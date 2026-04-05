Hollandia: lemarad a világbajnokságról a PSV Eindhoven kapitánya

2026.04.05. 16:28
Jerdy Scouten lemarad a vb-ről (Fotó: Getty Images)
Lemarad a nyári amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságról Jerdy Schouten, a PSV Eindhoven holland válogatott futballistája.

Nem lesz ott a nyári labdarúgó-világbajnokságon Jerdy Schouten, a PSV Eindhoven védekező középpályása. A 29 éves holland válogatott játékos szombaton az Utrecht ellen 4–3-ra megnyert mérkőzésen súlyos térdsérülést szenvedett, így műtét, majd hat-kilenc hónap rehabilitáció vár rá – a szerencsétlenül járt futballistának mindössze az nyújthat vigaszt, hogy a csapata győzelme, mint utólag kiderült, bajnoki címet jelentett.

Az eindhoveniek csapatkapitánya ebben a szezonban negyven tétmérkőzésen lépett pályára. Schouten 2022-ben mutatkozott be a holland válogatottban, azóta 17 alkalommal lépett pályára az oranjéban, legutóbb múlt héten végigjátszotta az Ecuador elleni vb-felkészülési mérkőzést.

 

