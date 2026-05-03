Újoncként nyerte meg története első svájci bajnoki címét az FC Thun

A Thun szombati veresége ellenére úgy lett bajnok vasárnap, hogy a mögötte második St. Gallen 3–0-ra kikapott a Siontól, így a St. Gallen-iek hátránya 11 pont maradt három körrel a bajnokság vége előtt.

Az 1898-ban alapított thuni klub tavaly öt év kihagyás után tért vissza az élvonalba, s annak ellenére szerezte meg története első jelentős trófeáját, hogy az előző öt fordulóból négyszer pont nélkül maradt.

A város vezetése már korábban jóváhagyta, hogy az éttermek és a bárok egész éjjel nyitva lehetnek, amikor biztossá válik a helyi csapat aranyérme.