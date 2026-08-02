Vizes Eb: Pellacani második vasárnapi aranyát szerezte

Igen sikeres vasárnapon van túl az olaszok klasszis műugrónője, Chiara Pellacani, aki nem sokkal azt követően, hogy Matteo Santoro oldalán megnyerte a 3 méteres vegyes számot a párizsi vizes Európa-bajnokságon, egyéniben is diadalmaskodott 1 méteren, s ezzel megvédte a címét.

Az olasz sportoló sikeréhez nem férhetett kétség. Fölényére jellemző, hogy a második svájci Michelle Luisa Heimberg több mint 40 ponttal maradt el tőle.

🇮🇹 Two golds in one day for Chiara Pellacani as she wins the 1m Springboard for the second year running 🥇🥇#EuropeanAquatics #Diving #Paris2026 pic.twitter.com/GgQCFUgupr — European Aquatics (@EuroAquatics) August 2, 2026

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS

Műugrás

Nők, 1 méter

1. Chiara Pellacani (Olaszország) 298.90 pont

2. Michelle Luisa Heimberg (Svájc) 258.80

3. Desharne Bent-Ashmeil (Nagy-Britannia) 254.35