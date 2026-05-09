Harminchárom évet várt rá, de harmadszor is kupagyőztes a Bodö/Glimt

A Bodö/Glimt 33 év után nyert újra Norvég Kupát. A mostani idényben a Bajnokok Ligájában vitézkedő csapat a rendes játékidőben 2–2-re végzett a Brann Bergennel, majd a hosszabbításban Andreas Helmersen révén előnyben volt, de Joachim Soltvedt a 118. percben tizenegyesekre mentette a párharcot. A szétlövés során a Bodö mind a négy lövése sikeres volt, a bergenieknél viszont Soltvedt és Thore Pedersen is hibázott, így a Bodö/Glimt harmadszor lett Norvég Kupa-győztes.

Koszovóban eldőlt a bajnoki cím sorsa, a Drita megvédte címét, és ötödször végzett az élen. A Drita pont az üldöző FC Ballkanit győzte le 2–0-ra, így behozhatatlan, 11 pontos előnyre tett szert három fordulóval a vége előtt.

A Vancsa Zalánt foglalkoztató Lommel másodszor is legyőzte a Beerschotot a belga másodosztály osztályozóján, így már csak a Dender elleni oda-visszavágós párharcot kell megnyernie, hogy feljusson az élvonalba. A magyar játékos a 64. percben állt be csereként, a 76.-ban gólt szerzett.

Sallai Roland török bajnoki címet nyert ismét a Galatasarayjal.