A Newcastle Isak pótlásán dolgozik; Gyökeres megkapta az engedélyt az orvosira – pénteki transzferhíradó

Javában pörögnek az események az európai kupaporondon, szép sorban indulnak az őszi-tavaszi rendszerű bajnokságok, péntek este rajtol az NB I is, azonban a nyári futballhírek jelentős részét továbbra is az átigazolási információk, transzferpletykák teszik ki. A piac monitorozását ma is folytatjuk, tartsanak velünk!

DÉLELŐTTI ÉS DÉLUTÁNI ÖSSZEFOGLALÓ A péntek délelőtt legfontosabb átigazolási híre az volt, hogy Viktor Gyökeres engedélyt kapott csapatától, a portugál Sportingtól: orvosi vizsgálaton vehet részt az Arsenalnál. Közel tehát a nyár eddigi legfordulatosabb transzfertörténetének befejezése, és úgy hírlik, hogy a Napoli és a Galatasaray is lassan lezárja Victor Osimhen végleges isztambuli szerződtetésének ügyét. Magyar vonatkozású hír, hogy a kínai Sanghaj Senhua hároméves szerződéssel csábítja az FTC mali csatárát, Adama Traorét. Két hírünk is volt a Feyenoordról: az egyik szerint a rotterdami klub szerződtette az ausztrál válogatott hátvédet, Jordan Bost, a másik pedig arról szólt, hogy az Olympique Marseille után a Leeds United és a Roma is vinné a holland csapat szélsőjét, Igor Paixaót. A Bayern München is két szálon került szóba: egyfelől a bajorok 70+10 millió eurós ajánlattal ostromolják a Liverpoolt Luis Díazért, míg korábbi legendájuk, Thomas Müller várhatóan a hétvégén dönt arról, hogy az Egyesült Államokban vagy Ausztráliában folytatja-e karrierjét. És egy váratlan bejelentés: Andrea Pirlót nevezték ki az Arab Emírségek másodosztályában szereplő Dubai United vezetőedzőjévé. A német Sky Sport értesülése szerint a Newcastle United felvette a kapcsolatot Benjamin Sesko képviselőivel, hogy a lehetséges átigazolásról tárgyaljanak. Az RB Leipzig 80 millió euró alatt nem válna meg szlovén válogatott csatárától. Vanja Milinkovics-Szavics már júniusban igent mondott Antonio Conte hívására, mostanra pedig a klubok is egyezségre jutottak: a Torino 21 millió eurót kap a kapusért, amit a Napoli négy év alatt egyenlít ki. KÉSŐ DÉLUTÁNI ÉS ESTI ÖSSZEFOGLALÓ A nemzetközi piacon tovább gördült a Viktor Gyökeres klubváltását firtató hírfolyam, a legfrissebb hírek szerint a svéd a mai nap folyamán utazott Londonba, hogy átessen a szükséges orvosi vizsgálatokon. A 41 éves ikonikus szerb kapus, Vladimir Sztojkovics a Radnicski Kragujevacnál folytatja pályafutását, a Lyon Ruben Kluiverttel, míg a Braga a Barcától megszerzett Pau Víctorral erősített. A sok távozó után most érkezőt jelentett be a Nantes, a francia klub a koreai Kvon Hjeok Kjut szerződtette. A Ferencvárostól csütörtökön távozó Cristian Ramírez következő klubja a Lokomotív Moszkva lehet; a Barca hamarosan szerződést hosszabbíthat Jules Koundéval, a Flamengo pedig az Atlético Madrid szélsőjét, Samuel Linót szerződtetheti. Az Al-Hilal csillagászati gázsival csábítja Alexander Isakot, míg a legutóbb Mezőkövesden játszó Steliano Filip a román harmadosztályú Lotus Baile Felix játékosa lett. Eközben a hazai piacon a Mezőkövesd három DVTK-s fiatal érkezését jelentette be, míg a Videoton az Egerrel NB III-as gólkirályi címet szerző Tóth Milánnal erősített. A LEGFONTOSABB ÁTIGAZOLÁSI HÍREK PERCRŐL PERCRE