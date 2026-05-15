Gólzáporos mérkőzésen, pontszerzéssel búcsúzott az élvonaltól a Kazincbarcika

2026.05.15. 19:39
Fotó: Czinege Melinda
A labdarúgó NB I utolsó, 33. fordulójában a Nyíregyháza 2–2-es döntetlent játszott hazai pályán a Kazincbarcika ellen. Az élvonaltól búcsúzú borsodiak jól küzdöttek és hiába szerzett bombagólt Kovácsréti Márk a második félidőben, a barcikaiaknak arra is volt még válaszuk.

Lógtak az orrok tavaly október 25-én a Nyíregyháza Spartacusnál, amikor a csapat hazai pályán kapott ki 1–0-ra a Kazincbarcikától, és az első kör zárultával a tabella utolsó helyére zuhant.

Aztán kiderült, valójában az a vereség kellett a bennmaradáshoz…

Az eredmény(telenség) edzőváltást eredményezett, érkezett Bódog Tamás, akivel aztán különösen a tavasszal szárnyalni kezdett az együttes, három fordulóval ezelőtt biztosította bennmaradását, és az utolsó fellépése előtt arra is kínálkozott esély, hogy története eddigi legjobb szereplését beállítva a 7. helyen végezzen.

Gyászszünet Fazekas László emlékére (Fotó: Czinege Melinda)

A látványos feltámadás kulcsfigurája volt a télen szerződtetett két csatár, Muhamed Tijani és Marko Kvasina, akik a kezdő sípszót nyolc, illetve hat góllal várták. Az osztrák Kvasina aztán hamar módosított ezen az állapoton, hiszen az elsöprő lendülettel kezdő Szparit már a 6. percben vezetéshez juttatta. A gólhoz kellett Baranyai Nimród hibája, de olyan nyomás volt az elejétől kezdve a Kazincbarcika védelmén, hogy szinte törvényszerű volt egy olyan rontás, amit góllal büntetnek a hazaiak.

Vezetése birtokában sem vett vissza a lendületből a Nyíregyháza, Kvasina már fő fegyverével, fejessel szerezhetett volna újabb két gólt, de egyébként is elmondható volt: a szabolcsiak a beívelések révén igyekeztek kihasználni jelentős magassági fölényüket. Fél óra alatt már fél tucat szögletnél tartottak, az ötödik után Muhamed Tijani fejelhetett volna gólt, de Juhász Bence nagyot nyújtózva mentett. A két rendkívül erős csatár tehát most is főszerepbe került, a következő évi célok meghatározásakor fontos lehet, hogy meg tudja-e őket tartani a Spartacus.

fotó 2026.05.15.

NB I, 33. forduló: Nyíregyháza–Kazincbarcika 2–2 (Fotó: Czinege Melinda)

 

A Kazincbarcika? Érződött a már biztos kiesőn, valahogy szeretne túl lenni ezen a mérkőzésen, lehetőleg minél kevesebb kapott góllal. A légiósok többsége már nem játszott, gondolva arra, hogy a másodosztályban csak magyarokat alkalmazna a klub. A kulcsemberek közül pedig a csapatkapitány Kártik Bálint, valamint Deutsch László is a lelátón foglalt helyet, mind a ketten öt sárga lap miatt hiányoztak.

Amiként a másik oldalon Temesvári Attila, ám nélküle is a fejesek jelentették tehát a fő veszélyforrást, igaz, a szünetben úgy vezetett 1–0-ra a Szpari, hogy gólját átlövésből szerezte. Talán a tűzerő további fokozása miatt érkezett a szünetben a pályára Katona Mátyás, míg a másik oldalon Klausz Milán beállításától éppen csapata fejjátékának javulását várhatta az édesapja elvesztését gyászoló Kuttor Attila vezetőedző. Záporoztak is a tizenhatoson kívüli nyíregyházi lövések a kapura, de Nemanja Antonov kísérleténél Juhász Bence, Marko Kvasináé után egy blokkoló láb mentett.

Csordogált a meccs, a Barcika pedig ráérzett, lehet keresnivalója. Az első kaput eltaláló lövésből egyenlített is a vendégcsapat (a hazaiak addig a pillanatig tízszer tették próbára Juhász Bencét), az akciót a két szélsőhátvéd vitte végig, a kapott gólnál elkövetett hibáját javítandó, Baranyai Nimród adta a gólpasszt, a befejező pedig másik debreceni nevelésű futballista, Ferenczi János volt. Kovácsréti Márkot dühíthette, hogy az ő oldalán futott végig az egyenlítést megelőző kazincbarcikai akció, és kilenc perccel később harminc méteren túlról akkora gólt lőtt, hogy csak úgy füstölt. Az évad egyik legszebb találatával mégsem nyerte meg a mérkőzést a Spartacus, mert a Kazincbarcika nem adta fel. Előbb Eduvie Ikoba fejese után mentett hatalmasat a gólvonalon Melvin Dreskovics, majd a pályafutása első NB I-es gólját éppen nevelőklubja ellen szerző Trencsényi Bence perdítésével szemben már nem volt, aki kisegítse a kapus Dala Martint.

Kovácsréti Márk (balra) élete egyik, ha nem a legszebb gólját szerezte (Fotó: Czinege Melinda)

A Nyíregyháza számára tanulság, hogy addig és akkor kell megnyerni a meccset, amíg lehet, de a Szpari kiválóan sikerült tavaszát így is méltán megünnepelték a játékosok felszereléséért szabályos hajtóvadászatot indító szurkolók. A Kazincbarcika az utolsó három fordulóban veretlen maradt, becsülettel befejezte az évet, és ezt maroknyi tábora is értékelte.

Ki tudja, látják-e még az élvonalban a kedvenceket...

LABDARÚGÓ NB I
33. FORDULÓ
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 2–2 (1–0)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 6844 néző. Vezette: Antal Péter
Gólszerző: Kvasina (6.), Kovácsréti (75.), ill. Ferenczi J. (66.), Trencsényi (86.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. ETO FC 

32

19

9

4

64–30

+34 

66 

  2. Ferencvárosi TC

32

20

5

7

64–31

+33 

65 

  3. Paksi FC

32

14

8

10

60–45

+15 

50 

  4. Debreceni VSC

32

13

11

8

49–40

+9 

50 

  5. Zalaegerszegi TE

32

13

9

10

49–40

+9 

48 

  6. Puskás Akadémia

32

13

6

13

41–41

45 

  7. Újpest FC

32

11

7

14

47–55

–8 

40 

  8. Kisvárda

32

11

7

14

36–48

–12 

40 

  9. Nyíregyháza 

33

10

10

13

47–57

–10 

40 

10. MTK Budapest

32

9

10

13

53–60

–7 

37 

11. Diósgyőri VTK

32

6

10

16

38–62

–24 

28 

12. Kazincbarcika

33

6

4

23

31–70

–39 

22 

 

 

