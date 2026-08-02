A jövő héten megtörténhet a tulajdonosváltás a Videotonnál

Costa szerint nagyjából két hét alatt végezték el az átvilágítás legfontosabb részét. Úgy fogalmazott, nem azért maradtak Portugáliában, mert bizonytalanná vált volna az üzlet, hanem mert ott dolgoztak a jogászaik és az elemzőik, valamint ő maga is több európai átigazolási ügyben érintett a nyári transzferidőszakban, így nem csak ezzel kellett foglalkozniuk. Emellett úgy vélték, székesfehérvári jelenlétük bizonytalanságot vagy feszültséget okozhatott volna egy olyan időszakban, amikor a szakmai stábnak és a klubvezetésnek elsősorban a csapatépítésre, valamint a felkészülésre kellett koncentrálnia.

„Nyugalmat akartunk biztosítani a csapatnak. Amennyiben mindennap ott lettünk volna úgy, hogy még nem vásároltuk meg a klubot, az kellemetlen helyzeteket és súrlódást teremthetett volna. Fontos volt, hogy a sportigazgató, a vezérigazgató és a szakmai stáb szabadon végezhesse a munkáját – mondta Costa, aki határozottan visszautasította azt a feltételezést, hogy a befektetők tétlenül várakoztak volna. – Nem kell fényképeken szerepelnünk ahhoz, hogy az emberek elhiggyék, dolgozunk. Nekünk nem az a fontos, hogy megjelenjünk az újságokban, hanem az, hogy elvégezzük a munkát. Ismerjük a csapatot, ismerjük a számokat, és mostanra készen állunk.”

Costa arról is beszélt, hogy nem véletlenül esett a választásuk Magyarországra. Hosszú évek óta dolgozik a nemzetközi labdarúgásban, rendszeresen utazik Európában, és jól ismeri többek között a lengyel, a román, a horvát, a cseh és az osztrák futballt is. Magyarország már korábban felkeltette az érdeklődésüket az elmúlt években végrehajtott infrastrukturális fejlesztések révén. Kiemelte a stadionokat, az edzőközpontokat és a sportlétesítmények színvonalát.

„Magyarország ebből a szempontból Európa egyik legjobb helyzetben lévő országa. Korábban más magyar klubokkal kapcsolatban is adódtak lehetőségeink, ám azokat nem találtuk megfelelőnek. Mindig figyeltük az országot, és vártunk arra a lehetőségre, amely valóban illeszkedik a céljainkhoz” – mondta, és hozzátette, a Videoton esetében végül úgy érezték, hogy a klub történelme, lehetőségei és elhelyezkedése egyaránt megfelelő alapot biztosíthat a közös munkához.