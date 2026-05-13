Balhés előzmények után Szűcs Kornél gólja ellenére Dejan Sztankovicsék nyerték meg a Szerb Kupát

Félórás késéssel kezdődött a Szerb Kupa döntője a loznicai Lagator Stadionban, miután a kezdés előtt nem sokkal a Crvena zvezda drukkerei összeverekedtek a csendőrséggel: a lelátón történt rendbontás miatt a játékvezető úgy döntött, harminc percet vár, hogy megnyugodjanak a kedélyek, és a könnygáz hatása is csökkenjen, emiatt csak fél órával az eredeti időpont után adott jelet a találkozó kezdésére a telt házas találkozón, ami nyolcezer nézőt jelentett.

A BALHÉ PILLANATAI

Alighogy elkezdődött a mérkőzés, a Vojvodina már meg is szerezte a vezetést: a 2. percben Njegos Petrovics adta be a bal oldali szögletet, a magyar légiós, Szűcs Kornél a rövid saroknál mindenkinél magasabbra ugrott, és a védők szorításában a kapu jobb oldalába fejelt.

SZŰCS KORNÉL GÓLJA

A kapott gól után a bajnoki címet már korábban begyűjtő Zvezda nagyon gyorsan rendezte sorait, és sorozatban alakította ki a helyzeteket, de Dragan Roszics, az újvidékiek kapusa bravúrt bravúrra halmozott, s amikor már tehetetlen volt, akkor a kapufa sietett a segítségére. A kimaradt helyzetek a 35. percben bosszulták meg magukat, amikor egy újvidéki ellentámadás végén a labda kis szerencsével a lendületben levő Milutin Vidoszavljevics elé került, aki hidegvérűen ballal a jobb alsóba gurított.

A második játékrészből mindössze kilenc perc telt el, amikor az örmény Nair Tiknizjan futott el a bal szélen, erősen középre lőtt labdájába az ötös vonalánál Marko Arnautovic pöckölt bele, pont annyira, hogy a bal felsőbe vágódjon a labda. Amikor már úgy tűnt, a Vojvodina megnyeri a mérkőzést, a ráadás hatodik percében egy felívelés után Rodrigao a léc alá bombázott. 2–2

Jött a hosszabbítás, ám az sem hozott döntést, így tizenegyespárbajban dőlt el, hogy (amióta Szerbia önálló) a Vojvodina megnyeri-e harmadszor a kupát – korábban 2014-ben és 2020-ban diadalmaskodtak az újvidéki piros-fehérek, majd 2024-ben és tavaly is épp a Crvena zvezdától kaptak ki a döntőben. A szétlövés során az első két párban senki sem hibázott – Szűcs Kornél a második sorozatban értékesítette a maga tizenegyesét –, majd a harmadik körben Marko Mladenovics nem talált be, de rögtön után a belgrádiaktól Vladimir Lucsics is rontott. A 12. rúgó, John Mary volt az, aki legközelebb tizenegyest hagyott ki, ezzel pedig a Crvena zvezda története 9. Szerb Kupa-sikerét aratta – a volt FTC-edző, Dejan Sztankovics irányításával duplázott a belgrádi klub.

Azt még nem tudni, a Vojvodina vagy a Partizan indulhat-e majd az Európa-liga selejtezőjében, a Zvezda elsősége miatt a bajnoki ezüstérmes lesz érdekelt az El-ben. Jelenleg Szűcs Kornél csapata a második a szerb Szuperligában, ám előnye csak egy pont a Beograd előtt, és még van hátra két forduló.

A TIZENEGYESPÁRBAJ

SZERB KUPA

DÖNTŐ

Crvena zvezda–Vojvodina 2–2 (Arnautovic 54., Rodrigao 90+6., ill. Szűcs K. 2., Vidoszavljevics 35.) – 11-esekkel 5–4