Nemzeti Sportrádió

Nem borult a papírforma, hetes lett belőle: Németország kiütötte Curacaót

2026.06.14. 21:00
Fotó: Getty Images
Címkék
foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Curacao Németország
A német válogatott végig hatalmas fölényben futballozva 7–1-re verte meg a világbajnoki újonc Curacaót az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság E-csoportjának vasárnapi mérkőzésén Houstonban.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT
Németország–Curacao 7–1 (3–1)
Houston, NRG Stadion, 68 021 néző. Vezette: Dzsajed (marokkói)
NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich (Anton, 83.), Tah (Rüdiger, 72.), N. Schlotterbeck, Brown (Raum, 72.) – F. Nmecha (Goretzka, 72.), Pavlovic – L. Sané, Musiala (Undav, 64.), Wirtz – Havertz. Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann
CURACAO: Room – Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville – Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna, Chong (Kastaneer, 82.) – Locadia (Margaritha, 65.), Hansen (Antonisse, a szünetben). Szövetségi kapitány: Dick Advocaat
Gólszerző: F. Nmecha (6.), N. Schlotterbeck (38.), Havertz (45+5., 88. – az elsőt 11-esből), Musiala (47.), Brown (68.), Undav (78.), ill. Comenencia (21.)

A csoportmeccsek első fordulójának mérkőzésein gyakran látott „energiatakarékos” futball láttán sokan reménykedtek abban, hogy a németek nem követik az idei „hagyományt”, s már az első mérkőzésen igyekeznek megszórni ellenfelüket. A nationalelf nem arról híres, hogy három-négy gólos előnyben leáll – emlékezhetünk a 2002-es világbajnokságra, ahol szintén az első körben 8–0-ra megverte Szaúd-Arábiát, de a 2014-es elődöntőben a brazilok ellen sem kímélték a németek az ellenfelet, minden idők legsúlyosabb, 7–1-es verését mérve a selecaóra. Erre tökéletesen alkalmasnak mutatkozott az abszolút vb-újonc Curacao válogatottja – a szövetségi kapitányok közt korelnök Dick Advocaat legényeitől már az is bravúr volt, létszámemelés ide vagy oda, hogy kvalifikálták magukat a tornára.

Kai Havertz duplázott (Fotó: Getty Images)

A karibiaknak hamar kiderült, hogy ez bizony nem a CONCACAF-zóna selejtezője: a 6. percben Lukas Nmecha ragyogó tekeréssel szerzett vezetést a négyszeres világbajnoknak. A dortmundi középpályás kisvártatva megszerezhette volna második gólját is, ám a németek hiába tartották nyomás alatt a kék mezesek kapuját, s hiába alakítottak ki helyzeteket, nem sikerült növelniük az előnyt. Az első félidő derekán aztán megtörtént a csoda: curacaói kontra végén a labda tizenhárom méterre a kaputól a második hullámban érkező Livano Comenencia elé került, aki ballal bevette Manuel Neuer kapuját, megszerezve országa első világbajnoki gólját.

A kapott gól után, ha lehet, még tovább növelte a nyomást Julian Nagelsmann csapata, Aleksandar Pavlovic, Nico Schlotterbeck és Leroy Sané előtt is adódott ziccer, de egyikük sem tudott élni a lehetőséggel. Közülük a Dortmund hátvédje hamar kárpótolta magát a kimaradt helyzetért – a történeti hűség kedvéért: Eloy Room védett hatalmasat –, és a 38. percben remekül berobbanva a kapuba fejelte Nathaniel Brown jobbról betekert szögletét. A szünetre pedig már kényelmes előny birtokában mehettek a németek, miután a Riechedly Bazoer rossz ütemű becsúszása miatt megítélt tizenegyest Kai Havertz értékesítette.

Egy gól, két gólpassz: Deniz Undav remek napot fogott ki csereként (Fotó: Getty Images)

A második félidő második percében már 4–1-es német előny állt az eredményjelzőn: Jamal Musiala Joshua Kimmich passzából csodásan, átvétel nélkül, éles szögből lőtt a kapuba. Innentől kezdve már csak a különbség volt kérdéses, amelyet a 62. percben Sané növelhetett volna, de hiába lépett ki remek ütemben védők közül, a jobb kapufa mellé lőtt. Ami neki nem sikerült, összejött Nathaniel Brownnak, a Frankfurt balbekkje hat perccel később tíz méterről ballal kanalazott a bal sarokba – ez volt az első gólja a válogatottban. Nem úgy Deniz Undavnak, akinek Brownhoz hasonlóan szintén összejött a gól, gólpassz kombó, sőt a 88. percben még egyszer sikeresen asszisztált Kai Havertz találatánál.

A németek neve mellé pedig feljegyezhettünk egy újabb fölényes győzelmet: bár Curacaónál csak nagyobb feladatok várnak rájuk, a bemutatkozás több volt mint ígéretes. 7–1

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A NÉMET VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 12 Oliver Baumann (Hoffenheim), 1 Manuel Neuer (Bayern München), 21 Alexander Nübel (VfB Stuttgart) 
Védők: 3 Waldemar Anton (Borussia Dortmund), 18 Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), 6 Joshua Kimmich (Bayern München), 23 Felix Nmecha (Borussia Dortmund), 22 David Raum (RB Leipzig), 2 Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), 15 Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), 4 Jonathan Tah (Bayern München), 24 Malick Thiaw (Newcastle United – Anglia) 
Középpályások: 20 Nadiem Amiri (Mainz), 8 Leon Goretzka (Bayern München), 13 Pascal Gross (Brighton & Hove Albion – Anglia), 9 Jamie Leweling (VfB Stuttgart), 10 Jamal Musiala (Bayern München), 25 Assan Ouédraogo (RB Leipzig), 5 Aleksandar Pavlovic (Bayern München), 16 Angelo Stiller (VfB Stuttgart)
Támadók: 14 Maximilian Beier (Borussia Dortmund), 7 Kai Havertz (Arsenal – Anglia), 19 Leroy Sané (Galatasaray – Törökország), 26 Deniz Undav (VfB Stuttgart), 17 Florian Wirtz (Liverpool FC – Anglia), 11 Nick Woltemade (Newcastle United – Anglia)
Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

A CURACAÓI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 25 Tyrick Bodak (SC Telstar – Hollandia), 26 Trevor Doornbusch (VVV Venlo – Hollandia), 1 Eloy Room (Miami FC – Egyesült Államok)
Védők: 23 Riechedly Bazoer (Konyaspor – Törökország), 20 Joshua Brenet (Kayserispor – Törökország), 4 Roshon van Eijma (RKC Waalwijk – Hollandia), 5 Sherel Floranus (PEC Zwolle – Hollandia), 24 Deveron Fonville (NEC Nijmegen – Hollandia), 3 Jurien Gaari (Abha FC – Szaúd-Arábia), 18 Armando Obispo (PSV – Hollandia), 2 Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam – Hollandia)
Középpályások: 7 Juninho Bacuna (Volendam – Hollandia), 10 Leandro Bacuna (Igdir – Törökország), 8 Livano Comenencia (FC Zürich – Svájc), 22 Kevin Felida (Den Bosch – Hollandia), 15 Ar’Jany Martha (Rotherham United – Anglia), 13 Tyrese Noslin (SC Telstar – Hollandia), 6 Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk – Hollandia)
Támadók: 11 Jeremy Antonisse (AE Kifiszia – Görögország), 21 Tahith Chong (Sheffield United – Anglia), 14 Kenji Gorre (Maccabi Haifa – Izrael), 12 Sontje Hansen (Middlesbrough – Anglia), 19 Gervane Kastaneer (Terengganu FC – Malajzia), 17 Brandley Kuwas (Volendam – Hollandia), 9 Jürgen Locadia (Miami FC – Egyesült Államok), 16 Jearl Margaritha (Beveren – Belgium)
Szövetségi kapitány: Dick Advocaat (holland)

Június 14., vasárnap, 19.00
Houston, Houston Stadion		Németország–Curacao7–1
Június 15., hétfő, 1.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Elefántcsontpart–EcuadorX–X
Június 20., szombat, 22.00
Toronto, Toronto Stadion		Németország–ElefántcsontpartX–X
Június 21., vasárnap, 2.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Ecuador–CuracaoX–X
Június 25., csütörtök, 22.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Ecuador–NémetországX–X
Június 25., csütörtök, 22.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Curacao–ElefántcsontpartX–X
E-CSOPORT

 

 

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