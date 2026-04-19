Hatperces rohammal szerezte meg a 35. bajnoki címét a Bayern München

A játéknap előtt a Bayern München előnye 12 pont volt a szombaton vereséget szenvedő Borussia Dortmund előtt. Így adva volt a helyzet: ha a bajorok hazai pályán legalább egy pontot szereznek a Stuttgart ellen, akkor matematikailag is bebiztosítják a 35. bajnoki címüket a német élvonalban.

A Stuttgart számára is bőven volt tétje a meccsnek. Sebastian Hoeness – éppen a Bayern-legenda, Dieter Hoeness fia, a bajorok elnökségében tag Uli Hoeness unokaöccse – csapata a negyedik, Bajnokok Ligája-részvételt érő helyen áll, de még bőven harcolnia kell a Hoffenheimmel és a Bayer Leverkusennel, hogy meg is tartsa azt. Az biztos volt, hogy vereséggel is negyedik marad a forduló után.

Jamal Musiala a 150. Bundesliga-mérkőzésén lépett pályára a Bayernben. Ezt 23 évesen és 52 naposan tette meg, ezzel a második legfiatalabb játékosként érte el ezt a mérföldkövet a bajoroknál éppen Uli Hoeness (23 év 41 nap) után.

A Bayern ünnepelni akart, de a Stuttgart megszerezte a vezetést a 21. percben. A hazaiak védelme csak nézte, ahogy Chris Führich a bal oldalról a kapuba lő. Ezzel együtt hat perc(!) múlva már Vincent Kompany együttese vezetett kettővel: Raphaël Guerreiro, Nicolas Jackson, majd Alphonso Davies is betalált.

Luis Díaz két gólt készített elő, ezzel 13-ra növelte gólpasszainak számát ebben az idényben. Az Opta statisztikája szerint a 2004–2005-ös évad óta a német élvonalban senki más sem volt képes egy bajnoki kiírásban legalább 13 gólra (Diaz 15 gólnál jár) és 13 gólpasszra, és a jelenlegi idényben a kolumbiai támadó az egyetlen, aki ezt a mennyiséget el tudta érni az öt legerősebb bajnokságban.

A második félidőben Harry Kane is eredményes volt (32. gólja volt az idényben), és kezdődhetett is volna a fieszta, de jó 40 percet még le kellett pörgetni. A Stuttgart Chema Andrés révén lőtt még egy elég szép gólt, de a hármas sípszó után már tényleg kezdődhetett az ünneplés… 4–2

NÉMET BUNDESLIGA

30. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Bayern München–VfB Stuttgart 4–2 (Guerreiro 31., Jackson 33., A. Davies 37., Kane 52., ill. Führich 21., Ch. Andrés 89.)

Freiburg–Heidenheim 2–1 (Manzambi 24., Eggestein 83., ill. Zivzivadze 58.)

19.30: Mönchengladbach–Mainz (Tv: Arena4)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombaton játszották

Eintracht Frankfurt–RB Leipzig 1–3 (H. Larsson 34., ill. Y. Diomande 27., Nusa 70., Harder 80.)

Bayer Leverkusen–Augsburg 1–2 (Schick 12., ill. Rieder 15., 90+7. – a másodikat 11-esből)

Hoffenheim–Borussia Dortmund 2–1 (Kramaric 41., 90+8. – mindkettőt 11-esből, ill. Guirassy 87.)

Union Berlin–Wolfsburg 1–2 (Burke 86., ill. P. Wimmer 11., Pejcinovic 46.)

Werder Bremen–Hamburg 3–1 (Stage 37., 57., Puertas 90+1., ill. Glatzel 41.)

Kiállítás: Otele (79. – Hamburg)

Pénteken játszották

St. Pauli–1. FC Köln 1–1 (Mets 69., ill. Waldschmidt 86. – 11-esből)