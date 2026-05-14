Szoboszlai nincs ott a legjobb nyolc játékos között a Premier League szavazásán

2026.05.14. 14:45
Többek között Bruno Fernandes és Gabriel Magalhaes is esélyes a legjobbnak járó díjra (Fotó: Getty Images)
Év fiatal játékosa Év edzője Premier League Év játékosa
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) kategóriánként nyilvánosságra hozta az idény legjobbjait, akik közül kikerül majd az Év játékosa, az Év edzője és az Év fiatal játékosa. A győztes minden kategóriából a szurkolók szavazatai (május 18-ig) és egy futballszakértői zsűri voksai alapján kerül ki.

Az Év játékosa-díjra az Arsenalból hárman (David Raya, Gabriel Magalhaes, Declan Rice), míg a Manchester Cityből ketten (Antoine Semenyo, Erling Haaland) esélyesek. Egy-egy jelöltje van a Manchester Unitednak (Bruno Fernandes), a Brentfordnak (Igor Thiago) és a Nottingham Forestnek (Morgan Gibbs-White).

A Premier League-nél tehát nincs ott a legjobb nyolc játékos között a Liverpool FC magyar válogatott kiválósága, Szoboszlai Dominik, aki csapata egyik, ha nem a legfontosabb tagja volt a 2025–2026-os kiírásban.

Az Év edzője lehet a bajnokságot szinte végig vezető Arsenalt felkészítő Mikel Arteta, valamint mestere és riválisa, a Manchester kék felén dolgozó Pep Guardiola. Stabil csapatot épített Keith Andrews (Brentford) és Andoni Iraola (AFC Bournemouth), de lehet szavazni az MU-t felvirágoztató Michael Carrickre, ahogyan az újonc Sunderlandet magabiztosan benntartó Regis Le Bris-re is.

Jó esélye van az Év fiatal játékosának lenni a Man. City két kulcsemberének, Nico O'Reillynek és Rayan Cherkinek. 

További három angol játékos is jelölt ebben a kategóriában Lewis Hall (Newcastle United), Kobbie Mainoo (Man. United) és Alex Scott (AFC Bournemouth) személyében – utóbbinak a berobbanó csapattársa, Junior Kroupi is szerepel a listán. A West Ham United egyik legbiztosabb pontjára, Mateus Fernandesre szintén lehet szavazni.

 

