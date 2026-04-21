Már csak a Benfica veretlen Európában, de az ilyen bravúr egyszer már nem jött be

2026.04.21. 12:17
A hétvégén a Sporting stadionjában ünnepelt a Benfica (Fotó: Getty Images)
Benfica eurofutball Slavia Praha
A Slavia Praha 2–1-re kikapott a Hradec Královétól a hétvégén, elvesztette veretlenségét a cseh labdarúgó-bajnokságban, így az európai élvonalbeli küzdelmekben, legalábbis a hagyományos rendszerűekben (2025. nyár-ősz–2026. tavasz) már csak a Benfica áll vereség nélkül. José Mourinho csapata a városi rivális Sportingot gyűrte le 2–1-re a legutóbbi fordulóban.

A lényeg persze nem a veretlenség, hanem a bajnoki cím – tehetjük hozzá –, márpedig miközben a Slavia egyelőre ötpontos előnnyel vezeti a cseh tabellát a Sparta előtt, a Benfica négy mérkőzéssel a portugál zárás előtt hétpontos hátrányban van a(z egyébként csupán egy vereséget) számláló FC Porto mögött, és a vesztett pontokat tekintve a hétvégén legyőzött, egy meccsel kevesebbet számláló Sporting is jobb nála. 

Ha a jelenleg 21 győzelemmel és kilenc döntetlennel álló Mourinho-csapatnak sikerül veretlenül zárnia a bajnoki idényt (a Moreirense és a Braga hazai pályán, a Famalicao és az Estoril idegenben lesz az ellenfele), mégsem lesz aranyérmes, akkor a történelem ismétli magát: az 1977–1978-as idényben a FC Porto (jobb gólkülönbségével) megelőzte az akkor is veretlen lisszaboniakat. További három idényben zárt csapat veretlenül a portugál bajnokságban, de akkor aranyérem lett a bravúr jutalma: az 1972–1973-as Benfica, valamint a 2010–2011-ben és 2012–2013-ban legyőzhetetlen FC Porto egyaránt bajnok lett.

A témát körbejáró Onefootball felidéz az európai futballból néhány olyan emlékezetes menetelést, amikor a veretlenség nem járt bajnoki címmel: az 1985–1986-os török bajnokságban a Galatasaray, a 2007–2008-as szerb kiírásban a Crvena zvezda maradt le az aranyéremről, és bár a manapság az olasz harmadik vonalban maradásért harcoló Perugiát sem tudta legyőzni senki a Serie A 1978–1979-es idényében, a 30 forduló során elért 19 (!) döntetlenje miatt a végül bajnok Milan mögé, a második helyre szorult a tabellán.

Megjegyzendő, hogy a következő Bajnokok Ligája-idény mezőnyében lesz olyan csapat, amelyiknek egyidényes veretlensége már lezárt projekt: a klaksvíki KÍ vereség nélkül, 23 győzelemmel és négy döntetlennel lett aranyérmes a 2025-ös, naptári évet követő feröeri bajnokságban. A ferencvárosiak 2023-as kiejtője a selejtező első fordulójában kezd majd.

 

Legfrissebb hírek

Visszavonul Óscar Cardozo, a Benfica legeredményesebb légiós csatára

Minden más foci
2026.04.16. 10:38

EURÓPAI BAJNOKOK ÉS KUPAGYŐZTESEK, 2026

Minden más foci
2026.03.30. 14:17

A Vinícius Júnior-incidens miatt részleges szektorbezárással büntették a Benficát

Bajnokok Ligája
2026.03.25. 22:47

Egyetlen szurkoló miatt büntette meg a Real Madridot az UEFA

Bajnokok Ligája
2026.03.06. 13:29

„Az első félidőben lenyomott minket a Benfica” – Álvaro Arbeloa a Real Madrid továbbjutása után

Bajnokok Ligája
2026.02.26. 07:51

Vinícius ezúttal is betalált, a Real Madrid kettős győzelemmel jutott tovább a Benfica ellen

Bajnokok Ligája
2026.02.25. 22:58

Az UEFA nem engedi pályára lépni Gianluca Prestiannit a Real Madrid ellen – hivatalos

Bajnokok Ligája
2026.02.25. 16:22

Mourinhót szupersztárként fogadták Madridban, Vinícius Júniorról is kérdezték – videó

Bajnokok Ligája
2026.02.25. 12:21
Ezek is érdekelhetik