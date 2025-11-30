Nemzeti Sportrádió

Hatalmas versenyfutás végén a Viking lett a norvég bajnok – 34 év után először

K. Zs.K. Zs.
2025.11.30. 21:10
Ünnepel a Viking (Fotó: Imago Images/Bildbyran/Mathilda Schüler)
A Viking diadalával ért véget a bajnoki versenyfutás Norvégiában: a stavangeri labdarúgócsapat a vasárnapi, utolsó játéknapon 5–1-re legyőzte vendégét, a Valerengát, így megőrizte egypontos előnyét a címvédő, vasárnap a Fredrikstad ellen szintén öt gólt szerző (5–0) Bodö/Glimt előtt, és 1991 óta először elhódította a bajnoki serleget.

A két csapat hetek óta külön versenyt vívott. Három fordulóval a zárás előtt a Bodö éppen az említett Valerengától kapott ki 3–1-re, ezt kihasználva ugrott ismét az élre a Viking, amely a folytatásban nem botlott meg – hetes győzelmi sorozattal zárta a bajnokságot.

A stavangeri csapat a kilencedik bajnoki címét szerezte meg – 1991 óta az elsőt –, és a következő kiírásban a playoffban kezdi meg szereplését a Bajnokok Ligájában.

A legutóbbi öt norvég bajnokságból négyet megnyerő Bodö/Glimt is biztosan ott lesz a BL-mezőnyben, ezüstérmesként a selejtező második körében kezd majd.

A harmadik helyet, vele az Európa-liga-indulást a Tromsö harcolta ki, miután az utolsó fordulóban idegenben 3–1-re nyert a Kristiansund vendégeként. A HamKam elleni 3–1-gyel záró Brann egypontos lemaradással lett a negyedik, indulhat a Konferencialigában.

A 26 aranyérmével norvég rekorder, bajnoki címet legutóbb 2018-ban nyerő Rosenborg csupán a hetedik helyen végzett, a 2019-ben és 2022-ben bajnok Molde tizedik lett.

A 16 csapatos mezőnyből kiesett a 2013-as bajnok Strömsgodset és a Haugesund, osztályozót játszik a Bryne.

 

