CIES-elemzés: bajnok lesz a Ferencváros, a Liverpool és a Real Madrid is

Abszolút értékben a legnagyobb valószínűséggel a szerb Crvena zvezda (76,2%) szerzi meg a bajnoki címet a saját pontvadászatában, őt követi a francia Paris Saint-Germain (73%), majd a dél-afrikai Mamelodi Sundowns (70.6%). Ezzel szemben a vizsgált versenysorozatok közül a legnyitottabb küzdelem az Arab Emírségek Pro League-jében várható: a Sabab Al-Ahli sikerére legfeljebb 23.5%-ot ad a CIES kimutatása. De utánuk az olasz Serie A-ban az Internazionale bajnoki címét is csak 25.6%, a holland Eredivisie-ben pedig a Feyenoord elsőségét 28.6% valószínűséggel jósolják.

A magyar NB I-ben a Ferencvárost tartják messze a legnagyobb esélyesnek, a zöld-fehérek újabb címvédésére 64.6% valószínűséget ad a központ. A rangsorban a második helyen a Puskás Akadémia FC (17%), a harmadikon az Újpest (11.2%) áll. A legkisebb valószínűséget hét csapat végső sikerére látnak: holtversenyben az MTK, a Kisvárda, a Zalaegerszeg, a Debrecen, a Nyíregyháza, a Diósgyőr és a Kazincbarcika bajnoki elsősége is csak 1% körüli mutatóval szerepel, de a kupagyőztes Paks bajnoki címére is csak minimálisan látnak több esélyt.

Ami a környező országokat illeti: Ausztriában a Salzburg (41.8%), Horvátországban a Dinamo Zagreb (63.2%), Romániában az FCSB (47.9%), Szlovákiában a Slovan Bratislava (59.7%), Szlovéniában a Celje (63.4%), Ukrajnában a Sahtar Doneck (59.6), Csehországban a Slavia Praha (46.3%) és – ahogy már fentebb említettük – Szerbiában a Crvena zvezda (76.2%) bajnoki címét tartja a legvalószínűbbnek az elemzés.

Az európai elitligákban az angoloknál a Liverpool végső győzelmét tartják a legesélyesebbnek (28.9), a címvédőt követi a második helyen az Arsenal (18.8%), a harmadikon a Chelsea (16.2). A spanyoloknál úgy látják az elemzők, hogy trónfosztás lesz, és a legnagyobb valószínűség szerint ezúttal a Real Madrid lesz a bajnok (40.6%), megelőzve a címvédő FC Barcelonát (29.6%) és az Atlético Madridot (22.1%). A németeknél ismét a Bayern München végső győzelmét várja a CIES (61.4%), a bajorokat követi a valószínűség-táblázaton a Borussia Dortmund (8.8%), majd a Bayer Leverkusen (8.3%).

A CIES szerint – a spanyolokhoz hasonlóan – az olaszoknál sem lesz címvédés: a legesélyesebbnek ugyanis az Internazionalét tartják a bajnoki címre (25.6%), a legutóbbi győztes Napolit (17.4%) még a Juventus is megelőzi (18.2%) – azaz a torinóiaknak van a második legnagyobb esélyük a scudettóra a CIES kimutatása szerint.

A franciáknál a Paris Saint-Germain fölényesen végzett az elemzés első helyén (73%), megelőzve a második Monacót (7.7%) és a harmadik, a nyáron jelentős átalakuláson áteső Olympique Marseille-t (5.9%).

A TELJES ELEMZÉS ITT TEKINTHETŐ MEG!