Hollandia: lemarad a világbajnokságról a PSV Eindhoven kapitánya

Nem lesz ott a nyári labdarúgó-világbajnokságon Jerdy Schouten, a PSV Eindhoven védekező középpályása. A 29 éves holland válogatott játékos szombaton az Utrecht ellen 4–3-ra megnyert mérkőzésen súlyos térdsérülést szenvedett, így műtét, majd hat-kilenc hónap rehabilitáció vár rá – a szerencsétlenül járt futballistának mindössze az nyújthat vigaszt, hogy a csapata győzelme, mint utólag kiderült, bajnoki címet jelentett.

Az eindhoveniek csapatkapitánya ebben a szezonban negyven tétmérkőzésen lépett pályára. Schouten 2022-ben mutatkozott be a holland válogatottban, azóta 17 alkalommal lépett pályára az oranjéban, legutóbb múlt héten végigjátszotta az Ecuador elleni vb-felkészülési mérkőzést.