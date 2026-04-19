Kovács Bendegúz a kispadon ült, Parrott betalált – Holland Kupa-győztes az AZ

P. K.
2026.04.19. 20:27
AFPSven Mijnans öröme az AZ második gólja után (Fotó: AFP)
Az AZ Alkmaar 5–1-re megnyerte a Holland Kupa döntőjét a NEC ellen. Az alkmaariak magyar csatára, Kovács Bendegúz a kispadon ült.

 

A Holland Kupa rotterdami döntőjében az első győzelmére hajtó, a bajnokságban harmadik helyen álló NEC Nijmegen és a négyszeres kupagyőztes, a bajnoki tabellán hatodik AZ Alkmaar találkozott egymással. A NEC a hatodik fináléján szerepelt, legutóbb két éve a Feyenoordtól kapott ki. A legutóbb 2013-ban kupát nyerő AZ pedig tavaly is döntőt játszott, de akkor 1–1-es döntetlen után 11-esekkel 4–2-re alulmaradt a Go Ahead Eaglesszel szemben.

Ahogy azt a Nemzeti Sport szombaton már előre jelezte, az alkmaariaknál bekerült a keretbe és a kezdésnél a kispadon ült Kovács Bendegúz. A magyar U-válogatott csatár negyedszer került be az első csapat keretébe, legutóbb a Sahtar elleni Konferencialiga-meccsen (2–2) csereként be is mutatkozott a csapatban. Azon a mérkőzésen pihent a magyar válogatott réme, az ír csatár, Troy Parrott, aki viszont a kupadöntőn kezdett az AZ-ban, ám az első félidőben nem villogott.

Légiósok
Tegnap, 20:05

Kovács Bendegúz bekerült az AZ kupadöntős keretébe – NS-infó

A 19 éves magyar csatár csütörtökön gólpasszal mutatkozott be az alkmaariak felnőttcsapatában.

 

Előbb a NEC támadója, Noe Lebreton lőtt mellé az ötösön belülről, majd a másik oldalon Jordy Clasie lövése súrolta a kapufát, míg Elijah Dijkstra közeli lövését Jasper Cillessen védte. A 32. percben aztán egy bal oldali akció végén Mees de Wit lőtt egy lecsorgó labdát az öt és feles vonaláról a hosszú alsóba. 1–0

A mérkőzés a 67. percben dőlt el, amikor Sven Mijnans a jobb alsó sarokba helyezett. A folytatásban Parrott passzából Peer Koopmeiners emelt a kapuba, majd Koki Ogava fejesével ugyan szépített a NEC, de a hosszabbítás perceiben Kees Smit is beköszönt, az 5–1-es végeredményt pedig Parrott állította be megpattanó lövésből.

Kovács Bendegúz nem állt be, az AZ története során ötödször nyerte meg a Holland Kupát.

HOLLAND-KUPA
DÖNTŐ, ROTTERDAM
AZ Alkmaar–NEC Nijmegen 5–1 (De Wit 32., Mijnans 67., P. Koopmeiners 73., Smit 90+1., Parrott 90+5., ill. Ogava 78.)

 

Legfrissebb hírek

Kovács Bendegúz bekerült az AZ kupadöntős keretébe – NS-infó

Légiósok
Tegnap, 20:05

Videó: kiváló meglátás Kovács Bendegúztól – szép gól lett belőle

Légiósok
2026.04.17. 10:35

Kovács Bendegúz gólpasszal debütált, az AZ döntetlennel búcsúzott a Konferencialigától

Európa-konferencialiga
2026.04.16. 20:40

A Palace, a Mainz és a Sahtar is kapott gól nélkül nyert pályaválasztóként a Kl-ben

Európa-konferencialiga
2026.04.09. 23:08

Kovács Bendegúz bekerült az AZ Alkmaar Kl-negyeddöntős keretébe a Sahtar Doneck ellen

Légiósok
2026.04.08. 17:56

Baráth Péter góllal és gólpasszal vitte a prímet légiósaink közül

Légiósok
2026.04.06. 10:07

Videók: Kovács Bendegúz újabb gólja; Csorba Noel is betalált

Légiósok
2026.04.04. 07:48

Kovács Bendegúz gólt fejelt és gólpasszt adott, de ez is kevés volt a törökök ellen – lemaradtunk az Eb-ről

Magyar válogatott
2026.03.28. 14:08
Ezek is érdekelhetik