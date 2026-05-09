Nemzeti Sportrádió

Harminchárom évet várt rá, de harmadszor is kupagyőztes a Bodö/Glimt

P. GY. B. P. GY. B.
2026.05.09. 21:20
Hakon Evjen is értékesítette a tizenegyesét, így Norvég Kupa-győztes lett a Bodö/Glimt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bodö/Glimt Norvég Kupa Vancsa Zalán Drita Brann Bergen
A Bodö/Glimt nyerte meg a labdarúgó Norvég Kupát, miután a szombati fináléban 3–3 után tizenegyesekkel legyőzte a Brann Bergent.

A Bodö/Glimt 33 év után nyert újra Norvég Kupát. A mostani idényben a Bajnokok Ligájában vitézkedő csapat a rendes játékidőben 2–2-re végzett a Brann Bergennel, majd a hosszabbításban Andreas Helmersen révén előnyben volt, de Joachim Soltvedt a 118. percben tizenegyesekre mentette a párharcot. A szétlövés során a Bodö mind a négy lövése sikeres volt, a bergenieknél viszont Soltvedt és Thore Pedersen is hibázott, így a Bodö/Glimt harmadszor lett Norvég Kupa-győztes.

Koszovóban eldőlt a bajnoki cím sorsa, a Drita megvédte címét, és ötödször végzett az élen. A Drita pont az üldöző FC Ballkanit győzte le 2–0-ra, így behozhatatlan, 11 pontos előnyre tett szert három fordulóval a vége előtt.

A Vancsa Zalánt foglalkoztató Lommel másodszor is legyőzte a Beerschotot a belga másodosztály osztályozóján, így már csak a Dender elleni oda-visszavágós párharcot kell megnyernie, hogy feljusson az élvonalba. A magyar játékos a 64. percben állt be csereként, a 76.-ban gólt szerzett.

Sallai Roland török bajnoki címet nyert ismét a Galatasarayjal.

 

Bodö/Glimt Norvég Kupa Vancsa Zalán Drita Brann Bergen
Legfrissebb hírek

Vancsa Zalán duplájával elődöntős az élvonalba jutásért folyó rájátszásban a Lommel

Légiósok
2026.04.27. 22:49

A Bodö/Glimt egyértelmű célja, hogy Észak-Európa legjobbja legyen – interjú a norvég csodacsapat háttéremberével

Labdarúgás
2026.04.23. 10:51

Football Forum Hungary: A Bodö/Glimt titka a hosszú távú, stabil klubstratégia

Minden más foci
2026.04.21. 12:59

Végállomás – Csinta Samu publicisztikája

Bajnokok Ligája
2026.03.19. 23:33

„A csapat pontosan tudta, mit kell tennie” – a Sporting CP edzője a Bodö/Glimt elleni BL-fordításról

Bajnokok Ligája
2026.03.18. 10:39

Lisszabonban feltámadt a Sporting, véget ért a Bodö/Glimt nagy BL-menetelése

Bajnokok Ligája
2026.03.17. 21:28

Szinte reménytelen helyzetben a portugál bajnok a BL-ben

Bajnokok Ligája
2026.03.17. 11:32

„Belefáradtam a sírásba” – összetörtek a lisszaboniak a Bodö/Glimt elleni BL-vereség után

Bajnokok Ligája
2026.03.12. 16:48
Ezek is érdekelhetik