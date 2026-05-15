Új elnököt választott az Egri Vízilabda Klub, Szécsi Zoltán távozik

2026.05.15. 18:23
Szécsi Zoltán (Fotó: Kovács Péter)
Egri Vízilabda Klub férfi vízilabda Szécsi Zoltán egri vízilabda
A háromszoros olimpiai bajnok Szécsi Zoltán a személyét ért támadások miatt mandátuma lejárta után nem kívánja tovább betölteni a tisztséget.

Az Egri Vízilabda Klub pénteken megtartotta éves rendes közgyűlését, amelyen a regnáló elnök, Szécsi Zoltán jelezte, hogy a személyét ért támadások miatt elnöki megbízatásának lejártát követően nem kíván újabb ciklust vállalni – adta hírül hivatalos honlapján az Egri Vízilabda Klub.

Beszámoltak arról is, hogy a közgyűlés egyhangú szavazással megválasztotta Weisz Norbertet az Egri Vízilabda Klub elnökének október 5-től kezdődően.

Szécsi Zoltán 2018 októbere óta töltötte be az Egri Vízilabda Klub elnöki tisztségét. 

 

