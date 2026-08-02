A Ferencváros döntetlent játszott a Vasassal, így két mérkőzés után is nyeretlen az NB I-ben

NB I

2. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–VASAS FC 0–0

Budapest, Groupama Aréna, 7987 néző. Vezette: Bognár Tamás

FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, Zohoré, Cadu – Rommens, Corbu (Kanikovszki, 81.) – Szevikjan (Zachariassen, a szünetben), Lisztes (Gruber, a szünetben), Bagi (Varga Z., a szünetben) – Yusuf (Joseph, 59.). Vezetőedző: Borbély Balázs

VASAS: Engedi – Pávkovics, Iyinbor, Csóka D., Doktorics – Rab, Hidi M S. – Kovácsréti (Radó, 71.), Urblík J., Tóth M. (Barkóczi, 80., Baráth B. 90+1.) – Koszta (Pethő B., 80.). Vezetőedző: Erős Gábor

Sárga lap: Corbu (71.), Cadu (78.), ill. Hidi M S. (5.), Urblík (43.), Pávkovics (52.)

Kiállítva: Hidi M S. (86.)

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Veretes múltja van a Ferencváros és a Vasas párharcának, hogy mást ne mondjunk, vasárnapig 173 bajnoki meccset játszott egymás ellen a két csapat, mégsem állíthatjuk, hogy a piros-kékek óramű pontossággal, minden idényben vizitáltak az Üllői úton (ma már ugyebár a Groupama Arénában). Az angyalföldi együttes az előző három bajnoki évadot az NB II-ben töltötte, így egészen 2023. január 28-ig kell visszamenni az időben, amikor a zöld-fehérek pályaválasztásával legutóbb találkozott a két csapat. Hogy mekkorát változott azóta a világ, jelzi, az akkor pályára lépők közül már csak Dibusz Dénes tartozik a Ferencvároshoz, igaz, a Vasasnál több ilyen labdarúgót is találunk: Uram János, Otigba Kenneth, Baráth Botond, Iyinbor Patrick és Radó András egyaránt az élvonalba visszatérő klub alkalmazottja. Az a bizonyos három és fél évvel ezelőtti találkozó egyébként meglepetésre gól nélküli döntetlennel ért véget, pedig a hazai együttes listavezetőként, ellenfele pedig sereghajtóként futott neki, és ez a helyzet a bajnokság végén is fennállt – a Fradi aranyérmes lett, a Vasas kiesett.

Természetesen 2026 júliusában a két csapat más célokkal vágott neki az idénynek: amíg a bajnoki címet visszaszerezni akaró FTC a rajton 4–2-es vereséget szenvedett Pakson (tegyük hozzá, Borbély Balázs vezetőedző az alapemberek többségét pihentette), addig a Vasas több mint egy órát emberhátrányban futballozva bravúros 2–2-t játszott a címvédő ETO ellen. Ne hallgassuk el, a Ferencváros azóta az Európa-ligában búcsúztatta a holland Twentét, ami jelentős teljesítmény, viszont nagyon fontos volt, hogy saját közönsége előtt a második bajnoki meccsét már megnyerje. Borbély Balázs vezetőedző öt helyen változtatott az enschedeiek ellen látott kezdőn: Mariano Gómez, Gavriel Kanikovszki, Kristoffer Zachariassen, Callum O’Dowda és Lenny Joseph kimaradt, Nathan Zohoré, Bagi Ádám, Lisztes Krisztián, Edgar Szevikjan és Bamidale Yusuf pedig bekerült, a másik oldalon Erős Gábor érthetően nem nyúlt bele az előző heti csapatba, az ETO ellen kiállított Hej Viktort Pávkovics Bence helyettesítette.

Hogy Urblík Józseftől ezúttal is láthatunk majd távoli lövéseket, már két és fel perc után kiderült, de az első próbálkozását szabálytalanság előzte meg, nem úgy, mint a fél perccel későbbit, amikor tizenöt méterről kevéssel bombázta a labdát a jobb alsó sarok mellé. Erős Gábor amiatt dühöngött, hogy az Osváth Attila elleni párharc után Tóth Milán jó egy percen keresztül az arcát fogva üldögélt a gyepen, a csapatnak így emberhátrányban kellett védekeznie. Rengeteg volt a kisebb, nagyobb szabálytalanság, a labdát egyik párharcban sem adták ingyen, ugyanakkor egyáltalán nem volt olyan pontos a két együttes játéka, hogy az helyzetet eredményezett volna. Érdekes volt megfigyelni, hogy a vendégeknél Urblík József egészen a saját védelmi vonalába lépett vissza labdáért, onnan próbálta mozgatni a Vasast, majd a huszadik perc hozta az addigi legszebb jelenetet: Doktorics Áron leheletfinom cselekkel ment el a bal oldalon, úgy tekerte középre a labdát, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, a hibapontot az jelentette, hogy ott egyetlen csapattárs sem érkezett…