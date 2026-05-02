Nemzeti Sportrádió

Véget ért a Ludogorec egyeduralma Bulgáriában, huszonhetedszer bajnok a Levszki Szófia

M. B.M. B.
2026.05.02. 21:33
null
Julio Velázquez volt a szófiai sikerkovács (Fotó: sportal.bg)
Címkék
Parva Liga Ludogorec Razgrad Levszki Szófia bolgár labdarúgás Bulgária
A Levszki Szófia nyerte a bolgár élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Parva Liga) 2025–2026-os évadát, miután a városi rivális CSZKA 1948 Szófia (nem összetévesztendő a névrokon CSZKA Szófiával) 2–0-s legyőzésével behozhatatlan, 14 pontos előnyre tett szert ellenfelével szemben.

A fővárosi alakulat – amelynek tagja a Videoton korábbi légiósa, Nikola Szerafimov is – 2009 után, 17 éves szünet után ült fel a bolgár labdarúgás trónjára, s összességében 27. alkalommal hódította el a bajnoknak járó trófeát. 

A 44 éves spanyol edző, Julio Velázquez vezette Levszki sikere egyúttal egy korszak lezárását is jelenti a bolgár futballban, hiszen ezzel megszakadt a Ludogorec Razgrad 14 éves, 2012 óta tartó egyeduralma a balkáni ország élvonalában. 

 

Parva Liga Ludogorec Razgrad Levszki Szófia bolgár labdarúgás Bulgária
Legfrissebb hírek

Gyász: elhunyt a 94-es labdarúgó-vb bolgár sikercsapatának kapusa

Minden más foci
2026.03.31. 12:09

Két góllal legyőzte a Ludogorecet, bejutott az El-nyolcaddöntőbe a Ferencváros

Európa-liga
2026.02.26. 20:44

„Érezzék a bolgár védők állandó fenyegetés alatt magukat” – Robbie Keane a Ludogorec elleni visszavágó előtt

Európa-liga
2026.02.25. 15:15

Plovdivi vereséggel hangolt a Fradi elleni El-visszavágóra a Ludogorec

Európa-liga
2026.02.24. 12:06

Eljön-e a kikelet? – Deák Zsigmond jegyzete

Európa-liga
2026.02.19. 23:45

Rengeteg helyzetet elhibázott a Ferencváros, hátrányból várhatja a Ludogorec elleni hazai visszavágót

Európa-liga
2026.02.19. 22:57

Gyász: 80 éves korában elhunyt a bolgár futball legendája, Dimitar Penev

Minden más foci
2026.01.03. 14:57

Folytatódhat a jogi csatározás a Bolgár Olimpiai Bizottság elnöki tisztéért

Egyéb egyéni
2025.12.20. 09:27
Ezek is érdekelhetik