Dinamo Zagreb

Huszonhatodik horvát bajnoki elsőségét ünnepelhette a Dinamo Zagreb, amely a 32. fordulóban, vagyis négy játéknappal a vége előtt bebiztosította bajnoki címét. Ehhez pályára sem kellett még lépnie, mert az üldöző Hajduk Split csak gól nélküli döntetlent játszott Fiumében.

A fővárosiak így visszahódították a bajnoki elsőséget a Rijekától.