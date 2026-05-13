Dambrauskasszal a kispadon a bajnokság után az Azeri Kupában is diadalmaskodott az FK Sabah

VARGA BALÁZS
2026.05.13. 22:05
Valdas Dambrauskas bajnok és kupagyőztes lett Azerbajdzsánban (Fotó: Imago Images)
Zrinjski Mostar Sabah FK Aluminij Dinamo Zagreb Dinamo Tirana
Albániában, Azerbajdzsánban, Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban és Szlovéniában is kupagyőztest avattak szerdán.

Az Albán Kupa-döntőben mindkét csapat 10 emberrel fejezte be a mérkőzést, melyet 3–2-re a címvédő Dinamo Tirana nyert meg, így a 15. kupagyőzelmét aratta. A volt DVTK-edző, Valdas Dambrauskas által irányított a baki FK Sabah a bajnoki cím után az Azeri Kupa aranyérmét is begyűjtötte, miután 2–1-re megverte a Zirát, ezzel – a tavalyi győzelme után – története második kupasikerét aratta.

Bosznia-Hercegovinában kétmeccses párharc során dőlt el a kupa sorsa, és itt a címvédő, vagyis a Zrinjski Mostar diadalmaskodott: a hazai 2–1-es siker után 1–1-et játszott a Velez Mostar vendégeként. A Zrinjski ezzel már 10-szeres kupagyőztes hazájában.

Immár 18-szoros Horvát Kupa-győztes a Dinamo Zagreb, miután a szerdai döntőben címvédőként 2–0-ra legyőzte az NK Rijekát Luka Stojkovic duplájával. A Szlovén Kupát az Aluminij hódította el, a fináléban 1–0-ra megverve a Grosupljét. A kidricevói klub két elveszített kupadöntő után először diadalmaskodott – korábban egyszer, 1965-ben megnyerte a Szlovén Köztársasági Kupát, amely lényegében a Jugoszláv Kupa kvalifikációs sorozataként szolgált 1951 és 1991 között.

ALBÁN KUPA
DÖNTŐ
Dinamo Tirana–Egnatia 3–2

AZERI KUPA
DÖNTŐ
FK Sabah–Zira 2–1

BOSNYÁK KUPA
DÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Velez Mostar–Zrinjski Mostar 1–1
A párharc győztese: a Zrinjski, 3–2-es összesítéssel

HORVÁT KUPA
DÖNTŐ
Dinamo Zagreb–NK Rijeka 2–0

ROMÁN KUPA
DÖNTŐ
Universitatea Cluj–Universitatea Craiova 0–0 – 11-esekkel 5–6

SZLOVÉN KUPA
DÖNTŐ
Grosuplje–Aluminij 0–1

 

