A frissen honosított Bonny és Yan Diomandé is ott van az elefántcsontparti vb-keretben

A nyugat-afrikai ország szövetsége pénteken közölte, hogy a korosztályos szinten még francia színekben szerepelt, 22 éves csatár ott van Emerse Fae szakvezető csapatában.

Ugyancsak helyet kapott az együttesben Nicolas Pépé, a spanyol Villarreal 30 éves támadója, aki nyolc gólt szerzett eddig a La Ligában.

Az elefántcsontpartiak az E csoportban Ecuadorral, Németországgal és Curacaóval játszanak majd a június 11-én kezdődő, 48 csapatos vb-n, amelynek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont.

— Équipe Nationale de Football Cote d'Ivoire 🇨🇮🐘 (@equipenatciv) May 15, 2026

AZ ELEFÁNTCSONTPARTI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Yahia Fofana (Rizespor – Törökország), Mohamed Koné (Charleroi – Belgium), Alban Lafont (Panathinaikosz – Görögország)

Védők: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers – Anglia), Clément Akpa (AJ Auxerre – Franciaország), Ousmane Diomandé (Sporting CP – Portugália), Guéla Doué (Strasbourg – Franciaország), Ghislain Konan (Gil Vicente – Portugália), Odilon Kossonou (Atalanta – Olaszország), Evan Ndicka (AS Roma – Olaszország), Wilfried Singo (Galatasaray – Törökország)

Középpályások: Seko Fofana (Rennes – Franciaország), Parfait Guiagon (Charleroi – Belgium), Franck Kessié (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Christ Oulai (Trabzonspor – Törökország), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest – Anglia), Jean-Michaël Seri (NK Maribor – Szlovénia)

Támadók: Simon Adingra (AS Monaco – Franciaország), Ange-Yoan Bonny (Internazionale – Olaszország), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Cercle Brugge – Belgium), Yan Diomandé (RB Leipzig – Németország), Evann Guessand (Aston Villa – Anglia), Nicolas Pépé (Villarreal – Spanyolország), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice – Franciaország)

Szövetségi kapitány: Emerse Faé