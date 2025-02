Jelentős mérföldkő: magyar játékosok az öt európai elit ligában

Volt idő, amikor különleges lehetőség volt az, hogy magyar labdarúgó topbajnokságban szereplő csapatba szerződik. A kilencvenes években Détári Lajos a német Eintracht Frankfurtban, majd az olasz Bolognában, Anconában és a Genoában villantotta meg kivételes tudását, Kozma István liverpooli szerződése kis túlzással csodaszámba ment, évekkel később Lisztes Krisztián tette le névjegyét Németországban, a Premier League-ben pedig Gera Zoltán harcolta ki a „mágikus magyar” jelzőt magának.

Az elmúlt évtizedben egyre több magyar szerződött a legjobb bajnokságokban szereplő klubba, de olyan most először – Nikitscher Tamás Spanyolországba szerződésével – fordul elő, hogy az öt legnagyobb európai ligában egy idényen belül pályára lépett magyar válogatottnál számításba vehető játékos. A szurkolók hétvégente kis túlzással bármelyik sportcsatornára kapcsolnak, láthatnak magyar érdekeltségű mérkőzést…

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett tehát a magyar labdarúgás.

Talán nem túlzás, történelmi idény a mostani. Szoboszlai Dominik személyében Liverpoolban végre olyan játékos szerepel hétről hétre és meccsről meccsre, aki nem csupán epizodista, hanem meghatározó játékos, Kerkez Milos pedig hamarosan a Bournemouth együttesét (is) kinövi a Premier League-ben. Olaszországban a Serie A-ban Balogh Botond 22 évesen a Parma színeiben játszik topcsapatok ellen, a szintén erősnek mondható Franciaországban a Le Havre mezében a magyar válogatott Loic Nego szerepel, hol védőként, hol szélsőként. A németországi légiót Gulácsi Péter, Willi Orbán (RB Leipzig) és Schäfer András (Union Berlin) jelenti, Nikitscher Tamás a spanyol Valladolidba szerződésével ismét szintet lépett a magyar futball.

ANGLIA

Szoboszlai Dominik – Liverpool

Ha a magyar gyerekeket megkérdezzük, manapság ki a legjobb magyar futballista, százból száz vágja rá: Szoboszlai Dominik. Még 2023 nyarán hetvenmillió euróért igazolt a német RB Leipzigtől az angol Liverpoolba, s kevesen fogadtak volna arra, hogy ilyen rövid idő alatt ennyire karakteres figurájává válik az angol sztárcsapatban. Jürgen Kloppnál pillanatok alatt alapember lett, a liverpooli legenda, Steven Gerrard 8-as mezszáma sem hozta zavarba, sőt. Ha figyelembe vesszük, hogy az elmúlt hónapokban a Real Madriddal is szóba hozták, szinte biztosak lehetünk benne, hosszú évekig játszik ő még Angliában. Aztán ki tudja, melyik európai topligából kap még visszautasíthatatlan ajánlatot.

Kerkez Milos – Bournemouth

Igencsak karakteres ifjú, de éppen ez az egyik erőssége. Fiatal kora ellenére számos európai klubban megfordult, az AC Milanhoz Paolo Maldini hívó szavára igazolt Győrből. A Primavera-csapatban szerepelt, 2022 januárjában a holland AZ Alkmaarhoz került, s gyorsan alapemberré is vált. Angliában is feltalálta magát, a Bournemouth vezetői alighanem áldják a pillanatot, hogy megvásárolták Hollandiából, hiszen a tizenöt és fél millió fontos vételárának már többszörösét éri. A fiatal szélső védő 2022 szeptemberében mutatkozott be a válogatottban, azóta tagja Marco Rossi együttesének. Az elmúlt időszakban mást sem lehetett hallani vele kapcsolatban, mint hogy éppen melyik topklub érdeklődik iránta, nem lenne meglepő, ha hamarosan újabb szintet lépne.

OLASZORSZÁG

Balogh Botond – Parma

Az MTK Budapest utánpótlásában nevelkedett, útja onnan Olaszországba vezetett. Tizenhét évesen szerződtette a Parma, a 2019-es transzfert követően a felnőttek között 2020 októberében a Pescara ellen 3–1-re megnyert kupamérkőzésen mutatkozott be, a Serie A-ban pedig rögtön végigjátszotta az Internazionale elleni bajnokit, amely 2–2-re végződött. Ráadásul álma vált valóra, hiszen gyermekkori példaképe, Gianluigi Buffon előtt kellett helytállnia a védelemben, különleges élmény volt neki azzal a futballistával együtt fellépni, akit gyerekként csodált. Testalkata, mentalitása is megfelelő ahhoz, hogy a modern futballban még magasabbra jusson.

NÉMETORSZÁG

Gulácsi Péter – RB Leipzig

A kapus hosszú utat járt be pályafutása során, és a súlyos, évekkel ezelőtti bakteriális fertőzés miatt annak is örülnie kell, hogy egyáltalán ott lehet még a pályán. Súlyos térdsérülését követően hosszas rehabilitáció után 2024 februárjában tért vissza a kapuba, és bár sokan leírták, azóta is a csapat meghatározó tagja. Igazi harcos, nem véletlenül a Bundesliga egyik legrégebb óta kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtó kapusa. Pályafutása során megfordult az angol Liverpool és az osztrák Red Bull Salzburg csapatában, mielőtt 2015-ben az RB Leipzighez igazolt. Lipcsében otthonra lelt, posztján többször is a Bundesliga legjobbjának választották, s bár 34 éves lesz, az esetleges új kihívás sem zárható ki pályafutása hátralévő részében, úgy hírlik, Amerikában szívesen látnák.

Willi Orbán – RB Leipzig

Magyar apától és lengyel anyától született Kaiserslauternben, s pályafutását a városi csapatban kezdte, majd 2015-ben az RB Leipzigbe igazolt, Gulácsi Péterrel azóta elválaszthatatlan páros a klubcsapatában és a magyar válogatottban is. Emberi hozzáállására jellemző, hogy 2023-ban fair play díjat kapott Németországban, miután csontvelődonorként segített egy leukémiás betegnek, amiért egy fontos mérkőzést is kihagyott. A 32 éves védő tapasztalata és vezetői képességei alapján továbbra is értékes játékosa a lipcseieknek, és bár jelenlegi szerződése 2025-ig szól, teljesítményétől függően más topklubok érdeklődését is felkeltheti, de legnagyobb valószínűsége annak van, hogy továbbra is Lipcsében marad.

Három éve futballozik a Bundesligában Schäfer András (jobbra), bejátssza az Union Berlin középpályáját Fotó: Imago Images)

Schäfer András – Union Berlin

Januárban volt három éve, hogy a Bundesligába szerződött. Szombathelyi születésű srácként pályafutását az Illés Akadémiában kezdte, majd az MTK-ból igazolt az olaszországi Genoába, az Union Berlinbe pedig a DAC együtteséből igazolt. Huszonöt éves, középpályásként tökéletes korban van, munkabírása és technikai tudása is kiemelkedő, azt sem zárhatjuk ki, hogy egy sikeres idény után még feljebb lépjen. Decemberben megházasodott, s hogy a múltját sem felejtette el: tizenötmillió forinttal támogatta szülővárosa klubját, a Haladást, egy százalékos tulajdonrészt szerezve ezzel benne. A német futball fekszik neki, megbecsülik a klubjában, de el tudnánk képzelni más elit ligában is.

Dárdai Bence – Wolfsburg

Dárdai Pál legkisebb fia a Herthában nevelkedett és lett profi futballista, a Bundesligában ugyanakkor a Wolfsburg szerelésében mutatkozott be. A csapathoz tavaly nyáron írt alá, és már ebben az idényben bizonyított. A német élvonalban 11 mérkőzésen egy gól és három gólpassz fűződik középpályásként a nevéhez, a Német Kupában pedig csapata mindhárom győztes mérkőzésén szerepet kapott. Utánpótlásszinten Németországot erősítette, és 2023-ban U17-es Európa-bajnok lett, ám azt még nem döntötte el, hogy a felnőttek között a németeket vagy Magyarországot képviseli. Marco Rossi mindenesetre szívesen látná a keretében.

FRANCIAORSZÁG

Loic Nego – Le Havre

Pályafutása olyan kacskaringós, akár egy magas hegyre vezető szerpentin. Gyerekként a Nantes akadémiáján kezdte, ahol 2010-ben mutatkozott be a felnőttek között, egy évre rá az AS Roma szerződtette, kölcsönben megfordult a belga Standard Liege és az angol Charlton Athletic csapatában is. Magyarországra 2013-ban igazolt, először az Újpesthez, majd Fehérvárra, utóbbi helyről került be a magyar válogatottba. Noha fiatalon a francia utánpótlás-válogatottakban is szerepelt – 2010-ben U19-es Európa-bajnoki címet nyert –, 2019 februárjában letette a magyar állampolgársági esküt, és debütált a magyar válogatottban. Sokoldalú játékos, elsősorban jobbhátvédként szerepel, de a középpályán is bevethető, sőt, klasszikus értelemben vett támadót is játszott már. A fehérvári éveket követően 2023-ban tért vissza Franciaországba, a Ligue 1-ben szereplő Le Havre-ban magas színvonalú mérkőzéseket játszik, ám 34 éves kora miatt sokkal több nincs már a pályafutásában.

SPANYOLORSZÁG

Nikitscher Tamás – Real Valladolid

Nem tipikus karrier az övé… Egy éve még a Mezőkövesd vagy éppen a Kisvárda elleni bajnokira készült, szeptemberben azonban nagyot fordult vele a világ. Marco Rossi szövetségi kapitány meglátta benne azt a pluszt, amivel kiemelkedett a többiek közül, és immár nemcsak hatszoros magyar válogatott, a tél óta a spanyol Valladolid légiósa. Gyanítjuk, ha valaki múlt nyáron ezt mondja neki, nemigen hiszi el, de nem véletlenül jutott el a La Ligáig. Huszonöt éves, jó korban van, és ki tudja, ha megállja a helyét, pályafutása újabb meglepetéseket is tartogathat.

Nikitscher Tamásnak (középen) a középpályás védekezés megoldása az elsődleges feladata a Valladolidnál (Fotó: Real Valladolid CF)

A spanyol bajnokságban Yaakobishvili Antal már bemutatkozott korábban, ha ilyen ütemben fejlődik, a Girona védője is hamarosan bekerülhet a magyar felnőttválogatottba is. Az U21-es csapathoz 2024 szeptemberében már csatlakozott, húsz­éves, szép jövő előtt áll(hat) Spanyolországban. Öccse, Áron többször ült kapusként a Barcelona kispadján. Fenyő Noah és Lisztes Krisztián a német Frankfurt utánpótlásában pallérozódik, és remélhetőleg a tavasszal még lehetőséget kap a felnőttek között. Fenyő Noah már kilenc éve a Frankfurt utánpótlásában szerepel, és dicséretre méltó

módon lépdel egyre feljebb a ranglétrán, míg Lisztes Krisztiánért eurómilliókat fizetett a klub a Ferencvárosnak 2024 nyarán, és a terv, hogy fokozatosan beépíti a csapatba. Spanyolországban a Yaakobishvili testvérpár, Németországban Fenyő Noah és Lisztes Krisztián várja a bevetést