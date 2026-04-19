Kovács Bendegúz a kispadon ült, Parrott betalált – Holland Kupa-győztes az AZ
A Holland Kupa rotterdami döntőjében az első győzelmére hajtó, a bajnokságban harmadik helyen álló NEC Nijmegen és a négyszeres kupagyőztes, a bajnoki tabellán hatodik AZ Alkmaar találkozott egymással. A NEC a hatodik fináléján szerepelt, legutóbb két éve a Feyenoordtól kapott ki. A legutóbb 2013-ban kupát nyerő AZ pedig tavaly is döntőt játszott, de akkor 1–1-es döntetlen után 11-esekkel 4–2-re alulmaradt a Go Ahead Eaglesszel szemben.
Ahogy azt a Nemzeti Sport szombaton már előre jelezte, az alkmaariaknál bekerült a keretbe és a kezdésnél a kispadon ült Kovács Bendegúz. A magyar U-válogatott csatár negyedszer került be az első csapat keretébe, legutóbb a Sahtar elleni Konferencialiga-meccsen (2–2) csereként be is mutatkozott a csapatban. Azon a mérkőzésen pihent a magyar válogatott réme, az ír csatár, Troy Parrott, aki viszont a kupadöntőn kezdett az AZ-ban, ám az első félidőben nem villogott.
Előbb a NEC támadója, Noe Lebreton lőtt mellé az ötösön belülről, majd a másik oldalon Jordy Clasie lövése súrolta a kapufát, míg Elijah Dijkstra közeli lövését Jasper Cillessen védte. A 32. percben aztán egy bal oldali akció végén Mees de Wit lőtt egy lecsorgó labdát az öt és feles vonaláról a hosszú alsóba. 1–0
A mérkőzés a 67. percben dőlt el, amikor Sven Mijnans a jobb alsó sarokba helyezett. A folytatásban Parrott passzából Peer Koopmeiners emelt a kapuba, majd Koki Ogava fejesével ugyan szépített a NEC, de a hosszabbítás perceiben Kees Smit is beköszönt, az 5–1-es végeredményt pedig Parrott állította be megpattanó lövésből.
Kovács Bendegúz nem állt be, az AZ története során ötödször nyerte meg a Holland Kupát.
HOLLAND-KUPA
DÖNTŐ, ROTTERDAM
AZ Alkmaar–NEC Nijmegen 5–1 (De Wit 32., Mijnans 67., P. Koopmeiners 73., Smit 90+1., Parrott 90+5., ill. Ogava 78.)