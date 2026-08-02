WNBA: rangadót nyertek Juhász Dorkáék

Juhász Dorka csapata, a ligaelső Minnesota Lynx vasárnap nyolc ponttal legyőzte az ötödik helyen álló Indiana Fevert, ezzel sorozatban a tizedik sikerét aratta az észak-amerikai női kosárlabda-bajnokságban (WNBA).
A minneapolisi gárda gyakorlatilag végig vezetett a meccsen, a negyedik negyedet 11 pontos előnnyel kezdte, a hajrában viszont két pontra zárkózott fel a vendégegyüttes, de a végjátékban a Lynx volt a koncentráltabb és végül 108–100-ra győzött, 25/6-ra javítva a mérlegét.
A találkozón Juhász Dorka – a liga honlapja szerint – 11 perc alatt két pontot, illetve egy-egy lepattanót és gólpasszt, valamint két labdaszerzést és egy dobásblokkolást produkált.
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