A PSG megszerezte története 14. bajnoki címét a francia élvonalban

A PSG-nek egyetlen pont is elég volt ahhoz, hogy története során 14. alkalommal is megnyerje a bajnokságot.

A bajnoki arany a Lens ellen idegenben sem volt kérdés, pedig a tabellán a második helyen álló csapat volt az ellenfél. A 29. percben a hazai védelmi hibáját kihasználva Ousmane Dembélé passzából Hvicsa Kvarachelia megszerezte a vezetést.

Habár a fővárosiak jóval többet birtokolták a labdát, a Lensnak volt több helyzete, olyannyira, hogy az xG-mutatója 2.56 volt. Ezzel együtt a hazaiak képtelenek voltak a kapuba találni, a legnagyobb helyzetek is kimararadtak. Sőt, a 93. percben Ibrahim Mbaye is eredményes volt, így a vendégek 2–0-s sikerrel szerezték meg a bajnoki címet.

FRANCIA LIGUE 1

A 29. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

Brest–Strasbourg 1–2 (Ajorque 13., ill. Barco 9., Nanasi 20.)

Lens–PSG 0–2 (Kvarachelia 29., Mbaye 90+3.)