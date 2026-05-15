Új elnököt választott az Egri Vízilabda Klub, Szécsi Zoltán távozik
A háromszoros olimpiai bajnok Szécsi Zoltán a személyét ért támadások miatt mandátuma lejárta után nem kívánja tovább betölteni a tisztséget.
Az Egri Vízilabda Klub pénteken megtartotta éves rendes közgyűlését, amelyen a regnáló elnök, Szécsi Zoltán jelezte, hogy a személyét ért támadások miatt elnöki megbízatásának lejártát követően nem kíván újabb ciklust vállalni – adta hírül hivatalos honlapján az Egri Vízilabda Klub.
Beszámoltak arról is, hogy a közgyűlés egyhangú szavazással megválasztotta Weisz Norbertet az Egri Vízilabda Klub elnökének október 5-től kezdődően.
Szécsi Zoltán 2018 októbere óta töltötte be az Egri Vízilabda Klub elnöki tisztségét.
Legfrissebb hírek
Gyász: elhunyt Haufe Tamás KEK-győztes vízilabdázó
Vízilabda
2026.05.12. 13:43
Varga Dénesék nyerték az amerikai vízilabda-bajnokságot
Vízilabda
2026.05.04. 11:35
Ezek is érdekelhetik