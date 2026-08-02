Nemzeti Sportrádió

Vizes Eb: Pellacani második vasárnapi aranyát szerezte

2026.08.02. 22:30
Chiara Pellacani (Fotó: Getty Images)
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Chiara Pellacani vizes Eb 2026 női műugrás 1 méter műugrás
Chiara Pellacani kevéssel azután, hogy vasárnap kora este Matteo Santoróval megnyerte a vegyes szinkronműugrást, megvédte a címét a nők 1 méteres versenyében a párizsi vizes Európa-bajnokságon.

Igen sikeres vasárnapon van túl az olaszok klasszis műugrónője, Chiara Pellacani, aki nem sokkal azt követően, hogy Matteo Santoro oldalán megnyerte a 3 méteres vegyes számot a párizsi vizes Európa-bajnokságon, egyéniben is diadalmaskodott 1 méteren, s ezzel megvédte a címét.

Az olasz sportoló sikeréhez nem férhetett kétség. Fölényére jellemző, hogy a második svájci Michelle Luisa Heimberg több mint 40 ponttal maradt el tőle.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS
Műugrás
Nők, 1 méter
1. Chiara Pellacani (Olaszország) 298.90 pont 
2. Michelle Luisa Heimberg (Svájc) 258.80 
3. Desharne Bent-Ashmeil (Nagy-Britannia) 254.35

 

Chiara Pellacani vizes Eb 2026 női műugrás 1 méter műugrás
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