Szoboszlai nincs ott a legjobb nyolc játékos között a Premier League szavazásán

Az Év játékosa-díjra az Arsenalból hárman (David Raya, Gabriel Magalhaes, Declan Rice), míg a Manchester Cityből ketten (Antoine Semenyo, Erling Haaland) esélyesek. Egy-egy jelöltje van a Manchester Unitednak (Bruno Fernandes), a Brentfordnak (Igor Thiago) és a Nottingham Forestnek (Morgan Gibbs-White).

A Premier League-nél tehát nincs ott a legjobb nyolc játékos között a Liverpool FC magyar válogatott kiválósága, Szoboszlai Dominik, aki csapata egyik, ha nem a legfontosabb tagja volt a 2025–2026-os kiírásban.