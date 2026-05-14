Svédország: története során először lett kupagyőztes a Mjällby

A majdnem 40 ezer néző előtt, Solnában megrendezett döntőben gyors gólváltás után alakult 1–1-re az eredmény, majd még az első félidőben egy villámgyorsan végigvitt kontratámadás végén másodszor is betalált a Mjällby, amely ezt követően már megőrizte a vezetését a lefújásig.

A játékvezető 10 percet hosszabbított, s bár Viktor Gustafsont az utolsó percben még kiállította a vezetésre álló csapatból, az eredmény már nem változott. A Mjällby fennállása során először nyerte meg a VI. Gusztáv Adolf svéd királyról elnevezett kupasorozatot.

Svéd Kupa

Döntő

Mjällby–Hammarby 2–1 (Stroud 19., Bergström 45+1., ill. P. Abraham 22.)