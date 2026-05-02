Nagyot küzdött a DAC, de nem tudta megakadályozni a Slovan újabb bajnoki címét

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

FELSŐHÁZI RÁJÁTSZÁS, 8. FORDULÓ

Slovan Bratislava–DAC 1–0 (0–0)

Pozsony, Tehelné Pole, 11 210 néző. Vezette: Peter Ziemba

Slovan: Takács – Blackman, Bajric, Markovics, Cruz – Ibrahim (Zuberu, 55.), Pokorny – Gajdos (Ihnatenko, 86.) – Barszegjan (Mak, 86.), Griger (Weiss, 76.), Jankovic (Yirajang, 76.). Vezetőedző: Vladimir Weiss

DAC: A. Popovics – Kapanadze (Sylla, 85.), Kacsaraba, Nemanic, A. Mendez (Kmet, 85.) – Bationo, Ouro, Blazek – Gueye (Tuboly, 62.), Gagua (Kukovec, 72.), Diongué (Rhyan Modesto, 72.). Vezetőedző: Branislav Fodrek

Gólszerző: Barszegjan (80.)

Kiállítva: Ouro (62.)

A Slovan három fordulóval a bajnokság vége előtt hétpontos előnnyel állt a DAC előtt a tabella élén, így szombaton 11 210 néző előtt elég volt egy döntetlen is ahhoz, hogy zsinórban a nyolcadik bajnoki címét megszerezze.

A mostani szituáció kísértetiesen emlékeztetett a 2021-esre és a 2024-esre. Akkor is abban a tudatban utazott a felvidéki csapat Pozsonyba, hogy a hazaiak már egy döntetlennel is elhódítják a bajnoki trófeát. Említésre méltó, hogy az említett két eset egyikében sem tudták bevenni a Dunaszerdahely kapuját az égszínkékek.

2021 májusában a DAC 1–0-s győzelmet aratott a Téglamezőn, ami Darko Milanic szakvezető korszakának végét és Vladimír Weiss irányításának kezdetét jelentette. A Slovan ezután a soron következő, utolsó előtti fordulóban biztosította be a bajnoki elsőséget. 2024 áprilisában nem született gól Pozsonyban, így a lefújás után elkezdődhetett az égszínkékek bajnoki ünneplése.

A dunaszerdahelyiek a hét elején főleg frissítettek, majd maximálisan a mai meccsre összpontosítottak. Az edzői stáb egy olyan taktikán dolgozott, amellyel meglephetik a Slovant. Az első félidőben látottak alapján sikerült is nekik.

A múlt heti meccshez képest Abdoulaye Gueye, Cotne Kapanadze és Samsindin Ouro került a kezdőcsapatba, Tuboly Máté pedig a kispadon várt a bevetésre, a 62. percben lépett pályára.

A meccsellenőrök még nem voltak a helyükön, amikor a Slovan drukkerei „üdvözölték” a vendégeket: a Téglamező a „magyar k...ák” rigmustól volt hangos.

Az első sípszótól kezdve nagy harc zajlott a pályán. A hazaiak főleg a bal oldalon veszélyeztettek, három szabadrúgást végezhettek el, de ezek nem okoztak komoly veszélyt a vendégek kapujára. Az első negyedóra végén kihagyott a Dunaszerdahely jobb oldala, Sandro Cruz került nagy helyzetbe, de Aleksandar Popovics remekül védett. A Slovan részéről az első félidőben ez volt minden.

A vendégek fokozatosan uralni kezdték a középpályát, és innen több ígéretes lövőhelyzetet dolgoztak ki. A 22. percben Fallou Diongue a kezdőkörből, 47 méterről célozta meg a kaput, de Takács Dominik nagy bravúrral a léc fölé tolta a labdát.

A DAC sorra végezte el a szögleteket (az első félidőben összesen hatot), és több veszélyes lövést küldött kapura. Klemen Nemanic és George Gagua kétszer is próbálkozott, Abdoulaye Gueye lövései pedig csak kevéssel kerülték el a kaput.

A pozsonyiak öltözőjében nagy vihar lehetett a szünetben, a második félidőt ugyanis nagyon erősen kezdte a Slovan. A 49. percben egy gyors kontra után Artur Gajdos lőtt a kapu fölé. A hazaiak részéről ez volt a második próbálkozás.

Egy óra játék után Samsindin Ouro kemény belépője után Peter Ziemba játékvezetőt kihívták a VAR-képernyőhöz, és az eredi sárga lapot pirosra cserélte fel. Több mint fél órás emberhátrány várt a DAC-ra.

A 65. percben Tigran Barszegjan erős löketét öklözte ki a dunaszerdahelyi kapus, a vendégek egy gyors ellentámadással válaszoltak, amely végén Tarasz Kacsaraba rövid sarokba tartó lövését Takács védte.

Emberelőnyben nagy volt a Slovan fölénye, de nagyon sokáig helyzet nélkül maradtak a hazaiak. A 80. percben már görögtüzek gyulladtak ki Pozsonyban: Tigran Barszegjan 18-méterről kilőtte a bal alsó sarkot.

Brano Fodrek mester két csatárt is a pályára küldött és Nino Kukovec lábában volt az egyenlítés, de kihagyta a nagy helyzetet. A Slovan az idényben negyedszer is legyőzte a DAC-ot, és sorozatban nyolcadszor lett bajnok.