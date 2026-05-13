Dambrauskasszal a kispadon a bajnokság után az Azeri Kupában is diadalmaskodott az FK Sabah

Az Albán Kupa-döntőben mindkét csapat 10 emberrel fejezte be a mérkőzést, melyet 3–2-re a címvédő Dinamo Tirana nyert meg, így a 15. kupagyőzelmét aratta. A volt DVTK-edző, Valdas Dambrauskas által irányított a baki FK Sabah a bajnoki cím után az Azeri Kupa aranyérmét is begyűjtötte, miután 2–1-re megverte a Zirát, ezzel – a tavalyi győzelme után – története második kupasikerét aratta.

Bosznia-Hercegovinában kétmeccses párharc során dőlt el a kupa sorsa, és itt a címvédő, vagyis a Zrinjski Mostar diadalmaskodott: a hazai 2–1-es siker után 1–1-et játszott a Velez Mostar vendégeként. A Zrinjski ezzel már 10-szeres kupagyőztes hazájában.

Immár 18-szoros Horvát Kupa-győztes a Dinamo Zagreb, miután a szerdai döntőben címvédőként 2–0-ra legyőzte az NK Rijekát Luka Stojkovic duplájával. A Szlovén Kupát az Aluminij hódította el, a fináléban 1–0-ra megverve a Grosupljét. A kidricevói klub két elveszített kupadöntő után először diadalmaskodott – korábban egyszer, 1965-ben megnyerte a Szlovén Köztársasági Kupát, amely lényegében a Jugoszláv Kupa kvalifikációs sorozataként szolgált 1951 és 1991 között.

ALBÁN KUPA

DÖNTŐ

Dinamo Tirana–Egnatia 3–2

AZERI KUPA

DÖNTŐ

FK Sabah–Zira 2–1

BOSNYÁK KUPA

DÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Velez Mostar–Zrinjski Mostar 1–1

A párharc győztese: a Zrinjski, 3–2-es összesítéssel

HORVÁT KUPA

DÖNTŐ

Dinamo Zagreb–NK Rijeka 2–0

ROMÁN KUPA

DÖNTŐ

Universitatea Cluj–Universitatea Craiova 0–0 – 11-esekkel 5–6

SZLOVÉN KUPA

DÖNTŐ

Grosuplje–Aluminij 0–1