Vb 2026: a ferencvárosi Lenny Joseph tagja a haiti keretnek

Sébastien Migné szövetségi kapitány pénteken úgy választotta ki a karibi szigetország vb-re utazó névsorába a Párizsban született, de haiti állampolgársággal is rendelkező támadót, hogy Joseph még egyszer sem szerepelt a válogatottban.

A 25 éves futballista tavaly januárban a francia Grenoble együttesétől érkezett a zöld-fehérekhez, akikkel rögtön bajnoki címet szerzett. Az NB I mostani idényében eddig hét góllal segítette a múlt héten kupagyőzelmet ünneplő csapatát, amely a második helyről várja a szombati utolsó fordulót.

Haiti 1974 után másodszor jutott ki a világbajnokságra. A mostani eseményen sorrendben Skóciával, az öt végső sikerével rekorder Brazíliával és a legutóbb negyedik Marokkóval találkozik a C-csoportban.

Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő vb június 11-én rajtol, a döntőt pedig július 19-én rendezik.

A haiti válogatott vb-kerete

Kapusok: Josue Duverger (Cosmos Koblenz), Alexandre Pierre (Sochaux), Johny Placide (Bastia)

Védők: Ricardo Ade (LDU Quito), Carlens Arcus (Angers), Hannes Delcroix (Lugano), Jean-Kevin Duverne (Gent), Martin Experience (Nancy), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks FC), Wilguens Paugain (Zulte Waregem), Keeto Thermoncy (Young Boys)

Középpályások: Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union), Leverton Pierre (Vizela), Woodensky Pierre (Violette), Carl Sainte (El Paso Locomotive FC), Dominique Simon (Tatran Presov)

Támadók: Josue Casimir (Auxerre), Louicius Deedson (FC Dallas), Derrick Etienne Jr. (Toronto FC), Yassin Fortune (Vizela), Wilson Isidor (Sunderland), Lenny Joseph (Ferencvárosi TC), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Ruben Providence (Almere City)