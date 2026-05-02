Véget ért a Ludogorec egyeduralma Bulgáriában, huszonhetedszer bajnok a Levszki Szófia
A Levszki Szófia nyerte a bolgár élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Parva Liga) 2025–2026-os évadát, miután a városi rivális CSZKA 1948 Szófia (nem összetévesztendő a névrokon CSZKA Szófiával) 2–0-s legyőzésével behozhatatlan, 14 pontos előnyre tett szert ellenfelével szemben.
A fővárosi alakulat – amelynek tagja a Videoton korábbi légiósa, Nikola Szerafimov is – 2009 után, 17 éves szünet után ült fel a bolgár labdarúgás trónjára, s összességében 27. alkalommal hódította el a bajnoknak járó trófeát.
A 44 éves spanyol edző, Julio Velázquez vezette Levszki sikere egyúttal egy korszak lezárását is jelenti a bolgár futballban, hiszen ezzel megszakadt a Ludogorec Razgrad 14 éves, 2012 óta tartó egyeduralma a balkáni ország élvonalában.
