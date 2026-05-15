Az ETO kiütötte a PMFC-t a női NB I-ben
A tavalyi ezüstérmes ETO a 4. helyen zárta az alapszakaszt, így a bronzcsatában lesz érdekelt, amelyben az MTK-val csap össze a kék-fehérek pályaelőnye mellett – a párharc az egyik fél második győzelméig tart.
NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
22. (UTOLSÓ) FORDULÓ
ETO FC–PMFC 7–0
Szombaton játsszák
14.00: Újpest–Szekszárd
14.00: DVTK–Viktória FC
16.00: Puskás Akadémia–Ferencváros
17.30: St. Mihály–MTK
19.00: Bp. Honvéd–Budaörs
Az állás
1. FTC 56 pont (21 mérkőzés)
2. Puskás Akadémia 54 pont (21)
3. MTK 48 pont (21)
4. ETO 45 pont (22)
5. St. Mihály 30 pont (21)
6. Újpest 27 pont (21)
7. Bp. Honvéd 26 pont (21)
8. PMFC 25 pont (22)
9. DVTK 19 pont (21)
10. Szekszárd 12 pont (21)
11. Viktória FC 11 pont (21)
12. Budaörs 7 pont (21) – kiesett