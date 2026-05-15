Gólzáporos mérkőzésen, pontszerzéssel búcsúzott az élvonaltól a Kazincbarcika

Lógtak az orrok tavaly október 25-én a Nyíregyháza Spartacusnál, amikor a csapat hazai pályán kapott ki 1–0-ra a Kazincbarcikától, és az első kör zárultával a tabella utolsó helyére zuhant.

Aztán kiderült, valójában az a vereség kellett a bennmaradáshoz…

Az eredmény(telenség) edzőváltást eredményezett, érkezett Bódog Tamás, akivel aztán különösen a tavasszal szárnyalni kezdett az együttes, három fordulóval ezelőtt biztosította bennmaradását, és az utolsó fellépése előtt arra is kínálkozott esély, hogy története eddigi legjobb szereplését beállítva a 7. helyen végezzen.

Gyászszünet Fazekas László emlékére (Fotó: Czinege Melinda)

A látványos feltámadás kulcsfigurája volt a télen szerződtetett két csatár, Muhamed Tijani és Marko Kvasina, akik a kezdő sípszót nyolc, illetve hat góllal várták. Az osztrák Kvasina aztán hamar módosított ezen az állapoton, hiszen az elsöprő lendülettel kezdő Szparit már a 6. percben vezetéshez juttatta. A gólhoz kellett Baranyai Nimród hibája, de olyan nyomás volt az elejétől kezdve a Kazincbarcika védelmén, hogy szinte törvényszerű volt egy olyan rontás, amit góllal büntetnek a hazaiak.

Vezetése birtokában sem vett vissza a lendületből a Nyíregyháza, Kvasina már fő fegyverével, fejessel szerezhetett volna újabb két gólt, de egyébként is elmondható volt: a szabolcsiak a beívelések révén igyekeztek kihasználni jelentős magassági fölényüket. Fél óra alatt már fél tucat szögletnél tartottak, az ötödik után Muhamed Tijani fejelhetett volna gólt, de Juhász Bence nagyot nyújtózva mentett. A két rendkívül erős csatár tehát most is főszerepbe került, a következő évi célok meghatározásakor fontos lehet, hogy meg tudja-e őket tartani a Spartacus.