Svédország: története során először lett kupagyőztes a Mjällby

T. Z.
2026.05.14. 17:44
Jacob Bergström szerezte a Mjällby győztes találatát (Fotó: Aftonbladet)
Svéd Kupa Mjällby Hammarby
Története során először nyerte meg a Svéd Kupát a Mjällby futballcsapata, amely egy majdnem 100 perces mérkőzésen a Hammarbyt győzte le a csütörtöki döntőben.

A majdnem 40 ezer néző előtt, Solnában megrendezett döntőben gyors gólváltás után alakult 1–1-re az eredmény, majd még az első félidőben egy villámgyorsan végigvitt kontratámadás végén másodszor is betalált a Mjällby, amely ezt követően már megőrizte a vezetését a lefújásig.

A játékvezető 10 percet hosszabbított, s bár Viktor Gustafsont az utolsó percben még kiállította a vezetésre álló csapatból, az eredmény már nem változott. A Mjällby fennállása során először nyerte meg a VI. Gusztáv Adolf svéd királyról elnevezett kupasorozatot. 

Svéd Kupa
Döntő
Mjällby–Hammarby 2–1 (Stroud 19., Bergström 45+1., ill. P. Abraham 22.)

 

