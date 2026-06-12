Nem bírták a nyomást a bosnyákok, Kanada egyenlített, és megszerezte története első vb-pontját

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

B-CSOPORT

KANADA–BOSZNIA-HERCEGOVINA 1–1 (0–1)

Toronto, Toronto Stadion, 43 002 néző. Vezette: Facundo Tello (argentin)

KANADA: Crépeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan (A. Ahmed, 61.), Eustáquio (Osorio, 90+1.), I. Koné, Millar (Shaffelburg, 61.) – J. David (P. David, 61.), Oluwaseyi (Larin, 76.). Szövetségi kapitány: Jesse Marsch

BOSZNIA-HERCEGOVINA: Vasilj – Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (Burnic, 84.) – Bajraktarevic (Sunjic, 74.), Basic (Gigovic, 62.), Tahirovic, Memic (Alajbegovic, 74.) – Demirovic, Lukic (Bazdar, 62.). Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez

Gólszerző: Larin (78.), ill. Lukic (21.)

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ÖSSZEFOGLALÓ

Először rendez világbajnokságot Kanada, melyen mindenképp az a célja, hogy megszerezze első vb-pontját. Eddigi két szereplése során ugyanis mindegyik meccsét elveszítette – a magyar válogatottal szemben 40 évvel ezelőtt 2–0-ra, s összességében két szerzett gól mellett 12-t kapott a két tornán –, emiatt 1986-ban utolsóként végzett a 24-es, majd 2022-ben utolsó előttiként a 32-es mezőnyben. A bosnyákok másodszor szerepelnek vb-n, és már van győzelmük, ugyanis 2014-ben legyűrték Iránt (viszont Argentínától és Nigériától kikaptak). Az észak-amerikaiak ezen a mérkőzésen nem számíthattak Alphonso Davies csapatkapitányra, a keret legértékesebb és legrutinosabb, komoly európai tapasztalattal rendelkező játékosára, valamint Moise Bombitóra, akik sérülésük után lábadoznak. A balkáni válogatott pedig kulcsembere, a 40 éves Edin Dzeko nélkül vágott neki az összecsapásnak, aki a kispadon kezdett – s ott is maradt.

Kanada agilisabban futballozott a meccs elején, és a 17. percben meg is szerezhette volna a vezetést, ám Jonathan David, a Juventus 26 éves légiósa, a válogatott történetének (39 góllal) legeredményesebb játékosa 12 méterről középre lőtt, Nikola Vasilj könnyedén védett. Nem sokkal később viszont a bosnyákok betaláltak, Jovo Lukic szöglet után közelről csúsztatott a kapuba. Még jobban igyekeztek a gól után a „juharlevelesek”, s egy nagyobb helyzetet sikerült kialakítaniuk még az első félidőben, ekkor Tani Oluwaseyi bombázott a kapu fölé.

Jovo Lukic (jobbra, fehérben) góljával került előnybe a bosnyák válogatott (Fotó: Getty Images)

A szünet után a házigazda nekirontott ellenfelének, többször is veszélyt okozott a kapu előtt, az 53. percben pedig centiméterek hiányoztak az egyenlítéshez. Richie Laryea került ziccerbe, lövése után a labda túljutott a kapuson, a visszafutó Sead Kolasinac viszont a labdát a lécre rúgva mentett. Egy percen belül azonban már bosnyák helyzet következett, de Ermedin Demirovic nem tudta eltolni a kapus mellett a labdát. Ezt a lehetőséget leszámítva Kanada veszélyeztetett, és egyre jobban nyomott, a félidő derekán pedig ismét a gólvonalról mentettek a bosnyákok – Jacob Shaffelburg bólintása után Nikola Katic fejelte ki a labdát.

Richie Laryea (labdával) óriási helyzetbe került, de nem tudta kihasználni (Fotó: Getty Images)

A 78. percben már senki és semmi sem menthette meg Bosznia-Hercegovinát a kapott góltól, amikor a Southampton három perce beállt támadója, Cyle Larin 13 méterről lőtt a bal alsóba – a 31 éves játékos a 91. válogatott mérkőzésén a 31. gólját szerezte. Ez a találat megnyugtatta Kanadát, és alábbhagytak a rohamok, mégis meglehetett volna a győztes gól, azonban Larin közeli lövésébe belevetődtek a 96. percben. Maradt tehát a döntetlen, ezzel a kanadaiak megszerezték történetük első vb-pontját, és a bosnyákok is először ikszeltek világbajnokságon. 1–1

Cyle Larin (pirosban) a hajrá elején egyenlített (Fotó: Getty Images)

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