Yasin Ayari bombagóljaival keretbe foglalta Tunézia kiütését Svédország

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

F-CSOPORT

SVÉDORSZÁG–TUNÉZIA 5–1 (2–1)

Monterrey, Estadio BBVA, 50 987 néző. Vezette: Yael Falcón Pérez (argentin)

SVÉDORSZÁG: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Bernhardsson, Karlström (Svanberg, 84.), Ayari, Gudmundsson (Stroud, 65.) – Nygren (Bergvall, 65.) – Gyökeres, Isak. Szövetségi kapitány: Graham Potter

TUNÉZIA: Samah – Valeri (Balhadzs, 72.), Talbi, Rekik, Abdi – Hedira (Garbi, 84.), Szkiri (Asuri, 72.) – Ben Szliman (Sauat, 84.), Medzsbri, Ben Hamida – Szad (Tunekti, 72.). Szövetségi kapitány: Sabri Lamouchi

Gólszerző: Ayari (7., 90+6.), Isak (30.), Gyökeres (59.), Svanberg (85.), ill. Rekik (43.)

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Első alkalommal találkozott egymás a két ország válogatottja tétmérkőzésen – korábbi négy meccsüket mind Tuniszban vívták, két svéd siker mellett egy iksz és egy tunéziai győzelem az örökmérleg. A vb-re egymásnak homlokegyenest ellentmondó módon jutottak ki: Tunézia kapott gól nélkül kilenc győzelemmel jutott ki, a svédek viszont a selejtezősorozat felétől már csak a Nemzetek Ligáján keresztül vezető pótselejtezős útra készültek... Megérte, hiszen ott vannak az amerikai tornán.

S ha már ott vannak, alaposan bele is húztak kezdésként: Viktor Gyökeres már az ötödik percben lövő helyzetbe került, ám ekkor még fölé szállt a kísérlete. Másfél perccel később aztán Alexander Isak elől a kifutó Muhib Samah kapus elütötte a labdát, a kipattanót Gyökeres kapásból az üres kapura lőtte, egy védő kivágta, ám a labda a felfutó Yasin Ayarihoz került, ő meg egy átvétel után óriási erővel zúdította a labdát a bal felső sarokba.

A vezetés megszerzése után is maradt az irányítás a svédeknél, akik ezzel nagyot léptek abba az irányba, hogy megőrizzék kiváló vb-mérlegüket afrikai ellenféllel szemben – rendes játékidőben még nem szenvedtek vereséget a kontinensról való ellenféllel szemben, Szenegál 2002-ben hosszabbításban ejtette ki őket.

Az ivószünet után már-már éledezni kezdtek a tunéziaiak, bár helyzetig nem jutottak, a korábbinál mintha picit többet birtokolták volna a labdát. Ez viszont csak arra volt jó, hogy a svédek már gyors kontrákkal is próbálkozzanak, s egy ilyen végén Isak lövése a vetődő Samah kezei között átpattanva a kapuban kötött ki a 30. percben.

A félidő hajrájában aztán némileg váratlanul szépítettek a tunéziaiak, Omar Rekik szép fejessel küldte a labdát jobbról a hosszú alsóba. Nem állítjuk feltétlenül, hogy a tunéziai egyenlítés maradéktalanul megérdemelt lett volna, viszont reményt adhatott a semleges nézőknek arra nézve, hogy a második félidő ne forduljon idő előtt unalomba.

Nem is fordult: a szünet után Tunézia az első negyedórában ugyan jóval többet birtokolta a labdát, ám valódi gólhelyzetig nem jutott. Igaz, a svédek sem, viszont ők mégis növelték előnyüket, miután Eljesz Szkirit a saját tizenhatosa előtt szerelte Isak, a labda Gyökeres elé került, ő pedig 7-8 méterről nem is hibázott. A folytatásban sem lassítottak a skandinávok, sokkal inkább volt benne az ő játékukban a negyedik gól, mint a tunéziaiakéban a második.

A hajrára fordulva aztán meg is született a negyedik svéd találat, de nem akármilyen előzmények után! Szabadrúgáshoz jutottak a svédek, a tunéziai térfél közepén annak a bal oldalán, s mielőtt elvégezték volna Graham Potter szövetségi kapitány Jesper Karlström helyett beküldte Mattias Svanberget. A Wolfsburg középpályása pedig első labdaérintéséből a kapuba lőtte a szabadrúgásból beívelt labdát. Csakhogy Yael Falcón játékvezető nem adta meg a gólt, mert Svanberg vagy másfél méteres lesről mozdult vissza a szabadrúgás elvégzésekor. Csakhogy néhány pillanattal később a VAR-szobából az argentin bíró fülére szóltak, hogy Isak hozzáért a labdához, s akkor már nem volt lesen a gólszerző, így a találat érvényes!

S ezzel még nem volt vége, merthogy a svédek két újabb lehetőség után a ráadás végén megszerezték ötödiket is: Yasin Ayari mutatta meg, hogy ezen az estén ő nem tud kis gólt rúgni: ezúttal 18 méterről ragasztott hatalmas dugót a kapu jobb oldalába, kialakítva az 5–1-es végeredményt.

A skandinávok nagy különbségű győzelmükkel gyakorlatilag bebiztosították a továbbjutásukat – igen nehéz elképzelni, hogy a hátralévő két meccsükön akkora vereségekbe szaladjanak bele, hogy a három ponttal ne legyenek a legjobb nyolc csoportharmadik között, vagy a csoport negyedik helyén zárjanak.

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A SVÉD VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Viktor Johansson (Stoke City – Anglia), 23 Kristoffer Nordfeldt (AIK), 1 Jacob Widell Zetterström (Derby County – Anglia)

Védők: 21 Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel – Németország), 14 Hjalmar Ekdal (Burnley – Anglia), 5 Gabriel Gudmundsson (Leeds United – Anglia), 4 Isak Hien (Atalanta – Olaszország), 6 Herman Johansson (FC Dallas – Egyesült Államok), 2 Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga – Portugália), 3 Victor Lindelöf (Aston Villa – Anglia), 20 Erik Smith (St. Pauli – Németország), 15 Carl Starfelt (Celta Vigo – Spanyolország), 24 Elliot Stroud (Mjällby AIF), 8 Daniel Svensson (Borussia Dortmund – Németország)

Középpályások: 18 Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion – Anglia), 7 Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur – Anglia), 16 Jesper Karlström (Udinese – Olaszország), 10 Benjamin Nygren (Celtic – Skócia), 13 Ken Sema (Pafosz – Ciprus), 19 Mattias Svanberg (Wolfsburg – Németország), 22 Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise – Belgium)

Támadók: 26 Taha Ali (Malmö – Svédország), 11 Anthony Elanga (Newcastle United – Anglia), 17 Viktor Gyökeres (Arsenal – Anglia), 9 Alexander Isak (Liverpool FC – Anglia), 25 Gustaf Nilsson (FC Bruges – Belgium)

Szövetségi kapitány: Graham Potter (angol)

A TUNÉZIAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Ajmen Dahmen (Szfakszien), 22 Szabri Ben Hasszin (ES Szahel), 1 Abdelmuhib Samah (Club Africain)

Védők: 2 Ali Abdi (Nice – Franciaország), 5 Adem Arusz (Kasimpasa – Törökország), 6 Dylan Bronn (Servette – Svájc), 21 Amin Ben Hamida (Espérance), 23 Mutaz Neffati (Norrköping – Svédország), 4 Omar Rekik (Maribor – Szlovénia), 24 Raed Sihaui (Monasztir), 3 Montasszar Talbi (Lorient – Franciaország), 12 Mortada Ben Uanesz (Kasimpasa – Törökország), 20 Jan Valeri (Young Boys – Svájc)

Középpályások: 14 Kalil Ajari (Paris Saint-Germain – Franciaország), 11 Iszmael Garbi (Augsburg – Németország), 13 Rani Hedira (Union Berlin – Németország), 15 Hadzs Mahmud (Lugano – Svájc), 10 Hannibal Medzsbri (Burnley – Anglia), 17 Eljesz Szkiri (Eintracht Frankfurt – Németország), 25 Anisz Ben Szliman (Norwich City – Anglia), 26 Szebasztian Tunekti (Celtic – Skócia)

Támadók: 7 Eljesz Asuri (FC Köbenhavn – Dánia), 18 Rajan Ellumi (Vancouver Whitecaps – Egyesült Államok), 9 Hazem Maszturi (Dinamo Mahacskala – Oroszország), 19 Firasz Sauat (Club Africain), 8 Eliasz Szad (Hannover – Németország)

Szövetségi kapitány: Sabri Lamouchi (francia)