Az ETO kiütötte a PMFC-t a női NB I-ben

A tavalyi ezüstérmes ETO a 4. helyen zárta az alapszakaszt, így a bronzcsatában lesz érdekelt, amelyben az MTK-val csap össze a kék-fehérek pályaelőnye mellett – a párharc az egyik fél második győzelméig tart.

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

22. (UTOLSÓ) FORDULÓ

ETO FC–PMFC 7–0

Szombaton játsszák

14.00: Újpest–Szekszárd

14.00: DVTK–Viktória FC

16.00: Puskás Akadémia–Ferencváros

17.30: St. Mihály–MTK

19.00: Bp. Honvéd–Budaörs

Az állás

1. FTC 56 pont (21 mérkőzés)

2. Puskás Akadémia 54 pont (21)

3. MTK 48 pont (21)

4. ETO 45 pont (22)

5. St. Mihály 30 pont (21)

6. Újpest 27 pont (21)

7. Bp. Honvéd 26 pont (21)

8. PMFC 25 pont (22)

9. DVTK 19 pont (21)

10. Szekszárd 12 pont (21)

11. Viktória FC 11 pont (21)

12. Budaörs 7 pont (21) – kiesett