Ilyen nincs, de mégis van: a 40 éves Vozinha vezérletével a Zöld-foki-szigetek pontot rabolt a spanyoloktól

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

H-CSOPORT

SPANYOLORSZÁG–ZÖLD-FOKI-SZIGETEK 0–0

Atlanta, Atlanta Stadion, 67 640 néző. Vezette: Mahadmeh (jordániai)

Spanyolország: Unai Simón – M. Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Ruiz (Merino, 71.), Rodri (N. Williams, 87.), Pedri – F. Torres (Olmo, 81.), Oyarzabal, Gavi (Yamal, 71.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

Zöld-foki-szigetek: Vozinha – Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral (Joao Paulo, 76.) – Jovane Cabral (Semedo, 61.), Laros Duarte (Deroy Duarte, 61.), Monteiro (Arcanjo, 79.), K. Pina – Ryan Mendes, Livramento (Da Costa, 61.). Szövetségi kapitánya: Pedro Leitao Brito

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Igazi Dávid és Góliát-csatának ígérkezett az atlantai összecsapás, hiszen a 2010-es győztes, regnáló Európa-bajnok spanyolok az abszolút újonc zöld-foki gárdával csaptak össze a fedett pályás mérkőzésen.

A találkozó első 40 perce eseménytelenül csordogált, Bubista együttese beparkolta azt a bizonyos buszt, s teljesen átengedte a kezdeményezést a spanyoloknak, akik sokáig csak a labdát járatták, komoly gólhelyzetig nem tudtak eljutni.

Nagy csata folyt a pályán (Fotó: Getty Images)

A játékrész hajrájában aztán (kissé váratlanul) felpörögtek az események. Rodri remek ütemben találta meg a védelem mögé befutó Cucurellát, a mai napon (hétfőn) a Real Madridba szerződő balhátvéd fejjel tette vissza a labdát Ferran Torresnek, de a Barcelona támadója a lécet találta telibe. A kipattanóra Oyarzabal érkezett, fejesét pedig a léc fölé tolta Vozinha.

Az afrikaiak 40 éves kapusa a folytatásban is csodákat tett a gólvonalon, előbb Ferran Torres közeli lövését fogta, majd a ráadásban Laporte fejesét is kihalászta a jobb alsóból – döntetlennel fordultak a felek.

A szünet után sem változott drámaian a játék képe, a spanyolok további kisebb helyzeteket dolgoztak ki, de Vozinhának (szemben az első félidő hajrájával) nem kellett bravúrt bemutatnia.

Lamine Yamal (balra) is kevés volt az üdvösséghez Atlantában (Fotó: Getty Images)

Luis de la Fuente a 71. percben a pályára vezényelte Lamine Yamalt – ha valakitől, akkor a Barcelona klasszisától el lehetett várni, hogy életet leheljen a spanyolok támadójátékába. Más kérdés, hogy a várt hatás elmaradt: vagy a spanyol támadók juttatták Vozinha karjaiba a labdát, vagy Joao Paulo bólintotta ki a labdát a kapu torkából.

A hajrába érkezve Dani Olmót és Nico Williamset is bedobta De la Fuente, s előbbi megcsinálta a lehetőséget Oyarzabalnak, de a baszk karmester lövésébe Pico beledobta magát, megmentve csapatát a góltól. A rendes játékidő utolsó percében aztán váratlanul végigvitt egy kontrát az újonc, s az ebből születő szögletből kis híján gól lett, de Borges fejese pont Unai Simón irányába ment.

Az ötperces ráadást (Yamal, Williams duó ide vagy oda) nemhogy sikeresen kibekkelték a Kék Cápák, de több kontrát is vezettek, és összességében megérdemelten raboltak pontot a spanyoloktól. 0–0

A két nagy öreg, Vozinha és Stopira (Fotó: Getty Images)

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A SPANYOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 David Raya (Arsenal – Anglia), 13 Joan García (FC Barcelona), 23 Unai Simón (Athletic Bilbao)

Védők: 3 Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), 14 Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), 4 Eric García (FC Barcelona), 24 Marc Cucurella (Chelsea FC – Anglia), 2 Marc Pubill (Atlético Madrid), 5 Marcos Llorente (Atlético Madrid), 22 Pau Cubarsí (FC Barcelona), 12 Pedro Porro (Tottenham Hotspur – Anglia)

Középpályások: 15 Álex Baena (Atlético Madrid), 8 Fabián Ruiz (PSG – Franciaország), 9 Gavi (FC Barcelona), 18 Martín Zubimendi (Arsenal – Anglia), 6 Mikel Merino (Arsenal – Anglia), 20 Pedri (FC Barcelona), 16 Rodri (Manchester City – Anglia)

Támadók: 26 Borja Iglesias (Celta Vigo), 10 Dani Olmo (FC Barcelona), 7 Ferran Torres (FC Barcelona), 19 Lamine Yamal (FC Barcelona), 21 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), 17 Nico Williams (Athletic Bilbao), 11 Yéremy Pino (Crystal Palace – Anglia), 25 Víctor Munoz (Osasuna)

Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

A ZÖLD-FOKI-SZIGETEKI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Carlos dos Santos (San Diego – Egyesült Államok), 12 Marcio Rosa (Montana 1921 – Bulgária), 1 Vozinha (Chaves – Portugália)

Védők: 13 Sidny Cabral (Benfica – Portugália), 3 Diney Borges (Al-Bataeh – Arab Emírségek), 5 Logan Costa (Villarreal – Spanyolország), 4 Roberto Lopes (Shamrock Rovers – Írország), 22 Steven Moreira (Columbus Crew – Egyesült Államok), 24 Wagner Pina (Trabzonspor – Törökország), 25 Kelvin Pires (SJK Seinäjoki – Finnország), 2 Stopira (Torrense – Portugália)

Középpályások: 18 Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes – Portugália), 14 Deroy Duarte (Ludogorec – Bulgária), 15 Laros Duarte (Puskás Akadémia – Magyarország), 8 Joao Paulo Fernandes (FCSB – Románia), 10 Jamiro Monteiro (PEC Zwolle – Hollandia), 6 Kevin Pina (FK Krasznodar – Oroszország), 16 Yannick Semedo (Farense – Portugália)

Támadók: 9 Gilson Benchimol (Akron Togliatti – Oroszország), 7 Jovane Cabral (Estrela Amadora – Portugália), 19 Dailon Livramento (Casa Pia – Portugália), 20 Ryan Mendes (Igdir – Törökország), 21 Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir – Törökország), 11 Garry Rodrigues (Apollon Limassol – Ciprus), 17 Willy Semedo (Omonia Nicosia – Ciprus), 26 Helio Varela (Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Szövetségi kapitánya: Pedro Leitao Brito