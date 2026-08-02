Nemzeti Sportrádió

Gólgazdag első félidő után pontosztozkodás Karcagon

MIHÁLY NORBERTMIHÁLY NORBERT
2026.08.02. 19:27
Döntetlennel zárult a Karcag és a Soroksár összecsapása (Fotó: Vigh Attila/Karcagi SE)
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A labdarúgó NB II 2. fordulójában 2–2-es döntetlent játszott egymással a Karcag és a Soroksár a kék-fehérek otthonában.

LABDARÚGÓ NB II
2. FORDULÓ
KARCAGI SC–SOROKSÁR SC 2–2 (2–2)
Karcag, Liget úti Sportcentrum, 850 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, Bán Kristóf Patrik) 
KARCAG: Gergely R. – Győri Á. (Székely D., 75.), Szekszárdi T., Fazekas L., Fábián (Sághy, a szünetben) – Szűcs K., Mona (Lólé, 59.) – Fekete O., Girsik Á. (László D., 59.) – Halácsi (Könyves, 67.), Kohut. Vezetőedző: Varga Attila 
SOROKSÁR: Jova – Lakatos Cs., Kékesi, Horváth K. – Szabó Sz., Köböl, Vattay (Bencze, 87.), Kálnoki-Kis Zs. (Vass Á., a szünetben), Lukács L. – Kuznyecov, Lovrencsics B. Vezetőedző: Korolovszky Gábor
Gólszerző: Kohut (28.), Szekszárdi T. (45.), ill. Kuznyecov (25.), Lovrencsics B. (41.)
MESTERMÉRLEG
Varga Attila: – Jobb meccset játszottunk, mint Szentlőrincen, még akkor is, ha rengeteg ki nem kényszerített hibánk volt. Nagyrészt a Soroksár dominált, de kétszer felálltunk, ami pozitívum. Az viszont negatívum, hogy miután hazai pályán végre rúgtunk két gólt, erre kaptunk is kettőt.
Korolovszky Gábor: – Nagyon jól játszottunk, és habár kaptunk is két gólt, dicséret illeti a játékosaimat. Karcagon nem könnyű nyerni, így elégedettek lehetünk az egy ponttal, és remélem, hogy azt a kettőt, amit itt hagytunk, megszerezzük majd máshol.

Egy-egy pont jutott mindkét csapatnak (Fotó: Vigh Attila/Karcagi SE)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Karcag hazai pályán fordulatos és küzdelmes mérkőzésen 2–2-es döntetlent játszott a Soroksárral a 2026–2027-es NB II-es idény második fordulójában.

A találkozó elején a vendégek kezdtek aktívabban, több lehetőséget is kialakítottak, majd a 25. percben meg is szerezték a vezetést: Szabó Szilárd beadását Kuznyecov Dániel fejelte a kapuba. A Karcag azonban gyorsan reagált, és három perccel később Kohut Máté egyéni megmozdulása után egyenlített.

A félidő hajrája újabb fordulatot hozott, hiszen a 41. percben Lovrencsics Balázs révén ismét a fővárosiak kerültek előnybe, de a hazaiak ezúttal sem maradtak válasz nélkül, Szekszárdi Tamás közelről volt eredményes, így 2–2-vel vonultak szünetre a csapatok.

Az első félidőben négy gól esett Karcagon (Fotó: Vigh Attila/Karcagi SE)

A második félidőben mindkét együttes előtt adódtak lehetőségek. A Karcag kapusa, Gergely Roland nagy védéssel akadályozta meg az újabb vendéggólt, miközben a Soroksár egy lesgólig és egy kapufáig is eljutott. A mérkőzés egyre inkább fizikálissá vált, több sárga lap is villant, de újabb találat már nem született.

Küzdelmes meccset játszottak a felek (Fotó: Vigh Attila/Karcagi SE)

A végjátékban mindkét csapat a győzelemre hajtott, ám az eredmény nem változott, így igazságos pontosztozkodással zárult az összecsapás. 2–2

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