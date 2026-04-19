Kovács Bendegúz a kispadon ült, Parrott betalált – Holland Kupa-győztes az AZ

A Holland Kupa rotterdami döntőjében az első győzelmére hajtó, a bajnokságban harmadik helyen álló NEC Nijmegen és a négyszeres kupagyőztes, a bajnoki tabellán hatodik AZ Alkmaar találkozott egymással. A NEC a hatodik fináléján szerepelt, legutóbb két éve a Feyenoordtól kapott ki. A legutóbb 2013-ban kupát nyerő AZ pedig tavaly is döntőt játszott, de akkor 1–1-es döntetlen után 11-esekkel 4–2-re alulmaradt a Go Ahead Eaglesszel szemben.

Ahogy azt a Nemzeti Sport szombaton már előre jelezte, az alkmaariaknál bekerült a keretbe és a kezdésnél a kispadon ült Kovács Bendegúz. A magyar U-válogatott csatár negyedszer került be az első csapat keretébe, legutóbb a Sahtar elleni Konferencialiga-meccsen (2–2) csereként be is mutatkozott a csapatban. Azon a mérkőzésen pihent a magyar válogatott réme, az ír csatár, Troy Parrott, aki viszont a kupadöntőn kezdett az AZ-ban, ám az első félidőben nem villogott.