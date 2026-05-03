A Porto 31-edszer bajnok, Mourinhóék lemaradtak az aranyról

2026.05.03. 12:54
A Porto játékosai ünneplik a bajnoki címet (Fotó: AFP)
Portugália Benfica FC Porto
Az FC Porto labdarúgócsapata szombaton 1–0-ra legyőzte a vendég Alvercát, ezzel megszerezte fennállásának 31. portugál bajnoki címét.

 

Az Európa-ligában a negyeddöntőig jutó FC Porto két fordulóval az idény vége előtt kilencpontos, behozhatatlan előnyre tett szert a nagy rivális Benfica előtt, így a José Mourinho vezette lisszaboniak a legjobb esetben is már csak ezüstérmesek lehetnek.

Az örökrangsorban ugyanakkor a Benfica vezet 38 serleggel, az összesen megnyert trófeák szempontjából pedig mindkét klub 87 diadalnál tart.

 

