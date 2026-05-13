A PSG megszerezte története 14. bajnoki címét a francia élvonalban
A PSG-nek egyetlen pont is elég volt ahhoz, hogy története során 14. alkalommal is megnyerje a bajnokságot.
A bajnoki arany a Lens ellen idegenben sem volt kérdés, pedig a tabellán a második helyen álló csapat volt az ellenfél. A 29. percben a hazai védelmi hibáját kihasználva Ousmane Dembélé passzából Hvicsa Kvarachelia megszerezte a vezetést.
Habár a fővárosiak jóval többet birtokolták a labdát, a Lensnak volt több helyzete, olyannyira, hogy az xG-mutatója 2.56 volt. Ezzel együtt a hazaiak képtelenek voltak a kapuba találni, a legnagyobb helyzetek is kimararadtak. Sőt, a 93. percben Ibrahim Mbaye is eredményes volt, így a vendégek 2–0-s sikerrel szerezték meg a bajnoki címet.
FRANCIA LIGUE 1
A 29. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
Brest–Strasbourg 1–2 (Ajorque 13., ill. Barco 9., Nanasi 20.)
Lens–PSG 0–2 (Kvarachelia 29., Mbaye 90+3.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|33
|24
|4
|5
|73–27
|+46
|76
|2. Lens
|33
|21
|4
|8
|62–35
|+27
|67
|3. Lille
|33
|18
|7
|8
|52–35
|+17
|61
|4. Lyon
|33
|18
|6
|9
|53–36
|+17
|60
|5. Rennes
|33
|17
|8
|8
|58–47
|+11
|59
|6. Marseille
|33
|17
|5
|11
|60–44
|+16
|56
|7. Monaco
|33
|16
|6
|11
|56–49
|+7
|54
|8. Strasbourg
|33
|14
|8
|11
|53–43
|+10
|50
|9. Lorient
|33
|11
|12
|10
|48–49
|–1
|45
|10. Toulouse
|33
|12
|8
|13
|47–46
|+1
|44
|11. Paris FC
|33
|10
|11
|12
|45–49
|–4
|41
|12. Brest
|33
|10
|8
|15
|42–54
|–12
|38
|13. Angers
|33
|9
|8
|16
|28–47
|–19
|35
|14. Le Havre
|33
|6
|14
|13
|30–44
|–14
|32
|15. Auxerre
|33
|7
|10
|16
|32–44
|–12
|31
|16. Nice
|33
|7
|10
|16
|37–60
|–23
|31
|17. Nantes
|33
|5
|8
|20
|29–52
|–23
|23
|18. Metz
|33
|3
|7
|23
|32–76
|–44
|16