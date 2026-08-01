A mentális gondokkal küzdő valenciai „Cápa”, aki eldöntötte a vb-finálét – a Ferran Torres-portré

VALENCIÁBÓL ÉRKEZIK A KÖVETKEZŐ MARCO ASENSIO?

Ferran Torres Valenciában született 2000. február 29-én, viccelődött is azzal, hogy hivatalosan csak négyévente ünnepli születésnapját. Már gyerekkorában is azt tartotta a legjobb ajándéknak, amikor valami labdarúgáshoz kapcsolatos tárgyat kapott. „Mindig sípcsontvédő vagy cipő volt, mást nem is akartam. Anyám adta nekem az első cipőmet a torrentei Base Sportból. Erre mindig emlékezni fogok. A házunkban a földszinten volt a kapu, a kutyáim voltak a védők, így játszottam, és remekül szórakoztam” – emlékezett vissza Ferran egy későbbi interjúban.

Futsallal kezdte pályafutását, de hamar felfigyelt rá a Valencia: mindössze hétéves volt, amikor először pályára lépett a klub színeiben. „Épp az iskolában futsaloztam a barátaimmal, és a meccs után elmondták, hogy a Valencia szeretné, ha elmennék hozzájuk próbajátékra. Gyönyörű pillanat volt” – mondta a spanyol, hozzátéve, hogy nem volt könnyű az elszakadás a családjától.

„Amikor a szüleim az akadémia kollégiumában hagytak, nem tudtam abbahagyni a sírást. A nővérem volt a támaszom.

Sokk volt. Nem tudtam, hogyan birkózzak meg vele, és szégyelltem erről beszélni. A nővérem volt az egyetlen, aki mindig ott volt, hogy irányítson és támogasson.”

A Valenciában indult a pályafutása

Üstökösként tört előre, előbb a Spanyol Kupában a Zaragoza ellen mutatkozott be a felnőttek között 17 évesen, majd nem sokkal később az Eibar ellen a La Ligában is debütált, ezzel ő lett a spanyol bajnokság történetének első 2000 után született játékosa, aki pályára lépett a versenysorozatban, ráadásul mindezt a Valencia történetének 100. évfordulóján. „Emlékszem, hogy felvettem a pólót, aztán bementem a fürdőszobába, és szinte kábultan néztem magamra. Csak a mezem és az alsónadrágom volt rajtam, és csak bámultam a mezt, miközben magamban azt kérdeztem: »Mit keresek én itt? Hogy kerültem ide?« Különleges pillanat volt.”

A következő idényben a Young Boys ellen kezdőként játszhatta le első BL-meccsét, majd 2019-ben megszerezte első találatát a felnőttek között. Első góljánál is megcsillogtatta azt az erényét, amelyet később a világbajnoki döntőben is megmutatott: a Celta Vigo ellen csereként beállva egyenlített.

Sokat segített a fejlődésében, hogy mindig az idősebb korosztállyal együtt játszott, noha ez eleinte inkább nehézséget okozott neki. „Tényleg szenvedtem a köztünk lévő nagy fizikai különbségek miatt. Aprócska voltam hozzájuk képest, annyira küzdöttem, hogy néha sírva mentem haza. Nagyon nehéz volt 14 vagy 15 évesen olyan kihívásokba belevágni, ahol erős 17–18 éves fiúk ellen kellett versenyeznem.

Azt az érzést, hogy nem tudok nyerni, nem tudom megcsinálni, amit szeretnék, nagyon nehezen tudtam feldolgozni.”

Már a korosztályos spanyol válogatottakban is fontos gólokat szerzett

Nagy elismeréssel nyilatkozott róla Santi Denia, a spanyol U17-es válogatott szövetségi kapitánya: „Ferrán Torres különleges játékos. Szélsőként óriási potenciállal rendelkezik, és olyan messzire juthat, amilyen messzire csak akar. Minden megvan benne, ami a csúcshoz szükséges. Sebesség, tehetség, technikailag teljes értékű játékos. Harcias, de amit mindenképp ki kell emelni, az a sebessége és a határozottsága az egy az egy elleni helyzetekben, amire a modern futballistáknak szükségük van”. José Giménez, a Valencia akadémiájának vezetője pedig úgy jellemezte, hogy „erős, gyors, jó a földön és a levegőben és teljesen kiszámíthatatlan, mert kétlábas”. Ilyen kvalitásai miatt az UEFA oldalán a következő Marco Asensióként harangozták be.

Ferran Torres a Valencia mellett az utánpótlás válogatottakban is elkezdte bontogatni szárnyait. Méghozzá nem is akárhogy: 2017-ben U17-es Eb-t nyert, és vb-döntős volt. Két évvel később az U19-es korosztályban ő lőtte a franciák elleni elődöntőben a győztes tizenegyest, majd a döntőben ő lőtte a spanyolok mindkét gólját a címvédő Portugália elleni győzelem során.

„Nem szabok magamnak határokat; csak igyekszem a legjobbat kihozni magamból. Az, hogy 18 évesen már az élvonalban játszottam, nem sokat jelent, ha nem bizonyítom az értékemet több éven át” – vallotta Torres.

A Valenciában összesen 97 mérkőzésen kilenc gólig és 12 gólpasszig jutott. Számok alapján talán kevésbé meggyőző, de valakinek így is felkeltette a figyelmét...

GUARDIOLA ALATT FEJLŐDHETETT MANCHESTERBEN

...Ráadásul nem is akárki, hanem Pep Guardiola és a Manchester City csábította. Ennek az ajánlatnak nem lehetett nemet mondani, Ferran Torres húsz év után otthagyta Valenciát, és 35 millió euró fejében a Premier League-be igazolt. Feladata nem tűnt egyszerűnek: pótolnia kellett a Bayern Münchenbe igazoló Leroy Sanét. A Manchester City egyébként a Dortmund, a Juventus, a Liverpool és a Real Madrid elől szerezte meg a spanyol támadót.

Angliában Pep Guardiolával dolgozhatott együtt

„Pep egy igazán nyitott, támadó stílust ösztönöz, amit imádok, és olyan edző, aki már bizonyította, hogy képes fejleszteni a játékosokat. Egy igazi álom az, hogy ő felügyeli a fejlődésemet” – mondta a váltás után Ferran.

Az első manchesteri idényében érkezett meg igazán a nemzetközi futballköztudatba Ferran Torres. Az átigazolás után nem sokkal behívót kapott a spanyol felnőttválogatottba, a vb-selejtezőkön hat meccsen négy gólt szerzett, az Olaszország elleni Nemzetek Ligája elődöntőn ő szerezte csapata mindkét gólját, de szerzett mesterhármast Németország ellen is. Jöttek a gólok manchesteri mezben is: első három BL-meccsén egyaránt betalált, a 36 tétmérkőzésen összesen 13 gólt és három gólpasszt jegyzett a David Silva 21-es mezszámát megöröklő támadó. Első évében Premier League-et és angol Ligakupát nyert, a Bajnokok Ligájában ezüstérmes lett.

„Legbelül mindig azt gondolom, hogy én vagyok a legjobb, hogy a legjobb akarok lenni, és azért dolgozom, hogy a legjobb legyek. Ha te magad nem hiszed el, hogy te vagy a legjobb, akkor senki sem fogja elhinni rólad.”

A Mirror már a következő Sergio Aguerót látta benne, a BBC pedig a fiatal Cristiano Ronaldóhoz hasonlította, akit Ferran az egyik példaképének tart. „Nemcsak a futballstílusa miatt, hanem azért is, ahogy a pályán kívül viselkedik. Csodálatra méltó, és szeretnék a nyomdokaiba lépni.”

„Maradonát és Pelét nem láttam játszani, Ronaldinhót pedig akkor, amikor még nagyon fiatal voltam, de Messi… hogy 20 éven át ilyen szinten teljesítsen, és minden évben 50 gólt szerezzen és 50 gólpasszt adjon, az egyszerűen őrületes. De azt is el kell mondanom, hogy számomra Cristiano egy vezető, egy példakép, mert versenyezni a történelem legjobb játékosával, az hihetetlen érdem. Cristiano Ronaldo ezt tette, harcba szállt vele, és többször elvette tőle az Aranylabdát” – nyilatkozta ennek kapcsán Ferran Torres.

Phil Fodennel ünnepli gólját Ferran Torres

Hiába az első ígéretes idény, 2021 őszén drasztikusan csökkentek a játékpercei. Ennek hátterében részben a lábközépcsont-sérülése állt, de a hét mérkőzésen kapott 500 játékperc kevés volt az akkor 21 éves játékosnak, jelezte a Manchesternek, váltani akar.

BARCELONÁBAN MEGSZÜLETIK A „CÁPA”

Nyílt titok volt, hogy Ferran Torres a Barcelonába szeretne menni, ezt Pep Guardiola is elismerte. A katalánok végül 2021 december 28-án jelentették be a spanyol szélső szerződtetését.

Ferran az idényben hátralévő mindegyik bajnokin és El-meccsen játszott, összesen hét gólig jutott, többek között első el Clásicóján is betalált a 4–0-ra megnyert mérkőzésen. Ez sem volt elég ahhoz, hogy a következő idényben megragadjon a kezdőben. Már csak azért sem, hiszen a nyáron érkezett Raphinha és Robert Lewandowski is. Következő idényében 11 gólt szerzett úgy, hogy 42 meccséből 22-n cserként érkezett Xavi Hernández irányítása alatt.

Gólt szerzett első el Clásicóján

A szélső nemcsak első La Liga-címével, hanem egy becenévvel is gazdagabb lett, miután találkozott Ilia Topuria UFC-harcossal. „Azt mondta, hogy nagyszerű adottságom van. Nagyon érzékeny vagyok, ezért képes vagyok elmerülni a gondolataimban, ezért nagyon könnyen elhitetek magammal dolgokat legyen az jó vagy rossz.” A spanyol támadó ezután kapta az azóta védjegyévé váló „tiburón”, azaz a „cápa” becenevet is. „Ez a »cápa«-dolog abból indult, hogy étkezés közben elmeséltem a barcelonai csapattársaimnak, hogy Topuria egy interjúban azt válaszolta, itt ő a cápa, és nem kell megküzdenie a nagy halakkal. A csapattársaim elkezdtek cápa-emojikkal válaszolni nekem az Instagramon, és onnan már lavina módjára terjedt tovább a dolog” – mesélte Ferran.

Sokak szerint olyan, mintha új személyiségem lenne, de a mentalitásom eddig is ilyen volt, csak most ez a pályán is megmutatkozik.

Az emberek kilencven percig látnak, de fogalmuk sincs, mennyi láthatatlan munka van emögött. Rengeteg órányi edzés, felkészülés az erőnléti edzőkkel, a pszichológusokkal, oda kell figyelni a pihenésre, az étkezésre, ez mind az alapja annak, aki vagyok. Persze nemcsak »cápa« akarok lenni, hanem példakép is a gyerekek számára. Megmutatni nekik, hogy abból is erőt kell meríteniük, ha rosszul mennek a dolgok, ha szidnak, és senki sem bízik benned. Manapság, ha kritizálnak, az még jobban motivál, hogy elcsendesítsem ezeket a hangokat.”

Ez a mentalitás megmaradt a Xavit váltó Hans Dieter Flick alatt is, akivel a 2024–2025-es idényben 45 meccsen kapott lehetőséget, 26-szor a padról beszállva.

2024-ben a századik katalán meccsét triplával ünnepelte, az idényt 19 góllal, kupagyőzelemmel és újabb bajnoki címmel zárta. A Spanyol Kupa döntőjében ismét góllal járult hozzá a Real Madrid legyőzéséhez, ő lett a torna gólkirálya és a döntő legjobb játékosa is. A következő évben pedig a címvédésből egyéni rekordot jelentő 21 góllal vette ki a részét, a bajnoki góllövőlista negyedik helyén végzett 16 góllal, csakúgy, mint Lamine Yamal. Mindent elmond róla, hogy 91 gólt szerzett klubcsapataiban, ebből 25 alkalommal az ő találatával nyert csapata, tehát a legnagyobb szükségben lehet rá számítani.

Hiába játszott már a Valencia felnőtt csapatában és vett lakást a városban, mégis sokáig az apjával élt. Legközelebb hozzá testvére, Arantxa áll. „A bokánkon van egy tetoválás – egy horgony –, amelyen az áll: »Nem hagyom, hogy elsüllyedjek«. Ez azért van, mert együtt vészeltük át a nehéz időszakokat, és mindig sikerült túljutnunk rajtuk, és továbbhaladnunk.” A spanyol támadó nem gyakran beszél magánéletéről, azonban Sira Enriquével való kapcsolata sokszor került a figyelem középpontjában. A spanyol válogatott korábbi szövetségi kapitányának, Luis Enrique legidősebb lányával két évig alkotott egy párt. „Ha Ferran gólt szerez, örülni fogok, de ha ujjszopással ünnepel, akkor azonnal lecserélem, felzavarom a lelátóra, és többet nem léphet be sem egy stadionba, sem pedig egy futballpályára és máshová sem. Ez nem vicc!” – válaszolta Luis Enrique arra a kérdésre, hogy mi lenne a reakciója arra, ha Torres egy gólörömmel utalna a lánya lehetséges terhességére. A sokszor zárkózott Ferran Torres személyiségéről mindennél többet elmond a hátára tetovált idézet: „Megpróbálod, elbuksz, felállsz.” Barcelonában falfestményt kapott, Valenciában cápát neveztek el róla „MEGPRÓBÁLOD, ELBUKSZ, FELÁLLSZ”

„EZ NEM AZ ÉN GÓLOM VOLT, EGÉSZ SPANYOLORSZÁGÉ”

Ferran Torres 2020-ban Luis Enrique irányítása alatt mutatkozott be a válogatottban a Németország elleni Nemetek Ligája-meccsen, a következő Ukrajna elleni találkozón az első gólját is megszerezte, talán mondani sem kell, csereként beállva. Hat év alatt 65-ször lépett pályára a címeres mezben, ebből 28-szor csereként.

A 2024-es Eb-győzelem során öt meccsen kapott lehetőséget, Albánia ellen győztes gólt szerzett. A világbajnokságon már mindegyik meccsen játszott, Portugália ellen győzelmet érő gólpasszt jegyzett, aztán az Argentína elleni döntőben jött a híres hosszabbításban szerzett gól, amelynek köszönhetően Spanyolország másodszor is felülhetett a világ tetejére. Természetesen mindkét alkalommal a padról érkezve segítette csapatát. Összesen minden sorozatot figyelembe véve 25 gólnál tart a válogatottban, hétszer a cserként beszállva volt eredményes.

„Ez nem az én gólom volt, egész Spanyolországé. A mai meccs sorsa meg volt írva előre. Távol voltunk a népünktől, de mindent megtettünk értük” – mondta a győzelem után Ferran Torres, aki Mario Götze után a második játékos lett, aki csereként beállva győztes gólt szerzett vb-döntőn.

Götze mellett Andrés Iniestára is hasonlít valamiben. Utóbbi kapcsán nemcsak az egyezik, hogy győztes gólt szerzett a vb-döntőben Spanyolországnak, hanem az is, hogy a világbajnoki címet érő találat előtti években nehéz időszakon ment keresztül. Ferran Torrest a közösségi médiában állandóan kritizálták, Barcelonában leginkább a helyzetkihasználási hatékonysága miatt kerül célkeresztbe.

A vb-győzelmet érő gól pillanata

„Elérkezett az idő, amikor egyáltalán nem érdekelt a futball, nem volt kedvem edzeni, és végül elmentem egy mentálhigiénés szakemberhez

– idézte a Mundo Deportivo Ferran Torrest. – Megtanultam, hogy amikor jól mennek a dolgok, nem szabad elszállnom, és elhinnem, hogy én vagyok a legjobb. Ugyanúgy megtanultam, hogy egy rosszabb időszakban sem veszíthetem el az önbizalmam, és nem gondolhatom azt, hogy én vagyok a legrosszabb játékos a világon.”

„Ha találkoznék a két évvel ezelőtti Ferrannal, pofon vágnám, és azt mondanám neki, hogy ébredjen fel. Fogalma sincs arról, mi vár rá. Tudom, milyen érzés a mélypontra jutni, és nem akarok újra ott lenni. A fejemben folyamatosan az jár, hogyan tudnék fejlődni, és hogyan tudnám a karrieremet a lehető leghosszabbá tenni” – mondta Ferran még 2024-ben. Vajon mit üzenne saját magának most, hogy hiába a rengeteg kritika, mégis ő vált Spanyolország hősévé?

Ferran Torrest választották a döntő legjobb játékosának

NÉVJEGY: FERRAN TORRES

Született: 2000. február 29.. Foios

Nemzetisége: spanyol

Posztja: támadó

Válogatottság/gól: 65/25

Klubjai játékosként: Valencia (2018–2020), Manchester City (2020–2022), Barcelona (2022–)

Kiemelkedő eredményei: vb-győztes (2026), Eb-győztes (2024), angol bajnok (2011), angol ligakupa-győztes (2021), 3x spanyol bajnok (2023, 2025, 2026), 2x Spanyol Kupa-győztes (2019, 2025), 3x spanyol Szuperkupa-győztes (2023, 2025, 2026)