A PSG megszerezte története 14. bajnoki címét a francia élvonalban

2026.05.13. 22:58
A Dembélé, Kvarachelia kettős szolgálatta a bajnoki címet jelentő győzelmet a PSG-nek (Fotó: Getty Images)
Lens Ligue 1 PSG Strasbourg Metz
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 29. fordulóból elhalasztott mérkőzésén a PSG 2–0-ra legyőzte a Lenst, ezzel megszerezte története 14. bajnoki címét az élvonalban.

 

A PSG-nek egyetlen pont is elég volt ahhoz, hogy története során 14. alkalommal is megnyerje a bajnokságot.

A bajnoki arany a Lens ellen idegenben sem volt kérdés, pedig a tabellán a második helyen álló csapat volt az ellenfél. A 29. percben a hazai védelmi hibáját kihasználva Ousmane Dembélé passzából Hvicsa Kvarachelia megszerezte a vezetést.

Habár a fővárosiak jóval többet birtokolták a labdát, a Lensnak volt több helyzete, olyannyira, hogy az xG-mutatója 2.56 volt. Ezzel együtt a hazaiak képtelenek voltak a kapuba találni, a legnagyobb helyzetek is kimararadtak. Sőt, a 93. percben Ibrahim Mbaye is eredményes volt, így a vendégek 2–0-s sikerrel szerezték meg a bajnoki címet.

FRANCIA LIGUE 1
A 29. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
Brest–Strasbourg 1–2 (Ajorque 13., ill. Barco 9., Nanasi 20.)
Lens–PSG 0–2 (Kvarachelia 29., Mbaye 90+3.)

AZ ÁLLÁS 
1. Paris SG33244573–27+46 76 
2. Lens33214862–35+27 67 
3. Lille33187852–35+17 61 
4. Lyon33186953–36+17 60 
5. Rennes33178858–47+11 59 
6. Marseille331751160–44+16 56 
7. Monaco331661156–49+7 54 
8. Strasbourg331481153–43+10 50 
9. Lorient3311121048–49–1 45 
10. Toulouse331281347–46+1 44 
11. Paris FC3310111245–49–4 41 
12. Brest331081542–54–12 38 
13. Angers33981628–47–19 35 
14. Le Havre336141330–44–14 32 
15. Auxerre337101632–44–12 31 
16. Nice337101637–60–23 31 
17. Nantes33582029–52–23 23 
18. Metz33372332–76–44 16 

 

 

