Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I, 33. forduló: Nyíregyháza–Kazincbarcika 1–0

Véglegesítették a magyar soccaválogatott Eb-keretét

Munkatársunktól Munkatársunktól
2026.05.15. 17:33
null
Címkék
magyar soccaválogatott socca socca Európa-bajnokság
Kihirdették a magyar soccaválogatott végleges keretét a május 20. és 24. között Tiranában sorra kerülő Európa-bajnokságra.

A tornán Rozman Sándor együttese Dániával, Szerbiával és Romániával csap össze a C-csoportban. A kontinensviadalon 28 nemzet vesz részt, a magyar csapat pedig egyértelmű céllal utazik Albániába: túljutni a korábbi tornák első kieséses szakaszán, és a lehető legeredményesebb szereplést elérni.

A Magyar Socca Sportszövetség szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményéből kiderül, hogy a szövetségi kapitány keretének gerincét a mexikói világbajnokságon szerepelt csapat adja, így a válogatott stabil alapokra, összeszokottságra és nemzetközi rutinra építhet. Rozman Sándor szerint a felkészülés során a taktikai elemek, a rögzített szituációk és a megfelelő hozzáállás kerültek fókuszba, hiszen egy ilyen sűrű tornán a koncentráció és a részletek dönthetnek.

A magyarok május 20-án Dániával ellen kezdik meg szereplésüket, amely az ismeretlen ellenfél miatt különösen fontos nyitány lehet. Egy nappal később Szerbia következik, amely fizikális, szervezett játékával komoly kihívást jelenthet, míg május 22-én este jön a csoportkör leginkább várt összecsapása, a Magyarország–Románia presztízsderbi.

„A dánokat és a szerbeket mindenképpen meg kell vernünk, és reményeim szerint Romániával az utolsó fordulóban a csoportelsőségért játszhatunk. Erős mezőny lesz, de magunkat is a topcsapatok közé sorolom” – fogalmazott Rozman Sándor.

A csoportból az első két helyezett, valamint a két legjobb harmadik jut tovább a legjobb 16 közé, így minden pontnak kiemelt jelentősége lesz.

A magyar válogatott kerete
Kapusok: Szacskó László, Sass István
Mezőnyjátékosok: Branko Petric, Szabó Marcell, Tolnay Rokkó, Éles Zoltán, Fekete Olivér, Dutkai Dániel, Szpirulisz Markosz, Besnyő Dániel, Viscsák György, Filkor Benjámin, Bartucz Dániel, Irimiás Gergő
Szövetségi kapitány: Rozman Sándor
Másodedző: Cservenyák Ádám

A magyar válogatott programja
Május 20., 14.00: Magyarország–Dánia
Május 21., 10.00: Magyarország–Szerbia
Május 22., 19.00: Magyarország–Románia

 

magyar soccaválogatott socca socca Európa-bajnokság
Legfrissebb hírek

Romániával, Szerbiával és Dániával egy csoportban a magyarok a socca Eb-n

Minden más foci
2026.04.23. 14:49

Negyedik a világranglistán a magyar soccaválogatott

Magyar válogatott
2026.03.03. 18:02

A lengyelek szerezték meg az aranyérmet a socca-vb-n

Minden más foci
2025.12.08. 17:43

Socca-vb: Fortuna elfordult a magyaroktól – a mieink szétlövésben búcsúztak

Minden más foci
2025.12.06. 07:22

Socca-vb: megint egy német akadály

Minden más foci
2025.12.05. 17:07

Socca-vb: Marokkó is kipipálva, jönnek a németek

Magyar válogatott
2025.12.04. 07:08

Egy gól elég volt Honduras ellen a socca vb-n

Magyar válogatott
2025.12.02. 06:57

Socca-vb: kiütötte a magyar csapat a tartalékos brazilokat

Magyar válogatott
2025.11.30. 07:14
Ezek is érdekelhetik