NB I: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest

Felcsút, Pancho Aréna, 20 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Karakó Ferenc

♦ A 25. NB I-es összecsapásuk jön, a házigazda felcsútiak minimális különbséggel állnak jobban, az örökmérleg 10 Puskás Akadémia-siker, 5 döntetlen, 9 MTK-győzelem. 2013 novembere és 2022 májusa között nem ikszeltek, az előző 3 összecsapásuk viszont egyaránt döntetlen lett.

♦ A Puskás Akadémia az MTK elleni legutóbbi 9 bajnoki találkozójából 5-öt megnyert, 4-szer pedig döntetlenre végzett vele. Nincs még egy csapat a jelenlegi NB I-es mezőnyben, amellyel szemben ilyen hosszú veretlenségi szériában lenne Hornyák Zsolt gárdája. A 2023. októberi budapesti 5–0-t és a 2024. februári hazai 6–1-et pedig ott találjuk a felcsúti klub élvonalbeli rekordgyőzelmei között.

♦ A Puskás Akadémia pályaválasztása mellett azonban még mindig az MTK az eredményesebb, hiszen a kék-fehérek felcsútiak elleni idegenbeli mérlege 5 győzelem, 3 iksz és 4 vereség. Legutóbb úgy végeztek 1–1-re, hogy a hazaiaktól a válogatottba most először meghívott Markgráf Ákos már a 6. percben piros lapot kapott. A kék-fehérek máig utolsó, Puskás Akadémia elleni győzelmét még 2022 februárjában, Márton Gáborral a kispadon a Pancho Arénában aratták (1–2).

♦ A 6. helyen álló felcsúti csapat két hete 3–1-re győzött Zalaegerszegen, és így a legutóbbi 2 bajnokiját megnyerte – ez rajta kívül csak az FTC-nek sikerült a mezőnyben. Győzelmével – a ZTE veresége esetén – feljöhet az 5. pozícióba, bár Hornyák Zsolt 2019-es kinevezése óta még az is a legrosszabb bajnoki helyezése lesz.

♦ A fordulónak a 10. helyről nekivágó MTK az előző 5 bajnokiján nem kapott ki, így az ETO után a második leghosszabb veretlenségi sorozattal rendelkezik (2 diadal, 3 iksz). Mivel a kék-fehérek győzelmeinek száma csupán 9, – ami a harmadik legkevesebb az NB I-ben – a záró fordulóban legfeljebb a Nyíregyházát előzhetik meg a tabellán.

♦ A Puskás Akadémia felcsúti mérlege 5–3–7, és ezzel csak 10. a hazai táblázaton. Két körrel ezelőtt 5 meccses otthoni nyeretlenségének vetett véget az Újpest 2–0-s legyőzésével.

♦ Az MTK pedig a vendégtabellán 10., a mérlege 2–6–7. Az előző 4 idegenbeli fellépése úgy lett döntetlen, hogy közben egyszer sem vezetett.