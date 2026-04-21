Már csak a Benfica veretlen Európában, de az ilyen bravúr egyszer már nem jött be

A lényeg persze nem a veretlenség, hanem a bajnoki cím – tehetjük hozzá –, márpedig miközben a Slavia egyelőre ötpontos előnnyel vezeti a cseh tabellát a Sparta előtt, a Benfica négy mérkőzéssel a portugál zárás előtt hétpontos hátrányban van a(z egyébként csupán egy vereséget) számláló FC Porto mögött, és a vesztett pontokat tekintve a hétvégén legyőzött, egy meccsel kevesebbet számláló Sporting is jobb nála.

Ha a jelenleg 21 győzelemmel és kilenc döntetlennel álló Mourinho-csapatnak sikerül veretlenül zárnia a bajnoki idényt (a Moreirense és a Braga hazai pályán, a Famalicao és az Estoril idegenben lesz az ellenfele), mégsem lesz aranyérmes, akkor a történelem ismétli magát: az 1977–1978-as idényben a FC Porto (jobb gólkülönbségével) megelőzte az akkor is veretlen lisszaboniakat. További három idényben zárt csapat veretlenül a portugál bajnokságban, de akkor aranyérem lett a bravúr jutalma: az 1972–1973-as Benfica, valamint a 2010–2011-ben és 2012–2013-ban legyőzhetetlen FC Porto egyaránt bajnok lett.

A témát körbejáró Onefootball felidéz az európai futballból néhány olyan emlékezetes menetelést, amikor a veretlenség nem járt bajnoki címmel: az 1985–1986-os török bajnokságban a Galatasaray, a 2007–2008-as szerb kiírásban a Crvena zvezda maradt le az aranyéremről, és bár a manapság az olasz harmadik vonalban maradásért harcoló Perugiát sem tudta legyőzni senki a Serie A 1978–1979-es idényében, a 30 forduló során elért 19 (!) döntetlenje miatt a végül bajnok Milan mögé, a második helyre szorult a tabellán.

Megjegyzendő, hogy a következő Bajnokok Ligája-idény mezőnyében lesz olyan csapat, amelyiknek egyidényes veretlensége már lezárt projekt: a klaksvíki KÍ vereség nélkül, 23 győzelemmel és négy döntetlennel lett aranyérmes a 2025-ös, naptári évet követő feröeri bajnokságban. A ferencvárosiak 2023-as kiejtője a selejtező első fordulójában kezd majd.