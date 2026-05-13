Nemzeti Sportrádió

Román Kupa: megszakadt az erdélyi sorozat, a Craiova nyerte meg a trófeát

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2026.05.13. 22:07
null
A kolozsvári klub korábbi kupadöntőn viselt mezei és a '65-ös trófea (Fotó: Facebook/FC Universitatea Cluj)
Címkék
Universitatea Craiova Universitatea Kolozsvár Román Kupa
Tizenegyespárbajban dőlt el a Román Kupa sorsa a Nagyszebenben megrendezett döntőben, miután a két Universitatea, a Kolozsvár és a Craiova összecsapásán 120 percig nem esett egyetlen gól sem.

 

Igazi helyzetből is kevés volt a találkozón, mivel a két együttes a bajnoki címért is versenyben van egymással, és vasárnap este újra összecsapnak majd a Superligában egypontos előnnyel rendelkező Craiova otthonában.

A szétlövés első öt körében egyik csapat sem hibázott (craiovai részről a korábban Debrecenben is futballozó Olekszandr Romacsuk is betalált), a hatodikban viszont a kolozsváriak középhátvédje, Iulian Cristea lövését megfogta Laurentiu Popescu.

A craiovai klub 2018 és 2021 után harmadszor hódította el a Román Kupát, megszakítva az erdélyi csapatok négy éve tartó sikersorozatát, hiszen 2022-ben és 2023-ban a Sepsi OSK (másodjára éppen Nagyszebenben, a kolozsváriak ellen és tizenegyesekkel) nyert, 2024-ben a Vajdahunyadi Corvinul, tavaly pedig a szintén kolozsvári CFR.

ROMÁN KUPA
DÖNTŐ
Universitatea Cluj–Universitatea Craiova 0–0 – 11-esekkel 5–6

 

Universitatea Craiova Universitatea Kolozsvár Román Kupa
Legfrissebb hírek

Román Kupa: Eppel-mesterhármassal búcsúzott a Csíkszereda, vereséggel a Sepsi

Minden más foci
2026.02.11. 21:26

Ötgólos vereséggel zárta az évet a Csíkszereda

Minden más foci
2025.12.22. 20:50

Román Kupa: kétgólos előnyt engedett ki kezéből a Sepsi

Minden más foci
2025.12.04. 18:13

Nem született gól a székelyföldi kuparangadón

Minden más foci
2025.10.28. 16:53

Román Kupa: székely derbi is lesz a csoportkörben

Minden más foci
2025.09.26. 16:00

Európai kézilabdaligák: Hanusz Egon hat gólt lőtt Elzászban

Kézilabda
2025.09.12. 22:46

Román Kupa: Eppel Márton mesterötösével gálázott a Csíkszereda

Minden más foci
2025.08.27. 19:59

A Csíkszereda és a Sepsi alacsonyabb osztályú ellenfelet kapott a Román Kupában

Minden más foci
2025.08.19. 11:54
Ezek is érdekelhetik