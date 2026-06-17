Vb 2026: Ausztria–Jordánia 1–0

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

J-CSOPORT

AUSZTRIA–JORDÁNIA 1–0 – élőben az NSO-n!

San Francisco, San Francisco Bay Area Stadion (Tv: M4 Sport). Vezeti: Dahane Beida (mauritániai)

AUSZTRIA: Schlager – Posch, Lienhart, Alaba – Mwene, X. Schlager, Seiwald, Laimer – Schmid, Sabitzer – Kalajdzic. Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick (német)

A kispadon: Pentz, Wiegele (kapusok), Affengruber, Danso, Friedl, Prass, Svoboda, Chukwuemeka, Grillitsch, Ljubicic, Schöpf, Wanner, Wimmer, Arnautovic, Gregoritsch.

JORDÁNIA: Abu Laila – Haddad, Naszib, Al-Arab, Abu al-Nadi, Mohannad Abu Taha – Al-Tamari, Al-Rasdan, Al-Ravabdeh, O. al-Fahuri – Olvan. Szövetségi kapitánya: Dzsamal Szellami

A kispadon: Attiah, A. al-Fahuri (kapusok), Dahab, Badavi, Obaid, Al-Roszan, Abu Gus, Abu Hasis, Szadeh, Ajed, Dzsamusz, Al-Davud, Al-Mardi, Abu Zrajk, Azaizeh.

Gólszerző: Schmid (20.)

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AZ OSZTRÁK VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 13 Patrick Pentz (Bröndby – Dánia), 1 Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), 12 Florian Wiegele (Viktoria Plzen – Csehország)

Védők: 2 David Affengruber (Elche – Spanyolország), 8 David Alaba (Real Madrid – Spanyolország), 3 Kevin Danso (Tottenham Hotspur – Anglia), 23 Marco Friedl (Werder Bremen – Németország), 15 Philipp Leinhart (Freiburg – Németország), 16 Phillipp Mwene (Mainz – Németország), 5 Stefan Posch (Mainz – Németország), 22 Alexander Prass (Hoffenheim – Németország), 25 Michael Svoboda (Venezia – Olaszország)

Középpályások: 17 Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund – Németország), 10 Florian Grillitsch (Sporting Braga – Portugália), 20 Konrad Laimer (Bayern München – Németország), 19 Dejan Ljubicic (Schalke 04 – Németország), 9 Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund – Németország), 4 Xaver Schlager (RB Leipzig – Németország), 18 Romano Schmid (Werder Bremen – Németország), 26 Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC), 6 Nicolas Seiwald (RB Leipzig – Németország), 24 Paul Wanner (PSV – Hollandia), 21 Patrick Wimmer (Wolfsburg – Németország)

Támadók: 7 Marko Arnautovic (Crvena zvezda – Szerbia), 11 Michael Gregoritsch (Augsburg – Németország), 14 Sasa Kalajdzic (Linzer ASK)

Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick (német)

A JORDÁN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Jazid Abu Laila (Al-Husszein), 22 Abdullah al-Fahuri (Al-Vehdat), 12 Nur Bani Attiah (Al-Fajszali)

Védők: 4 Huszam Abu Dahab (Al-Fajszali), 16 Mohammad Abu al-Nadi (Selangor FC – Malajzia), 5 Jazan al-Arab (FC Szöul – Dél-Korea), 26 Anasz Badavi (Al-Fajszali), 23 Ihszan Haddad (Al-Husszein), 3 Abdallah Naszib (Al-Zavra – Irak), 17 Szalim Obaid (Al-Husszein), 19 Szaid al-Roszan (Al-Husszein), 18 Mohammad Abu Gus (Al-Husszein)

Középpályások: 20 Mohannad Abu Taha (Al-Kuva Dzsavija – Irak), 2 Mohammad Abu Hasis (Al-Karma – Irak), 8 Nur al-Ravabdeh (Selangor FC – Malajzia), 21 Nizar al-Rasdan (Qatar SC – Katar), 15 Ibrahim Szadeh (Al-Karma – Irak), 14 Radzsai Ajed (Al-Husszein), 6 Amer Dzsamusz (Al-Zavra – Irak), 25 Mohammad al-Davud (Al-Vehdat)

Támadók: 10 Musza al-Tamari (Rennes – Franciaország), 13 Mahmud al-Mardi (Al-Husszein), 11 Odeh al-Fahuri (Pyramids – Egyiptom), 7 Mohammad Abu Zrajk (Radzsa Casablanca – Marokkó), 24 Ali Azaizeh (Al-Sabab – Szaúd-Arábia), 9 Ali Olvan (Al-Szajlija – Katar)

Szövetségi kapitánya: Dzsamal Szellami