Hatalmas versenyfutás végén a Viking lett a norvég bajnok – 34 év után először

A két csapat hetek óta külön versenyt vívott. Három fordulóval a zárás előtt a Bodö éppen az említett Valerengától kapott ki 3–1-re, ezt kihasználva ugrott ismét az élre a Viking, amely a folytatásban nem botlott meg – hetes győzelmi sorozattal zárta a bajnokságot.

A stavangeri csapat a kilencedik bajnoki címét szerezte meg – 1991 óta az elsőt –, és a következő kiírásban a playoffban kezdi meg szereplését a Bajnokok Ligájában.

A legutóbbi öt norvég bajnokságból négyet megnyerő Bodö/Glimt is biztosan ott lesz a BL-mezőnyben, ezüstérmesként a selejtező második körében kezd majd.

A harmadik helyet, vele az Európa-liga-indulást a Tromsö harcolta ki, miután az utolsó fordulóban idegenben 3–1-re nyert a Kristiansund vendégeként. A HamKam elleni 3–1-gyel záró Brann egypontos lemaradással lett a negyedik, indulhat a Konferencialigában.

A 26 aranyérmével norvég rekorder, bajnoki címet legutóbb 2018-ban nyerő Rosenborg csupán a hetedik helyen végzett, a 2019-ben és 2022-ben bajnok Molde tizedik lett.

A 16 csapatos mezőnyből kiesett a 2013-as bajnok Strömsgodset és a Haugesund, osztályozót játszik a Bryne.