A Ferencváros döntetlent játszott a Vasassal, így két mérkőzés után is nyeretlen az NB I-ben

NB I
2. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–VASAS FC 0–0
Budapest, Groupama Aréna, 7987 néző. Vezette: Bognár Tamás
FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, Zohoré, Cadu – Rommens, Corbu (Kanikovszki, 81.) – Szevikjan (Zachariassen, a szünetben), Lisztes (Gruber, a szünetben), Bagi (Varga Z., a szünetben) – Yusuf (Joseph, 59.). Vezetőedző: Borbély Balázs
VASAS: Engedi – Pávkovics, Iyinbor, Csóka D., Doktorics – Rab, Hidi M S. – Kovácsréti (Radó, 71.), Urblík J., Tóth M. (Barkóczi, 80., Baráth B. 90+1.) – Koszta (Pethő B., 80.). Vezetőedző: Erős Gábor
Sárga lap: Corbu (71.), Cadu (78.), ill. Hidi M S. (5.), Urblík (43.), Pávkovics (52.)
Kiállítva: Hidi M S. (86.)
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Veretes múltja van a Ferencváros és a Vasas párharcának, hogy mást ne mondjunk, vasárnapig 173 bajnoki meccset játszott egymás ellen a két csapat, mégsem állíthatjuk, hogy a piros-kékek óramű pontossággal, minden idényben vizitáltak az Üllői úton (ma már ugyebár a Groupama Arénában). Az angyalföldi együttes az előző három bajnoki évadot az NB II-ben töltötte, így egészen 2023. január 28-ig kell visszamenni az időben, amikor a zöld-fehérek pályaválasztásával legutóbb találkozott a két csapat. Hogy mekkorát változott azóta a világ, jelzi, az akkor pályára lépők közül már csak Dibusz Dénes tartozik a Ferencvároshoz, igaz, a Vasasnál több ilyen labdarúgót is találunk: Uram János, Otigba Kenneth, Baráth Botond, Iyinbor Patrick és Radó András egyaránt az élvonalba visszatérő klub alkalmazottja. Az a bizonyos három és fél évvel ezelőtti találkozó egyébként meglepetésre gól nélküli döntetlennel ért véget, pedig a hazai együttes listavezetőként, ellenfele pedig sereghajtóként futott neki, és ez a helyzet a bajnokság végén is fennállt – a Fradi aranyérmes lett, a Vasas kiesett.
Természetesen 2026 júliusában a két csapat más célokkal vágott neki az idénynek: amíg a bajnoki címet visszaszerezni akaró FTC a rajton 4–2-es vereséget szenvedett Pakson (tegyük hozzá, Borbély Balázs vezetőedző az alapemberek többségét pihentette), addig a Vasas több mint egy órát emberhátrányban futballozva bravúros 2–2-t játszott a címvédő ETO ellen. Ne hallgassuk el, a Ferencváros azóta az Európa-ligában búcsúztatta a holland Twentét, ami jelentős teljesítmény, viszont nagyon fontos volt, hogy saját közönsége előtt a második bajnoki meccsét már megnyerje. Borbély Balázs vezetőedző öt helyen változtatott az enschedeiek ellen látott kezdőn: Mariano Gómez, Gavriel Kanikovszki, Kristoffer Zachariassen, Callum O’Dowda és Lenny Joseph kimaradt, Nathan Zohoré, Bagi Ádám, Lisztes Krisztián, Edgar Szevikjan és Bamidale Yusuf pedig bekerült, a másik oldalon Erős Gábor érthetően nem nyúlt bele az előző heti csapatba, az ETO ellen kiállított Hej Viktort Pávkovics Bence helyettesítette.
Hogy Urblík Józseftől ezúttal is láthatunk majd távoli lövéseket, már két és fel perc után kiderült, de az első próbálkozását szabálytalanság előzte meg, nem úgy, mint a fél perccel későbbit, amikor tizenöt méterről kevéssel bombázta a labdát a jobb alsó sarok mellé. Erős Gábor amiatt dühöngött, hogy az Osváth Attila elleni párharc után Tóth Milán jó egy percen keresztül az arcát fogva üldögélt a gyepen, a csapatnak így emberhátrányban kellett védekeznie. Rengeteg volt a kisebb, nagyobb szabálytalanság, a labdát egyik párharcban sem adták ingyen, ugyanakkor egyáltalán nem volt olyan pontos a két együttes játéka, hogy az helyzetet eredményezett volna. Érdekes volt megfigyelni, hogy a vendégeknél Urblík József egészen a saját védelmi vonalába lépett vissza labdáért, onnan próbálta mozgatni a Vasast, majd a huszadik perc hozta az addigi legszebb jelenetet: Doktorics Áron leheletfinom cselekkel ment el a bal oldalon, úgy tekerte középre a labdát, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, a hibapontot az jelentette, hogy ott egyetlen csapattárs sem érkezett…
Csalódnia kellett annak, aki arra számított, a hazai együttes minimum a saját térfelére nyomja be riválisát, hiányoztak azok a megindulások, ritmusváltások, amelyeket akkor látni, ha Lenny Joseph ott van a pályán, ráadásul ha valaki mélységből próbálkozott indítással, a vendégvédők rendre „olvasták" a megmozdulásokat. Az első játékrészt látva különösebb kockázat nélkül ki lehetett jelenteni, a Ferencvárostól jóval több kell támadásban, ha otthon akarja tartani a három pontot, és mivel a hazai együttes ebben az időszakban egyáltalán nem boldogult a vendégek fegyelmezett, masszív védekezésével, borítékolni lehetett, hogy a hazai szakmai stáb küld majd be támadó szellemű játékosokat.
Három friss ember is érkezett a második félidőre a hazaiaknál, Kristoffer Zachariassen, Gruber Zsombor és Varga Zétény beállításától remélte a hazai stáb a játék felpörgetését, Erős Gábornak ugyanakkor nem volt érdeke a változtatás, igaz, az óvatosságra inthette, hogy a pálya tengelyében két játékosa, Hidi M Sándor és Urblík József is már sárga lappal rendelkezett. Az ötvenedik percben Kristoffer Zachariassen pazarul, külsővel indította Cadut, aki az alapvonal előtt csinált egy remek cselt, jól adott középre, Varga Zétény pedig látványos ollózással küldte a kapu fölé a labdát. Három perccel később megint egy Cadu–Varga Zétény összjáték után hördült fel a hazai közönség, ám a jó beadás utáni fejes kevéssel a bal sarok mellé ment. Felpörgött a játék, a másik oldalon Urblík József mutatta meg, hogy neki is vannak remek beadásai, azonban Koszta Márk öt méterről, kevéssel a bal sarok mellé bólintotta a labdát. Koszta Márk lövése jelezte, a Vasas nem elégszik meg a döntetlennel – érthetetlenül megtorpant a szünet után jól kezdő Ferencváros. A hatvanadik percben pályára lépett a zöld-fehérek pazar formában lévő támadója, Lenny Joseph, Borbély Balázs érezte, nincs értelme tovább jegelnie a villámgyors, és ebben az idényben a gólokkal sem spóroló játékosát.
Doktorics Áron lövését Dibusz Dénes csak kiütni tudta, szerencséjére Rab Boldizsárról a labda visszapattant hozzá; a pályán zajló események azt mutatták, bármelyik együttes javára eldőlhet a mérkőzés. A hét közben a Twente ellen Philippe Rommens kiállítása miatt sokáig emberhátrányban játszott a Fradi, ez érezhetően benne volt a labdarúgók lábában, ám mindez semmit nem von le az angyalföldiek dicséretéből, hiszen az égvilágon semmi nem látszott abból, hogy néhány hónappal korábban a második vonalban futballoztak. Ahogy fogyott az idő, egyre inkább érezni lehetett, egyetlen találat győzelmet érhet, ám megjósolhatatlan volt, ha lesz is gól – melyik együttes szerzi? A 80. percben Rab Boldizsár pazar labdalevétel után indította Radó Andrást, akiben nem volt annyi sebesség, hogy egyedül kapura húzzon, így inkább középre passzolt, pontatlanul, ráadásul később kiderült, lesről indulva. Egy nagyszerű összjáték után a balösszekötő helyén, a tizenhatoson belülről Cadu adott ziccerlabdát Kristoffer Zachariassennek, aki hét méterről, ballal gyengén lőtt, Engedi Márk kezébe. Rab Boldizsár lövését Dibusz Dénesnak a bal felső sarokból kellett kipiszkálnia és mert Hidi M Sándor megkapta második sárga lapját, a Vasas emberhátrányban futballozott a hajrában. A hátralévő perceket a vendégegyüttes kivédekezte, nem érdemtelenül szerzett egy pontot a Groupama Arénában, a Ferencvárosnak ugyanakkor két bajnoki után nincs még győzelme, aligha számított erre bárki is.