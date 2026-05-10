Nemzeti Sportrádió

Tizenhatodszor lett bajnok a Sahtar Ukrajnában

V. H. L.V. H. L.
2026.05.10. 17:14
Isaque Silva (Fotó: Getty Images)
Ukrajna ukrán Premjer-liga Sahtar Doneck
Tizenhatodszor emelhette magasba az ukrán bajnoki címért járó trófeát a Sahtar Doneck, miután vendégként 4–0-ra legyőzte a Poltavát a 27. fordulóban.

Már fordulókkal ezelőtt sejteni lehetett, hogy a Sahtar Doneck lesz az ukrán első osztályú labdarúgó-bajnokság győztese, ám csak most vált bizonyossággá: az eddig tizenöt címet begyűjtő alakulat Isaque Silva duplájával, valamint Dmitro Kriszkiv és Lassina Traoré góljaival 4–0-ra legyőzte idegenben a Poltavát, se ezzel behozhatatlan előnyre tett szert a Poliszja Zsitomir előtt.

Az tizenhat csapatos ukrán első osztály küzdelmeiből még három forduló van hátra, a nemzetközi kupaindulást érő helyekért a zsitomiriakon kívül versenyben van még az LNZ Cserkaszi, a Dinamo Kijev, Metaliszt 1925 és a Kolosz Kovalivka is.

Ukrán Premjer-liga
Poltava–Sahtar Doneck 0–4

