Foci vb 2026: Üzbegisztán–Kolumbia 0–1
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR
K-CSOPORT, 1. FORDULÓ
Üzbegisztán–Kolumbia 0–1 (0–1) – élőben az NSO-n!
Mexikóváros, Azték Stadion. Vezeti: A. Taylor (angol)
ÜZBEGISZTÁN: Yusupov – Khusanov, Ashurmatov, Abdullayev – Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullayev – Fazullayev, Orunov – Shomurodov. Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro (olasz).
Kispadon: Nematov (k), Ergashev (k), Alijonov, Nasrullayev, Eshmurodov, Sayfiyev, Orozov, Olmasaliyev, Masharipov, Hamrobekov, Iskanderov, Hamdamov, Ganiyev, Esanov, Sergeyev, Amonov.
KOLUMBIA: Vargas – Munoz, D. Sánchez, Lucumí, Mojica – Lerma, Puerta – S. Arias, J. Rodríguez, L. Díaz – L. Suárez. Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo (argentin).
Kispadon: Opsina (k), Montero (k), Machado, Mina, Ditta, Castano, Carrascal, Quintero, Ríos, Portilla, Campz, A. Gómez, J. Arias, J. Córdoba, C. Hernández.
Gólszerző: Munoz (40.)
AZ ÜZBÉG VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Otkir Yusupov (Navbahor), 12 Abduvohid Nematov (Nasaf), 16 Botirali Ergashev (Neftci)
Védők: 5 Rustam Ashurmatov (Eszteglal – Irán), 4 Farrux Sayfiyev (Neftci), 3 Hojiakbar Alijonov (Pakhtakor), 13 Sherzod Nasrullayev (Nasaf), 15 Umar Eshmurodov (Nasaf), 2 Abduqodir Khusanov (Manchester City – Anglia), 18 Abdulla Abdullayev (Dibba – Arab Emírségek), 24 Behruz Karimov (Surkhon), 26 Jahongir Orozov (Dinamo Samarqand), 25 Avazbek Olmasaliyev (AGMK)
Középpályások: 7 Otabek Shukurov (Banijasz – Arab Emírségek), 10 Jaloliddin Masharipov (Eszteglal – Irán), 9 Odiljon Hamrobekov (Traktor SC – Irán), 11 Oston Orunov (Perszepolisz – Irán), 8 Jamshid Iskanderov (Neftci), 17 Dostonbek Hamdamov (Pakhtakor), 22 Abbosbek Fayzullayev (Istanbul Basaksehir – Törökország), 6 Akmal Mozgovoy (Pahtakor), 19 Azizjon Ganiyev (Al-Bataeh – Arab Emírségek), 23 Sherzod Esanov (Bukhara)
Támadók: 14 Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir – Törökország), 21 Igor Sergeyev (Perszepolisz – Irán), 20 Azizbek Amonov (Bukhara)
Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro (olasz)
A KOLUMBIAI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 12 Camilo Vargas (Atlas – Mexikó), 1 David Ospina (Atlético Nacional), 24 Álvaro Montero (Vélez Sarsfield – Argentína)
Védők: 17 Johan Mojica (Mallorca – Spanyolország), 22 Deiver Machado (Nantes – Franciaország), 2 Daniel Munoz (Crystal Palace – Anglia), 4 Santiago Arias (Independiente – Argentína), 23 Davinson Sánchez (Galatasaray), 3 Jhon Lucumí (Bologna – Olaszország), 13 Yerry Mina (Cagliari – Olaszország), 18 Willer Ditta (Cruz Azul – Mexikó)
Középpályások: 16 Jefferson Lerma (Crystal Palace – Anglia), 6 Richard Ríos (Benfica – Portugália), 5 Kevin Castano (River Plate – Argentína), 8 Jorge Carrascal (Flamengo – Brazília), 10 James Rodríguez (Minnesota United – Egyesült Államok), 20 Juan Fernando Quintero (River Plate – Argentína), 14 Gustavo Puerta (Racing – Spanyolország), 15 Juan Portilla (Athletico Paranaense – Brazília), 21 Jáminton Campaz (Rosario Central – Argentína)
Támadók: 26 Andrés Gómez (Vasco da Gama – Brazília), 25 Luis Suárez (Sporting CP – Portugália), 9 Jhon Córdoba (Krasznodar – Oroszország), 19 Cucho Hernández (Real Betis – Spanyolország), 11 Jhon Arias (Palmeiras – Brazília), 7 Luis Díaz (Bayern München – Németország)
Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo (argentin)