Véget ért a Ludogorec egyeduralma Bulgáriában, huszonhetedszer bajnok a Levszki Szófia

A fővárosi alakulat – amelynek tagja a Videoton korábbi légiósa, Nikola Szerafimov is – 2009 után, 17 éves szünet után ült fel a bolgár labdarúgás trónjára, s összességében 27. alkalommal hódította el a bajnoknak járó trófeát.

A 44 éves spanyol edző, Julio Velázquez vezette Levszki sikere egyúttal egy korszak lezárását is jelenti a bolgár futballban, hiszen ezzel megszakadt a Ludogorec Razgrad 14 éves, 2012 óta tartó egyeduralma a balkáni ország élvonalában.