A jövő héten megtörténhet a tulajdonosváltás a Videotonnál
A Videoton FC Fehérvár jelenlegi tulajdonosa, az önkormányzat július 1-jén az értékesítés céljából kiírt pályázaton győztest (és második helyezettet) hirdetett, de a szerződés aláírására 45 napos határidő áll rendelkezésre, így az üzletrész átadása még nem történt meg. Az új tulaj az Egyesült Államokban bejegyzett Final Third LLC nevű cég lehet, amely 775 millió forintot ajánlott, és úgy tűnik, a szerződés aláírására már jövő héten sor kerülhet.
„A legnehezebb rész már mögöttünk van. A legfontosabb pontokban, amelyek veszélyeztethették volna az üzletet, már megállapodtunk. Most a jogászok véglegesítik a szerződést az önkormányzat és a mi oldalunk között. Már csak a részletekről van szó. Amennyiben minden jól halad, a következő héten aláírhatjuk a szerződést. Akár a 45 napos határidő lejárta előtt is lezárhatjuk a folyamatot” – jelentette ki Gerson Costa a feol.hu-nak adott exkluzív interjújában, hozzátéve, hogy készek átvenni a klubot.
A Final Third LLC képviselője hangsúlyozta, hogy a tulajdonosváltás hivatalosan csak a megállapodás aláírásával fejeződik be. Jelenleg a dokumentum végleges szövegét egyeztetik, de állítása szerint a felek ugyanabba az irányba tartanak: „Mindenki ugyanazon az oldalon áll. Mi elküldjük a szerződésre vonatkozó javaslatainkat, a másik fél átnézi azokat, majd haladunk tovább. Ez már valóban a folyamat utolsó szakasza.”
Costa szerint nagyjából két hét alatt végezték el az átvilágítás legfontosabb részét. Úgy fogalmazott, nem azért maradtak Portugáliában, mert bizonytalanná vált volna az üzlet, hanem mert ott dolgoztak a jogászaik és az elemzőik, valamint ő maga is több európai átigazolási ügyben érintett a nyári transzferidőszakban, így nem csak ezzel kellett foglalkozniuk. Emellett úgy vélték, székesfehérvári jelenlétük bizonytalanságot vagy feszültséget okozhatott volna egy olyan időszakban, amikor a szakmai stábnak és a klubvezetésnek elsősorban a csapatépítésre, valamint a felkészülésre kellett koncentrálnia.
„Nyugalmat akartunk biztosítani a csapatnak. Amennyiben mindennap ott lettünk volna úgy, hogy még nem vásároltuk meg a klubot, az kellemetlen helyzeteket és súrlódást teremthetett volna. Fontos volt, hogy a sportigazgató, a vezérigazgató és a szakmai stáb szabadon végezhesse a munkáját – mondta Costa, aki határozottan visszautasította azt a feltételezést, hogy a befektetők tétlenül várakoztak volna. – Nem kell fényképeken szerepelnünk ahhoz, hogy az emberek elhiggyék, dolgozunk. Nekünk nem az a fontos, hogy megjelenjünk az újságokban, hanem az, hogy elvégezzük a munkát. Ismerjük a csapatot, ismerjük a számokat, és mostanra készen állunk.”
Costa arról is beszélt, hogy nem véletlenül esett a választásuk Magyarországra. Hosszú évek óta dolgozik a nemzetközi labdarúgásban, rendszeresen utazik Európában, és jól ismeri többek között a lengyel, a román, a horvát, a cseh és az osztrák futballt is. Magyarország már korábban felkeltette az érdeklődésüket az elmúlt években végrehajtott infrastrukturális fejlesztések révén. Kiemelte a stadionokat, az edzőközpontokat és a sportlétesítmények színvonalát.
„Magyarország ebből a szempontból Európa egyik legjobb helyzetben lévő országa. Korábban más magyar klubokkal kapcsolatban is adódtak lehetőségeink, ám azokat nem találtuk megfelelőnek. Mindig figyeltük az országot, és vártunk arra a lehetőségre, amely valóban illeszkedik a céljainkhoz” – mondta, és hozzátette, a Videoton esetében végül úgy érezték, hogy a klub történelme, lehetőségei és elhelyezkedése egyaránt megfelelő alapot biztosíthat a közös munkához.