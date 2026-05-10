AEK-gól a 93. percben, Varga Barnabás csapata megnyerte a görög bajnokságot

2026.05.10. 20:37
Varga Barnabás és csapattársai ünnepelnek a mérkőzés végén (Fotó: Imago/One Inch Productions)
Az AEK hazai pályán 2–1-re győzött a Panathinaikosz ellen a görög labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszásának vasárnapi játéknapján, és két fordulóval a zárás előtt megszerezte a bajnoki címet. Varga Barnabás végig a pályán volt Marko Nikolics bajnokcsapatában ezen a klubtörténeti estén.

A vendég Panathinaikosz kezdett jobban, letámadásával nem nagyon tudott mit kezdeni a házigazda. Nagyjából a 20. perctől változott a játék képe, átvette az irányítást az AEK, de gólszerzési lehetőségei sokáig nem nyíltak. A ráadásban aztán Razvan Marin beíveléséből Varga Barnabás a kapuba fejelt, ám a VAR-szoba lest állapított meg – maradt a gól nélküli állás.

A második félidő eleje is helyzetek nélkül pergett le, aztán a 62. percben Andreasz Teté egy kipattanóból fejjel megszerezte a vezetést a Panathinaikosznak. (Eközben a másik párharcban előnybe került az Olympiakosz, összetömörülni látszott az élmezőny.)

Nem sokáig voltak előnyben a vendégek: a 72. percben Lazarosz Rota beadását követően Luka Jovics nem tudta birtokba venni a labdát, de a mögötte érkező Zini igen – a nem sokkal korábban becserélt angolai válogatott támadó lövése beakadt a zöldek kapujába. (A másik meccsen pedig a PAOK egyenlített, azaz visszaállt a forduló előtti állapot a tabellán.)

A hajrában Alban Lafont több nagy védéssel még versenyben tartotta a vendégcsapatot, csakhogy a 93. percben egy csereember megint túljárt az eszén: Joao Mário kavarodás után közelről lőtt a kapuba, eldöntve a mérkőzést, egyben megválaszolva a bajnokság legfontosabb kérdését.

Merthogy két forduló még hátra van – Vargáék legközelebb utaznak a PAOK-hoz (május 13.), majd zárásképp az Olympiakoszt látják vendégül május 17-én –, de a trófea már az övék: az AEK háromévnyi várakozás után újra Görögország bajnoka lett; története során immár 14. alkalommal!

A Sport FM szerint évtizedekig emlékezetes „döntőként” vésődik az emlékezetbe az összecsapás, amelynek végén mintegy harmincezer szurkoló tombolt, a lelátón görögtüzek gyúltak, sok drukker önfeledten szaladt a pályára ünnepelni. A díjátadóra még várni kell, jövő vasárnap az Olympiakosz elleni hazai idényzárón tartják a ceremóniát.

„Ezek pályafutásom legboldogabb napjai – idézi a Gazzetta Marko Nikolics vezetőedzőt, aki korábban a Videoton FC-vel és a Partizannal is nyert bajnokságot. – Nyertem már címeket máshol is, de ez egyedülálló. Különlegesek a szurkolóink, mások, mint a többiek. Gratulálok a játékosoknak, az egész évadban kiválóan teljesítettek, stabil teljesítményt nyújtottak. Megérdemelték a sikert, hiszen nyolcpontos előnyre tettünk szert, erős ellenfelekkel szemben. Az edzősködés árnyoldala, hogy már a holnapra kell gondolnunk. Új céljaink lesznek az előttünk álló idényben: be akarunk jutni a Bajnokok Ligájába.”

GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga, felsőház, 4. forduló
AEK Athén–Panathinaikosz 2–1
Olympiakosz–PAOK 1–1
Az állás: 1. AEK 70 pont (már bajnok), 2. PAOK 62, 3. Olympiakosz 62, 4. Panathinaikosz 51

 

