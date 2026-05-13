Román Kupa: megszakadt az erdélyi sorozat, a Craiova nyerte meg a trófeát

Igazi helyzetből is kevés volt a találkozón, mivel a két együttes a bajnoki címért is versenyben van egymással, és vasárnap este újra összecsapnak majd a Superligában egypontos előnnyel rendelkező Craiova otthonában.

A szétlövés első öt körében egyik csapat sem hibázott (craiovai részről a korábban Debrecenben is futballozó Olekszandr Romacsuk is betalált), a hatodikban viszont a kolozsváriak középhátvédje, Iulian Cristea lövését megfogta Laurentiu Popescu.

A craiovai klub 2018 és 2021 után harmadszor hódította el a Román Kupát, megszakítva az erdélyi csapatok négy éve tartó sikersorozatát, hiszen 2022-ben és 2023-ban a Sepsi OSK (másodjára éppen Nagyszebenben, a kolozsváriak ellen és tizenegyesekkel) nyert, 2024-ben a Vajdahunyadi Corvinul, tavaly pedig a szintén kolozsvári CFR.

ROMÁN KUPA

DÖNTŐ

Universitatea Cluj–Universitatea Craiova 0–0 – 11-esekkel 5–6