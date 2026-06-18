Világklasszis teljesítmények, névtelen hősök és egy instant klasszikus – ilyen volt a vb első csoportfordulója

Véget ért a minden eddiginél nagyobb, 48 válogatott részvételével három országban zajló 2026-os világbajnokság első köre, s büszkén jelenthetem: ez idáig az összes mérkőzését a kezdő sípszótól a lefújásig láttam – ráadásul egyikbe sem aludtam bele. Európaiként persze eleinte nehéz az átállás, s a meccsek színvonalától is lehetett némiképp tartani, de őszintén mondom, a válogatottak (bennük a játékosok) sokat tettek azért, hogy a torna megítélése szépen lassan megváltozzon, mert az iram és a mérkőzések színvonala is meghaladja az előzetes várakozásokat. Nem állítom, hogy mind a 24 első körös meccs az első perctől az utolsóig minőségi volt, de mindegyikben volt valami izgalom, érdekesség, finomság, amiért érdemes volt a képernyő elé ülni.

Bár nagy volt az aggodalom a bővített létszám miatt kijutó csapatok helytállása kapcsán, a csalódást sokkal inkább európai nemzetek okozták, aztán beindultak a sztárok is. Persze, Curacao kapott egy hetest, de gólt lőtt Németországnak, Haiti meccsben volt, sőt, többet és látványosabban támadott, mint Skócia, Jordánia sokáig jobban futballozott, mint az osztrákok, Irak még ikszre is állt Norvégia ellen, Katar pontot csípett el Svájctól, míg a Kongói DK Portugáliát (1–1), a Zöld-foki-szigetek pedig a torna eddigi legnagyobb meglepetését szolgáltatva Spanyolországot (0–0) állította meg, s csikart ki egy döntetlent.

Világklasszis teljesítmények, névtelen hősök és egy instant klasszikus: jöjjön hát az összefoglaló!

Ha világbajnokság kezdődik, akkor Shakira énekel… (Fotó: Getty Images)

A-CSOPORT

A három hivatalos megnyitóból természetesen a nyitó meccs előtti volt az első, Mexikóvárosban. Volt ott minden: Shakira, szombréródobálás és telt ház az Azték Stadionban, ami bizony több mint 80 ezer embert jelent. A társadalmi problémák ellenére fantasztikus vb-hangulatot teremtettek a mexikóiak, a nemzeti csapat pedig nem okozott csalódást, 2–0-ra megverte Dél-Afrikát, amely a teljes mezőny egyik leggyengébb csapatának tűnik, főleg azért, mert – kissé érthetetlen módon – a torna előtt váltott játékrendszert, ami láthatóan nem ízlik a játékosoknak. A 17 éves Gilberto Mora beállt csereként, a mexikóiak hőse, Raúl Jiménez pedig betalált, de ez a meccs akkor is a három kiállításról, Yaya Sithole hibáiról és persze az angol mondatokkal küszködő, a fejére rögzített kamera miatt kiborgkinézetű brazil játékvezetőről, Wilton Sampaióról marad emlékezetes.

Ezt egy magyar idő szerint hajnali négyes meccs követte Csehország és Dél-Korea között, a vb első igazi leszereplésével. Lehet, a magyar nézők és olvasók nem éjszakázták végig ezt a futballcsemegét, pedig az ázsiaiak tényleg odatették magukat: laposan hozták ki a labdát, kreatívan bontották le a cseh falat, a hajrában pedig fordítani is tudtak (2–1). A csalódást a csehek szolgáltatták, akik a „rúgd és fuss” alapelképzelés mellett nem igazán tudtak futballra emlékeztető jelenetekkel előrukkolni, góljukat bedobásból, fejessel szerezték, majd még egyszer betaláltak egy szöglet után, csak azt éppen elvette a VAR.

Themba Zwane volt az egyik kiállított dél-afrikai (Fotó: Getty Images)

B-CSOPORT

Pénteken Kanadában is kaptunk egy megnyitót, Michael Bublé megpróbálta emlékezetessé tenni, közepesen sikerült. A meccs sem volt felejthetetlen, néha már-már fojtogató pontatlanságnak lehettünk szemtanúi, de a tempó megvolt: a bosnyákok zártan védekeztek, támadásban pedig párharcerősségükből szerettek volna élni, míg a kanadaiak mezőnyfölényben játszottak, ziccereket alakítottak ki, csak éppen kihagyták őket. Bosznia-Hercegovina szerzett vezetést, aztán 123 másodperccel beállása után Cyle Larin kiegyenlített, s ugyan meg is nyerhette volna a meccset Kanada, 1–1 maradt – az észak-amerikaiak így is történetük első vb-pontját szerezték.

A futball bosszúja. Katar négy éve, hazai környezetben pontot sem tudott szerezni a csoportkör során, s ha őszinték akarunk lenni, ezúttal sem „kellett volna” neki, mert nagyságrendekkel gyengébben futballozott, mint a svájci válogatott, de a nap végén ez mit sem számít. Breel Embolo tizenegyesével vezetett Murat Yakin csapata, de utána mindent kihagyott, 3.5-ös xG fölött, 26 lövéssel zárt, mégsem zárta le a meccset, így törvényszerű volt, hogy jön a slusszpoén – Julen Lopetegui katari válogatottja a 94. percben egyenlített (1–1).

Cyle Larin szerezte a kanadaiak egyenlítő gólját (Fotó: Getty Images)

C-CSOPORT

Joga bonito – csak éppen Marokkótól. Az első igazi rangadót a rekordgyőztes brazilok és az előző vb-n negyedik marokkóiak között rendezték New Yorkban, az első fél óra pedig hatalmas sokkot hozott: az észak-afrikaiak gyakorlatilag lefutballozták a pályáról Carlo Ancelotti csapatát. Iszmael Szaibari betalált, ám Marokkó csak eggyel tudott ellépni, Vinícius Jr. pedig egy villanásból egyenlített. A második félidőre mindkét csapat úgy döntött, megelégszik a döntetlennel, így maradt az 1–1, még ha az olasz edzőóriás próbált is belenyúlni a meccsbe. A 18 éves marokkói Ajjub Buaddira mindenképp érdemes odafigyelni, Brazíliának pedig, úgy tűnik, tényleg szüksége van a még lábadozó Neymarra.

Nem ígérkezett látványos meccsnek, nem is volt az. Skócia viszonylag korán vezetést szerzett a vb-n már 1974-ben egy alkalommal járó Haiti ellen, utána azonban utóbbi akart egyedül igazán támadni, több-kevesebb sikerrel. Haiti végig lelkes maradt, Wilson Isidor elpuskázott pár lehetőséget, még Lenny Joseph (FTC) is beállt, ám egyenlíteni nem sikerült. Ilyen játékkal sokáig nem jutnak a skótok, de a kötelezőt megcsinálták (1–0).

Brazil részről eddig csak Vinícius Júnior talált a kapuba (Fotó: Getty Images)

D-CSOPORT

Az eddigi legnagyobb wow-pillanat? A szívós védekezéssel és megállíthatatlan akarattal riogató Paraguay nagyon gyengének tűnt, letámadása folyamatosan elcsúszott, a védelmi vonala sokszor a középpályáig volt feltolva, támadóihoz el sem jutott a labda. Az Egyesült Államok ezzel szemben „bemutatott” a világnak, Mauricio Pochettino vezérletével az első perctől az utolsóig potens, pozíciós futballelemeket csillogtató csapatnak tűnt, amely szerzett is négy gólt – Folarin Balogun duplázott (4–1). Egy meccsből hiba lenne kiindulni, de lehet, hogy az Egyesült Államok a valódi „sötét ló”?

Húha. Tiktos esélyesként – vagy éppen csak potencionálisan sokáig menetelő csapatként – sokan a törököket jelölték meg a torna előtt, de amit itt kaptak, azt nem teszik zsebre. Becsületükre legyen mondva, próbálkoztak Arda Gülerék végig, volt 30 lövésük Ausztrália ellen, ám a játékuknak „nem volt vége”, többnyire távolról igyekeztek összehozni valamit – gólt nem sikerült. Ami az ausztrálokat illeti, ennél jóval erősebb keretekkel is jártak már vébéken, de végig fegyelmezetten, zártak védekeztek, kétszer pedig elszaladtak, s lehetőségeiket értékesítették, nyertek is 2–0-ra.

Folarin Balogun így szerezte a második gólját (Fotó: Getty Images)

E-CSOPORT

Mindenki közös kedvence lett a curacaói válogatott, már a torna előtt: a „kék hullám” szurkolói is nagyot mentek a lelátón, de a kerettagok is vidám táncaikkal vagy éppen a világbajnokságra való megérkezésükkel, amit egy ősrégi kék iskolabusszal hajtottak végre. Az aprócska karibi ország aztán Németország ellen is szimpatikus vesztes volt, miközben egy ideig hihetett a csodában, hiszen gyors 1–0 után a 21. percben kiegyenlített. Julian Nagelsmann csapata aztán megrázta magát, majd meg sem állt egy hetesig (7–1), amiből Kai Havertz kettőt vállalt, míg a csereként beálló Deniz Undav gólja mellé két gólpasszt is kiosztott.

Lehet, hogy nem marad örökké emlékezetes az Elefántcsontpart–Ecuador összecsapás, magyar idő szerint hajnal 1 órás kezdete miatt hazánkban vélhetően oly sokan nem is látták, pedig pazar technikai megoldásokat, időnként egészen látványos játékot hozott. A két csapat összesen négyszer találta el a kapufát, de nem maradt 0–0: a hosszabbításban a Manchester United játékosa, a csereként beálló Amad Diallo döntött (1–0). Mégis, a meccs embere nem lehetett más, mint az RB Leipzig 19 éves szélsőtehetsége, Yan Diomandé, akit „egész Európa akar”, főleg a látottak után: 4/6 csel, 5 kulcspassz, 22 passz a támadóharmadba, 80 labdaértintés és 2 lövés.

Kai Havertz duplázott (Fotó: Getty Images)

F-CSOPORT

Tunézia után Tunézia. Az afrikai ország köztudottan kemény védekezéséről híres, meccsterve azonban egyből felborult Svédország ellen, miután utóbbi korán betalált. A tunéziaiak ezután úgy döntöttek, saját játékukat felrúgva megpróbálnak támadni, ezzel pedig a svédek legnagyobb erőssége domborodott ki: kontra, ellentámadás. Viktor Gyökeres és Alexander Isak előtt volt terület, ezt mindkét csatár kihasználta, így 5–1 lett a vége, ami a tunéziai kapitány, Sabri Lamouchi munkájába került. Hogy melyik nemzet menesztett legutóbb szövetségi kapitányt a vb alatt? Persze, hogy Tunézia, még 1998-ban.

Csaknem 70 ezer ember Dallasban a Hollandia–Japánon, egy felejthető első félidő s egy mérföldekkel színvonalasabb második. A japánok több kulcsemberüket is elvesztették a torna előtt, de maradtak annál, amihez értenek, intenzíven játszottak, Hollandiát pedig támadósora miatt féltette mindenki, s ezeket az aggályokat nem is sikerült eloszlatni. Virgil van Dijk nagyot játszott, a hollandok pedig kétszer is vezettek, ám Japán nem adta fel, s a végén is egyenlített, így lett 2–2. Jóllehet, egy meccs után Hollandia nem tűnik favoritnak, az mindenképp megdöbbentő adat, hogy immár 20 éve, 2006 óta nem vesztett el egyetlen vb-meccset sem 90 perc alatt, tehát a rendes játékidőben.

Viktor Gyökeres lába hamarosan lövésre lendül (Fotó: Getty Images)

G-CSOPORT

Születésnapos Mohamed Szalah, kispadról érkező Romelu Lukaku. A belga aranygenerációból mára kevesen maradtak hírmondónak, s ők sem éppen fiatalok, de azért még klasszisok. Egyértelmű, hogy a kezdőt tekintve a támadósor s még inkább a középpálya rendben van, a védelem már kérdésesebb. Utóbbit ki is használta Egyiptom, amely a meccsen az aznap 34 éves Szalah gólpassza után vezetést szerzett, majd jött a csereként beálló Lukaku, aki kierőszakolt egy öngólt, ezzel a döntetlent (1–1).

Az első csoportforduló talán legkevésbé várt meccse volt előzetesen az Irán–Új-Zéland, ami még akkor is igaz, ha a „körítés” az iráni–amerikai konfliktus miatt nem volt éppen csendes. Hetvenezer néző Los Angelesben, kifütyült irániak és mindenféle zászló, mégis, az is emlékezetes marad, ami a pályán történt: Eli Just duplázott, Irán kétszer egyenlített (2–2), így négy gólt még ez a meccs is hozott.

Elijah Just két góljával Új-Zéland pontot szerzett (Fotó: Getty Images)

H-CSOPORT

Szívmelengető történet. Spanyolország Eb-címvédőként, a torna legnagyobb favoritjaként az abszolút vb-újonc Zöld-foki-szigetek ellen kezdte meg szereplését, de nem lett belőle kiütés, sőt. Lamine Yamal és Nico Williams még nem volt százszázalékos állapotban, így egyik szélső sem kezdett, ami meglátszott a spanyolok játékán, akik a széleken egyáltalán nem tudták megbontani az agresszívan, feltoltan védekező, de cseppet sem durva zöld-fokiakat. Az afrikai csapat végül kibírta, kihozta gól nélküli döntetlenre, a meccs hőse pedig egyértelműen a 40 éves kapus, Vozinha lett, aki amellett, hogy hetet védett, sokak szívébe zárta magát. A mérkőzés után az őt felnevelő nagyszüleiről nyilatkozott, valamint arról, édesanyja miért nem lehetett ott a meccsen – ez a második körre megoldódott –, miközben a napot 50 ezer Instagram-követővel kezdte, s több mint 5 millióval zárta. Ilyen a vb ereje.

A spanyolok botlását kihasználhatta volna Uruguay, de nem tette. Szaúd-Arábia azután, hogy négy éve megverte Argentínát az első körben 2–1-re, most egy másik korábbi világbajnok ellen is vezetést szerzett, de a fokozódó dél-amerikai nyomást a második félidőben nem bírta: a hajrában lett 1–1. Uruguay 22-szer lőtt kapura a második játékrészben, mégsem tudott fordítani, ami a csoportgyőzelem szempontjából még fájdalmas lehet neki.

Vozinha, a spanyolok elleni meccs hőse (Fotó: Getty Images)

I-CSOPORT

Pocsékul kezdett Franciaország Szenegál ellen, aztán csak megrázta magát. Az első félidőben történelmien kevés francia próbálkozás mellé meglepően sok technikai pontatlanság jutott, Kylian Mbappé kis túlzással egy labdát sem tudott átvenni, s még a kapufa is kellett, hogy a 2022-es ezüstérmes ne kerüljön hátrányba. Aztán a második félidőre felébredt Franciaország, időnként intenzíven indított letámadást, s labdákat is szerzett. A gólgyártást a sokadik helyzetét már kihasználó Mbappé kezdte meg, aki a hajrában újra beköszönt, így amellett, hogy francia válogatottsági gólrekorder lett, már 14 gólos a vb-ken, s bizony a torna végére egyedüli rekorderré is válhat – igaz, van egy egészen nagy ellenfele, de erről majd később. Szenegál még Bradley Barcola gólja után szépített, s bár 3–1-re kikapott, ilyen játékkal lehet keresnivalója.

Huszonnyolc év után tért vissza a világbajnokságra Norvégia, amely naná, hogy Erling Haaland góljával szerzett vezetést az ide egyébként 1986 után visszajutó irakiak ellen. Utóbbi nem adta fel, tíz percen belül egyenlített, de aztán egy kapushiba okozta második Haaland-gól után az északiak szépen lassan felőrölték ellenfelüket, 4–1-es győzelemmel kezdtek. Harmadjára említem néhány soron belül, ám Haaland tényleg elképesztő: első vb-meccsén egyből duplázott, s immár 1.12-es gól/meccs mutatója van a nemzeti csapatban.

Kylian Mbappé már 14 vb-gólnál tart (Fotó: Getty Images)

J-CSOPORT

Lionel Messi. Elég ennyi, mehetünk tovább! Illetve mehetnénk, hiszen az ember csak a rekordok olvasgatása közben elfárad, de azért említsünk meg néhányat: a 200. válogatott meccsén pályára lépő nyolcszoros aranylabdás klasszis előbb az első lett, aki hat világbajnokságon is játszik, majd hintett egy mesterhármast, ezzel övé a legidősebben szerzett vb-tripla, illetve cseppet sem elhanyagolható, hogy 16 gólnál tart, így Miroslav Kloséval holtversenyben immár ő a vb-történet legeredményesebb játékosa. Egy gól kell ahhoz, hogy egyedüli csúcstartó lehessen, igaz, a most 14 találatnál járó, 27 éves, már említett Mbappé jó eséllyel még ezen a vb-n utolérheti, sőt, meg is előzheti. A címvédő argentinok egyébként ezzel a mesterhármassal simán, 3–0-ra nyertek Algéria ellen, s bár tökéletesen nem játszottak, a Messi-show elvitt mindent – még akkor is, ha 1–0-nál akár ki is lehetett volna állítani a jövő héten 39 éves klasszist.

A vb-újoncok közül Jordánia sem lógott ki, sőt. Ausztria egy bombagóllal vezetést szerzett az első félidőben, de utána nem játszott jól, folyamatosan jöttek a jordániai helyzetek, majd az egyenlítés is. Az utolsó negyedre – merthogy ezen a vébén ilyen is van a hidratációs, azaz ivószünetek miatt… – aztán összekapta magát Ausztria, s Marko Arnautovic vezérletével 3–1-ra nyert, de korántsem könnyedén.

Messi 11. mesterhármasát szerezte az argentin válogatottban (Fotó: Getty Images)

K-CSOPORT

Minden Cristiano Ronaldóról szólt, de nem úgy, ahogyan szerette volna… A futballszerető közönség Messi mesterhármasa után még inkább árgus szemekkel figyelte, milyen teljesítményt nyújt az örök rivális, 41 éves – szintén hatodik vb-jén szereplő – CR7 a portugálok Kongói DK elleni nyitó meccsén, majd annak rendje és módja szerint a lefújás óta támadja az ötszörös aranylabdás klasszist. Tény, Ronaldónak gyenge meccse volt, három lövéséből egy sem talált kaput, s továbbra is egyre fájóbb kérdés, szabad-e még rá csapatjátékot építeni, de az is igaz, hogy a többi portugál sztár sem brillírozott. Joao Neves fejesével még vezetett Roberto Martínez csapata, majd Yoanne Wissa (Newcastle United) egyenlített, a Kongói DK pedig zárt, mély védekezéssel kibekkelte a meccset nagyobb veszély nélkül (1–1).

Ezt Kolumbia magyar idő szerint csütörtök hajnalban kíméletlenül ki is használta Mexikóvárosban, s 3–1-re legyőzte Üzbegisztánt. Fabio Cannavaro válogatottja vb-újoncként a második félidőben más felfogással futott ki a pályára, még egyenlíteni is tudott, aztán csak „elfogyott”. Luis Díaz (Bayern München) a vb-re is átmentette klubformáját – lehet, hogy immár a kolumbiaiak a csoport favoritjai?

Luis Díaznak remekül sikerült az első vb-meccse (Fotó: Getty Images)

L-CSOPORT

A futball végre hazatér? Elképesztő, mennyi kritikát kapott Thomas Tuchel szövetségi kapitány az angol sajtótól a torna előtt, igaz, egy német szakembernek nehéz Angliában megfelelnie, főleg akkor, ha ennyire megkérdőjelezhető döntéseket hoz a keret-összeállításkor. A BL-győztes szakember a horvátok ellen megmutatta, ez az angol válogatott tényleg látványosabb, támadóbb futballt játszik, mint a Gareth Southgate-féle, s a torna eddigi legjobb meccsén, egy instant klasszikuson 4–2-re győzni tudott. Harry Kane naná, hogy duplázott, Horvátország pedig a vereség ellenére izgalmas csapat marad, amely a veteránok és a fiatal tehetségek elegye, kérdés, mi sül ki a későbbiekben belőle…

Az első kör talán leginkább felejthető meccse volt a Ghána–Panama, s bár sokáig úgy tűnt, gól nélküli döntetlennel ér véget, mégsem így lett. Ghána az első perctől átadta a labdát Panamának, s a kontrákra játszott, míg az ellenfél a kapu előtt végig tanácstalan maradt. A 95. percben aztán villant a Manchester City sztárja, Antoine Semenyo, kulcspasszából végigment Ghána, s 1–0-ra megnyerte a meccset. Ennél több kell az afrikaiaktól a továbbiakban, bár lehet, már ez is elég nekik a továbbjutáshoz.

A 80. és 81. válogatott gólját szerző Harry Kane-t választották meg az angol–horvát meccs legjobbjának (Fotó: Getty Images)

A CSOPORTKÖR NAPI BONTÁSBAN

21.00 A Mexikó–Dél-Afrika 2–0 Mexikóváros, Azteca Stadion június 11., csütörtök

4.00 A Dél-Korea–Csehország 2–1 Guadalajara, Guadalaraja Stadion 21.00 B Kanada–Bosznia-Hercegovina 1–1 Toronto, Toronto Stadion JÚNIUS 12., péntek

3.00 D Egyesült Államok–Paraguay 4–1 Los Angeles, Los Angeles Stadion 21.00 B Katar–Svájc 1–1 Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion JÚNIUS 13., szombat

0.00 H Szaúd-Arábia–Uruguay 1–1 Miami, Miami Stadion 3.00 G Irán–Új-Zéland 2–2 Los Angeles, Los Angeles Stadion 21.00 I Franciaország–Szenegál 3–1 New York, New York/New Jersey Stadion JÚNIUS 16., kedd

1.00 L Ghána–Panama 1–0 Toronto, Toronto Stadion 4.00 K Üzbegisztán–Kolumbia 1–3 Mexikóváros, Azteca Stadion 18.00 A Csehország–Dél-Afrika Atlanta, Atlanta Stadion 21.00 B Svájc–Bosznia-Hercegovina Los Angeles, Los Angeles Stadion JÚNIUS 18., csütörtök

0.00 B Kanada–Katar Vancouver, BC Place 3.00 A Mexikó–Dél-Korea Guadalajara, Guadalaraja Stadion 21.00 D Egyesült Államok–Ausztrália Seattle, Seattle Stadion JÚNIUS 19., péntek

0.00 C Skócia–Marokkó Boston, Boston Stadion 3.00 C Brazília–Haiti Philadelphia, Philadelphia Stadion 6.00 D Törökország–Paraguay Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion 19.00 F Hollandia–Svédország Houston, Houston Stadion 22.00 E Németország–Elefántcsontpart Toronto, Toronto Stadion JÚNIUS 20., szombat

2.00 E Ecuador–Curacao Kansas City, Kansas City Stadion 6.00 F Tunézia–Japán Monterrey, Monterrey Stadion 18.00 H Spanyolország–Szaúd-Arábia Atlanta, Atlanta Stadion 21.00 G Belgium–Irán Los Angeles, Los Angeles Stadion JÚNIUS 21., vasárnap

0.00 H Uruguay–Zöld-foki-szigetek Miami, Miami Stadion 3.00 G Új-Zéland–Egyiptom Vancouver, BC Place 19.00 J Argentína–Ausztria Dallas, Dallas Stadion 23.00 I Franciaország–Irak Philadelphia, Philadelphia Stadion JÚNIUS 22., hétfő

2.00 I Norvégia–Szenegál New York, New York/New Jersey Stadion 5.00 J Jordánia–Algéria Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion 19.00 K Portugália–Üzbegisztán Houston, Houston Stadion 22.00 L Anglia–Ghána Boston, Boston Stadion JÚNIUS 23., kedd

1.00 L Panama–Horvátország Toronto, Toronto Stadion 4.00 K Kolumbia–Kongói DK Guadalajara, Guadalaraja Stadion 21.00 B Svájc–Kanada Vancouver, BC Place 21.00 B Bosznia-Hercegovina–Katar Seattle, Seattle Stadion JÚNIUS 24., szerda

0.00 C Skócia–Brazília Miami, Miami Stadion 0.00 C Marokkó–Haiti Atlanta, Atlanta Stadion 3.00 A Csehország–Mexikó Mexikóváros, Azteca Stadion 3.00 A Dél-Afrika–Dél-Korea Monterrey, Monterrey Stadion 22.00 E Ecuador–Németország New York, New York/New Jersey Stadion 22.00 E Curacao–Elefántcsontpart Philadelphia, Philadelphia Stadion JÚNIUS 25., csütörtök

1.00 F Japán–Svédország Dallas, Dallas Stadion 1.00 F Tunézia–Hollandia Kansas City, Kansas City Stadion 4.00 D Törökország–Egyesült Államok Los Angeles, Los Angeles Stadion 4.00 D Paraguay–Ausztrália Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion 21.00 I Norvégia–Franciaország Boston, Boston Stadion 21.00 I Szenegál–Irak Toronto, Toronto Stadion JÚNIUS 26., péntek

2.00 H Zöld-foki-szigetek–Szaúd-Arábia Houston, Houston Stadion 2.00 H Uruguay–Spanyolország Guadalajara, Guadalaraja Stadion 5.00 G Egyiptom–Irán Seattle, Seattle Stadion 5.00 G Új-Zéland–Belgium Vancouver, BC Place 23.00 L Panama–Anglia New York, New York/New Jersey Stadion 23.00 L Horvátország–Ghána Philadelphia, Philadelphia Stadion JÚNIUS 27., szombat