Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: csaknem huszonegyezren nem kaptak beutazási vízumot Kanadába

K. Zs.K. Zs.
2026.08.01. 14:48
A kanadai lelátók így is megteltek (Fotó: Getty Images)
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A kanadai hatóságok közel 21 ezer olyan szurkolónak utasították el a vízumkérelmét, aki a 2026-os labdarúgó-világbajnokság vancouveri és torontói meccseire szeretett volna bejutni az észak-amerikai országba.

A tömeges vízummegtagadások leginkább a ghánai, a kolumbiai és a mexikói válogatott drukkereit érintették – derült ki a Kanadai Bevándorlási, Menekültügyi és Állampolgársági Hivatal (IRCC) összegzéséből. Az adatok szerint az afrikai országból beutazni vágyók közül összesen 3135-nek utasították el a kérelmét, és mindössze 470 ghánai részesült kedvező elbírálásban. A kolumbiai szurkolók közül 815, a mexikóiak közül pedig 440-en szembesültek vízummegtagadással.

Azoknak az országoknak a sorából, amelyeknek a nemzeti válogatottjai nem vettek részt a világbajnokságon, a legtöbb vízumkérelmet Pakisztán (2200), India (2000), Nigéria (2000) és Banglades (805) állampolgárai nyújtották be hiábavalóan.

Az IRCC szóvivője a CTVNews.ca-nak a világbajnokság előtt adott nyilatkozatában úgy fogalmazott: a hivatal „szorosan együttműködik a FIFA-val és a szövetségi partnerekkel, hogy a Kanadába utazást a lehető legegyszerűbbé és zökkenőmentesebbé tegye anélkül, hogy veszélyeztetné a kanadaiak biztonságát”.

A 2026-os vb-t Kanada az Egyesült Államokkal és Mexikóval közösen rendezte meg június 11. és július 19. között.

(MTI)

 

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