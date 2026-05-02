Nem sikerült a címvédés a Dungannonnak, a Coleraine nyerte az Északír Kupát

Hetedik győzelmére hajtott a Coleraine, míg tavalyi után második sikerére a Dungannon. A belfasti döntőben a Coleraine szerzett vezetést, Matthew Shevlin használta ki, hogy Declan Dunne és Caolan Marron egyszerre ment a labdáért, a kapus és a védő sem tisztázott, így Shevlin az ötösön belülről a kapuba lőtt. A második félidőt is parádésan kezdte a Coleraine, Joel Cooper révén kettőre nőtt az előny.

Paul Doyle és Andrew Mitchell is betalált, de a két gól között Shevlinnek összejött a duplázás, így a két dungannoni gól csak a szépítésre volt elég. A Coleraine története során hetedszer – 2018 óta először – nyerte meg az Északír Kupát.

ÉSZAKÍR KUPA

DÖNTŐ, BELFAST

Dungannon Swifts–Coleraine 2–3 (Doyle 55., Mitchell 66., ill. Shevlin 20., 60., Cooper 46.)