Osimhen duplázott, Sallai török bajnok a Galatával!

A Galatasaray lehetőséget kapott arra, hogy már szombaton újra bajnok legyen, Sallai Roland csapata az Antalyaspor ellen lépett pályára szombat este.

A vendégek mindent megtettek, hogy elnapolják a bajnokavatást, Söner Dikmen kétszer is eredményes volt, de előbb Mario Lemina, majd Victor Osimhen egyenlített. A nigériai a 88. percben megszerezte a második gólját is, majd Kaan Ayhan bebiztosította a sikert. A Galata így egy fordulóval a vége előtt megtartotta négypontos előnyét a Konyaspor otthonában nyerő Fenerbahce előtt, és 26. alkalommal ünnepelhetett bajnoki címet Törökországban, sorozatban negyedszer végezve az élen. A második bajnoki címét szerző Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

A Fatih Karagümrük és a Kayserispor már biztos búcsúzik az élvonaltól, kieső helyen áll még az Antalyaspor, de utóbbi az utolsó fordulóban még meghosszabbíthatja első osztályú tagságát.

TÖRÖK SÜPER LIG

37. FORDULÓ

Alanyaspor–Kayserispor 3–1

Basaksehir–Samsunspor 3–0

Besiktas–Trabzonspor 1–2

Eyüpspor–Rizespor 4–0

Galatasaray–Antalyaspor 4–2

Genclerbirligi–Kasimpasa 3–2

Göztepe–Gaziantep 2–1

Kocaelispor–Fatih Karagümrük 0–1

Konyaspor–Fenerbahce 0–3