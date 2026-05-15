Véglegesítették a magyar soccaválogatott Eb-keretét

A tornán Rozman Sándor együttese Dániával, Szerbiával és Romániával csap össze a C-csoportban. A kontinensviadalon 28 nemzet vesz részt, a magyar csapat pedig egyértelmű céllal utazik Albániába: túljutni a korábbi tornák első kieséses szakaszán, és a lehető legeredményesebb szereplést elérni.

A Magyar Socca Sportszövetség szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményéből kiderül, hogy a szövetségi kapitány keretének gerincét a mexikói világbajnokságon szerepelt csapat adja, így a válogatott stabil alapokra, összeszokottságra és nemzetközi rutinra építhet. Rozman Sándor szerint a felkészülés során a taktikai elemek, a rögzített szituációk és a megfelelő hozzáállás kerültek fókuszba, hiszen egy ilyen sűrű tornán a koncentráció és a részletek dönthetnek.

A magyarok május 20-án Dániával ellen kezdik meg szereplésüket, amely az ismeretlen ellenfél miatt különösen fontos nyitány lehet. Egy nappal később Szerbia következik, amely fizikális, szervezett játékával komoly kihívást jelenthet, míg május 22-én este jön a csoportkör leginkább várt összecsapása, a Magyarország–Románia presztízsderbi.

„A dánokat és a szerbeket mindenképpen meg kell vernünk, és reményeim szerint Romániával az utolsó fordulóban a csoportelsőségért játszhatunk. Erős mezőny lesz, de magunkat is a topcsapatok közé sorolom” – fogalmazott Rozman Sándor.

A csoportból az első két helyezett, valamint a két legjobb harmadik jut tovább a legjobb 16 közé, így minden pontnak kiemelt jelentősége lesz.

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Szacskó László, Sass István

Mezőnyjátékosok: Branko Petric, Szabó Marcell, Tolnay Rokkó, Éles Zoltán, Fekete Olivér, Dutkai Dániel, Szpirulisz Markosz, Besnyő Dániel, Viscsák György, Filkor Benjámin, Bartucz Dániel, Irimiás Gergő

Szövetségi kapitány: Rozman Sándor

Másodedző: Cservenyák Ádám

A magyar válogatott programja

Május 20., 14.00: Magyarország–Dánia

Május 21., 10.00: Magyarország–Szerbia

Május 22., 19.00: Magyarország–Románia