Tizenhatodszor lett bajnok a Sahtar Ukrajnában

Már fordulókkal ezelőtt sejteni lehetett, hogy a Sahtar Doneck lesz az ukrán első osztályú labdarúgó-bajnokság győztese, ám csak most vált bizonyossággá: az eddig tizenöt címet begyűjtő alakulat Isaque Silva duplájával, valamint Dmitro Kriszkiv és Lassina Traoré góljaival 4–0-ra legyőzte idegenben a Poltavát, se ezzel behozhatatlan előnyre tett szert a Poliszja Zsitomir előtt.

Az tizenhat csapatos ukrán első osztály küzdelmeiből még három forduló van hátra, a nemzetközi kupaindulást érő helyekért a zsitomiriakon kívül versenyben van még az LNZ Cserkaszi, a Dinamo Kijev, Metaliszt 1925 és a Kolosz Kovalivka is.

Ukrán Premjer-liga

Poltava–Sahtar Doneck 0–4