Giro d'Italia: Jonas Vingegaard szólója kék trikót ért a Blockhauson

Négy év után tért vissza a Giro d’Italia mezőnye a Blockhausra, a hetedik etap végén 13.5 kilométernyi mászás várt a kerékpárosokra az 1658 méter magas csúcs felé. Már a hegy lábánál többen leszakadoztak a főmezőnyből, köztük Enric Mas és Egan Bernal, de az UAE fiatal svájci kerékpárosa, Jan Christen sem bírta a nagy tempót. A Visma csapata kontrollálta a történéseket, Sepp Kussék tökéletesen készítették elő a terepet Jonas Vingegaard-nak.

Aki 7 kilométerrel a vége előtt indított először támadást, erre Felix Gall és Giulio Pellizzari reagált, ám előbbi hamar átállt inkább saját tempóra. Pellizzarri minden erejével azon volt, hogy kövesse Vingegaard-ot, ám a dán rövidesen őt is lerázta. A fiatal olasz ettől annyira kifáradt, hogy rövidesen Gall is lehagyta.

Vingegaard kényelmes, fél perces előnnyel tekert a csúcs felé, talán ennek tudatában valamivel visszább vett, a lendületbe jövő Gall 13 másodpercre faragta a különbséget. A Visma versenyzőjének győzelme nem forgott veszélyben, pályafutása során először nyert szakaszt a Girón, így már mindegyik háromhetesen megnyert legalább egy etapot. A hegyi pontversenyen élre álló Vingegaard a kék trikót már felvehette, a rózsaszínt viszont egyelőre nem, összetettben Afonso Eulálio előnye 3:17 perc a hetedik szakaszt követően.

Jonas Vingegaard, a 7. szakasz győztese: „Ezúttal csak a győzelemre hajtottunk, a csapattársaim fantasztikus munkát végeztek, örülök, hogy ezt megháláltam. Kivártuk, hogy a megfelelő pillanatban indítsam el a támadást, erős szél fújt a hegyen, nagyon kemény emelkedő volt. Már a Giro előtt tudtam, hogy Gall komoly riválisom lesz, vele mindenképp számolnunk kell.”

Szombaton a Chieti és Fermo közötti szakasszal folytatódik az Olasz körverseny, az Adriai-tenger partján vezető etap második felében négy kategorizált emelkedő található.

KERÉKPÁR

GIRO D'ITALIA

Országúti körverseny, 7. szakasz, Formia–Blockhaus, 244 km, hegyi befutó

1. Jonas Vingegaard (dán, Visma) 6:09:15 óra

2. Gall (osztrák, Decathlon) 13 másodperc hátrány

3. Hindley (ausztrál, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 1:02 perc hátrány

…

15. Eulálio (portugál, Bahrain-Victorious) 2:55 perc hátrány

Az összetett állása

1. (rózsaszín trikóban) Afonso Eulálio 30:59:23 óra

2. Vingegaard 3:17 perc hátrány

3. Gall 3:34 perc hátrány

A gyorsasági pontverseny állása

1. (ciklámen trikóban) Paul Magnier (francia, Soudal Quick-Step) 130 pont

2. Milan (olasz, Lidl-Trek) 64 pont

3. Ballerini (olasz, Astana) 58 pont

A hegyi pontverseny állása

1. (kék trikóban) Jonas Vingegaard 61 pont

2. Sevilla (spanyol, Polti) 60 pont

3. Gall 24 pont

A fiatalok versenyének állása

1. (fehér trikóban) Afonso Eulálio 30:59:23 óra

2. Pellizzari 4:28 perc hátrány

3. Rondel (francia, Tudor) 4:56 perc hátrány

A csapatverseny állása:

1. Red Bull-Bora-Hansgrohe 93:14:48 óra

2. Visma 35 másodperc hátrány

3. Movistar 5:19 perc hátrány