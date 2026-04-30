Történelmi bajnoki címet szerzett a korábbi DVTK-edző

Csütörtökön a Qarabag 2–1-es vereséget szenvedett a Neftchi vendégeként, így a Sabah 13 pontos, behozhatatlan előnnyel vezet négy fordulóval a bajnokság vége előtt.

A klub története első bajnoki címét ünnepelheti: 2018-as feljutása óta kétszer végzett a dobogón, a legutóbbi idényben ötödik helyen zárt.

A csapathoz nyáron érkezett Valdas Dambrauskas, aki 2025 tavaszán a bajnokság végéig a DVTK vezetőedzője volt. A szakember 2025-ben a Sabah edzője lett, és csapata december eleje óta folyamatosan az élen állt. Dambrauskast 2028-ig köti szerződés a masaziri együtteshez.