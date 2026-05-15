NB I, 33. forduló: Puskás Akadémia–MTK 0–0

Az ETO kiütötte a PMFC-t a női NB I-ben

VARGA BALÁZS
2026.05.15. 18:54
Sima sikerrel zárta az alapszakaszt az ETO (Fotó: ETO FC/Facebook)
női labdarúgás női NB I női labdarúgó NB I
A női labdarúgó NB I utolsó, 22. fordulójában az ETO FC hazai pályán 7–0-ra kiütötte a PMFC-t.

A tavalyi ezüstérmes ETO a 4. helyen zárta az alapszakaszt, így a bronzcsatában lesz érdekelt, amelyben az MTK-val csap össze a kék-fehérek pályaelőnye mellett – a párharc az egyik fél második győzelméig tart.

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
22. (UTOLSÓ) FORDULÓ
ETO FC–PMFC 7–0
Szombaton játsszák
14.00: Újpest–Szekszárd
14.00: DVTK–Viktória FC
16.00: Puskás Akadémia–Ferencváros
17.30: St. Mihály–MTK
19.00: Bp. Honvéd–Budaörs

Az állás
  1. FTC 56 pont (21 mérkőzés)
  2. Puskás Akadémia 54 pont (21)
  3. MTK 48 pont (21)
  4. ETO 45 pont (22)
  5. St. Mihály 30 pont (21)
  6. Újpest 27 pont (21)
  7. Bp. Honvéd 26 pont (21)
  8. PMFC 25 pont (22)
  9. DVTK 19 pont (21)
10. Szekszárd 12 pont (21)
11. Viktória FC 11 pont (21)
12. Budaörs 7 pont (21) – kiesett

 

