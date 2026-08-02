Nemzeti Sportrádió

WNBA: rangadót nyertek Juhász Dorkáék

2026.08.02. 21:59
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Juhász Dorka (Fotó: Getty Images)
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Minnesota Lynx Juhász Dorka WNBA
Juhász Dorka csapata, a ligaelső Minnesota Lynx vasárnap nyolc ponttal legyőzte az ötödik helyen álló Indiana Fevert, ezzel sorozatban a tizedik sikerét aratta az észak-amerikai női kosárlabda-bajnokságban (WNBA).

A minneapolisi gárda gyakorlatilag végig vezetett a meccsen, a negyedik negyedet 11 pontos előnnyel kezdte, a hajrában viszont két pontra zárkózott fel a vendégegyüttes, de a végjátékban a Lynx volt a koncentráltabb és végül 108–100-ra győzött, 25/6-ra javítva a mérlegét.

A találkozón Juhász Dorka – a liga honlapja szerint – 11 perc alatt két pontot, illetve egy-egy lepattanót és gólpasszt, valamint két labdaszerzést és egy dobásblokkolást produkált.

 

Minnesota Lynx Juhász Dorka WNBA
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