Nem sikerült a címvédés a Dungannonnak, a Coleraine nyerte az Északír Kupát

B. A. P.B. A. P.
2026.05.02. 18:54
Dungannon Swifts Északír Kupa északír foci északír labdarúgás
Története során hetedszer nyerte meg az Északír Kupát a Coleraine, a döntőben 3–2-re felülmúlta a tavalyi győztes Dungannont.

Hetedik győzelmére hajtott a Coleraine, míg tavalyi után második sikerére a Dungannon. A belfasti döntőben a Coleraine szerzett vezetést, Matthew Shevlin használta ki, hogy Declan Dunne és Caolan Marron egyszerre ment a labdáért, a kapus és a védő sem tisztázott, így Shevlin az ötösön belülről a kapuba lőtt. A második félidőt is parádésan kezdte a Coleraine, Joel Cooper révén kettőre nőtt az előny. 

Paul Doyle és Andrew Mitchell is betalált, de a két gól között Shevlinnek összejött a duplázás, így a két dungannoni gól csak a szépítésre volt elég. A Coleraine története során hetedszer – 2018 óta először – nyerte meg az Északír Kupát.

ÉSZAKÍR KUPA
DÖNTŐ, BELFAST
Dungannon Swifts–Coleraine 2–3 (Doyle 55., Mitchell 66., ill. Shevlin 20., 60., Cooper 46.)

 

