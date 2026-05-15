Birkózás: Zsitovoz Mária megvédte U17-es Európa-bajnoki címét

Azok után, hogy Zsitovoz Mária csütörtökön ellenállhatatlan teljesítménnyel – két technikai tusos és egy tusgyőzelemmel – a döntőig menetelt az 53 kilósok között, a másnapi fináléban a román Madalina Pavellel találkozott a szamokovi U17-es birkózó Eb-n.

Az ESMTK-KIMBA ígérete az aranycsata első menetében 5–0-s vezetésnél kétvállra fektette ellenfelét, ezzel megvédte tavalyi Európa-bajnoki címét és pályafutása harmadik korosztályos Eb-aranyát szerezte.

Busch Bianka (40 kg) szintén éremért lépett szőnyegre, de kikapott a bronzmeccsen, így ötödik lett.

Öt versenynapot követően a magyar válogatott két arannyal, két ezüsttel és egy bronzzal áll.

