Gólzáporos mérkőzésen, pontszerzéssel búcsúzott az élvonaltól a Kazincbarcika

Lógtak az orrok tavaly október 25-én a Nyíregyháza Spartacusnál, amikor a csapat hazai pályán kapott ki 1–0-ra a Kazincbarcikától, és az első kör zárultával a tabella utolsó helyére zuhant.
Aztán kiderült, valójában az a vereség kellett a bennmaradáshoz…
Az eredmény(telenség) edzőváltást eredményezett, érkezett Bódog Tamás, akivel aztán különösen a tavasszal szárnyalni kezdett az együttes, három fordulóval ezelőtt biztosította bennmaradását, és az utolsó fellépése előtt arra is kínálkozott esély, hogy története eddigi legjobb szereplését beállítva a 7. helyen végezzen.
A látványos feltámadás kulcsfigurája volt a télen szerződtetett két csatár, Muhamed Tijani és Marko Kvasina, akik a kezdő sípszót nyolc, illetve hat góllal várták. Az osztrák Kvasina aztán hamar módosított ezen az állapoton, hiszen az elsöprő lendülettel kezdő Szparit már a 6. percben vezetéshez juttatta. A gólhoz kellett Baranyai Nimród hibája, de olyan nyomás volt az elejétől kezdve a Kazincbarcika védelmén, hogy szinte törvényszerű volt egy olyan rontás, amit góllal büntetnek a hazaiak.
Vezetése birtokában sem vett vissza a lendületből a Nyíregyháza, Kvasina már fő fegyverével, fejessel szerezhetett volna újabb két gólt, de egyébként is elmondható volt: a szabolcsiak a beívelések révén igyekeztek kihasználni jelentős magassági fölényüket. Fél óra alatt már fél tucat szögletnél tartottak, az ötödik után Muhamed Tijani fejelhetett volna gólt, de Juhász Bence nagyot nyújtózva mentett. A két rendkívül erős csatár tehát most is főszerepbe került, a következő évi célok meghatározásakor fontos lehet, hogy meg tudja-e őket tartani a Spartacus.
A Kazincbarcika? Érződött a már biztos kiesőn, valahogy szeretne túl lenni ezen a mérkőzésen, lehetőleg minél kevesebb kapott góllal. A légiósok többsége már nem játszott, gondolva arra, hogy a másodosztályban csak magyarokat alkalmazna a klub. A kulcsemberek közül pedig a csapatkapitány Kártik Bálint, valamint Deutsch László is a lelátón foglalt helyet, mind a ketten öt sárga lap miatt hiányoztak.
Amiként a másik oldalon Temesvári Attila, ám nélküle is a fejesek jelentették tehát a fő veszélyforrást, igaz, a szünetben úgy vezetett 1–0-ra a Szpari, hogy gólját átlövésből szerezte. Talán a tűzerő további fokozása miatt érkezett a szünetben a pályára Katona Mátyás, míg a másik oldalon Klausz Milán beállításától éppen csapata fejjátékának javulását várhatta az édesapja elvesztését gyászoló Kuttor Attila vezetőedző. Záporoztak is a tizenhatoson kívüli nyíregyházi lövések a kapura, de Nemanja Antonov kísérleténél Juhász Bence, Marko Kvasináé után egy blokkoló láb mentett.
Csordogált a meccs, a Barcika pedig ráérzett, lehet keresnivalója. Az első kaput eltaláló lövésből egyenlített is a vendégcsapat (a hazaiak addig a pillanatig tízszer tették próbára Juhász Bencét), az akciót a két szélsőhátvéd vitte végig, a kapott gólnál elkövetett hibáját javítandó, Baranyai Nimród adta a gólpasszt, a befejező pedig másik debreceni nevelésű futballista, Ferenczi János volt. Kovácsréti Márkot dühíthette, hogy az ő oldalán futott végig az egyenlítést megelőző kazincbarcikai akció, és kilenc perccel később harminc méteren túlról akkora gólt lőtt, hogy csak úgy füstölt. Az évad egyik legszebb találatával mégsem nyerte meg a mérkőzést a Spartacus, mert a Kazincbarcika nem adta fel. Előbb Eduvie Ikoba fejese után mentett hatalmasat a gólvonalon Melvin Dreskovics, majd a pályafutása első NB I-es gólját éppen nevelőklubja ellen szerző Trencsényi Bence perdítésével szemben már nem volt, aki kisegítse a kapus Dala Martint.
A Nyíregyháza számára tanulság, hogy addig és akkor kell megnyerni a meccset, amíg lehet, de a Szpari kiválóan sikerült tavaszát így is méltán megünnepelték a játékosok felszereléséért szabályos hajtóvadászatot indító szurkolók. A Kazincbarcika az utolsó három fordulóban veretlen maradt, becsülettel befejezte az évet, és ezt maroknyi tábora is értékelte.
Ki tudja, látják-e még az élvonalban a kedvenceket...
LABDARÚGÓ NB I
33. FORDULÓ
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 2–2 (1–0)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 6844 néző. Vezette: Antal Péter
Gólszerző: Kvasina (6.), Kovácsréti (75.), ill. Ferenczi J. (66.), Trencsényi (86.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
32
19
9
4
64–30
+34
66
|2. Ferencvárosi TC
32
20
5
7
64–31
+33
65
|3. Paksi FC
32
14
8
10
60–45
+15
50
|4. Debreceni VSC
32
13
11
8
49–40
+9
50
|5. Zalaegerszegi TE
32
13
9
10
49–40
+9
48
|6. Puskás Akadémia
32
13
6
13
41–41
0
45
|7. Újpest FC
32
11
7
14
47–55
–8
40
|8. Kisvárda
32
11
7
14
36–48
–12
40
|9. Nyíregyháza
33
10
10
13
47–57
–10
40
|10. MTK Budapest
32
9
10
13
53–60
–7
37
|11. Diósgyőri VTK
32
6
10
16
38–62
–24
28
|12. Kazincbarcika
33
6
4
23
31–70
–39
22