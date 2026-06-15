Nem szerzett gólt a születésnapján Szalah, Egyiptom ikszelt a belgákkal

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

G-CSOPORT

BELGIUM–EGYIPTOM 1–1 (0–1)

Seattle, Seattle Stadion, 66 775 néző. Vezette: Ramon Abatti (brazil)

BELGIUM: Courtois – Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne (De Cuyper, 56.) – A. Onana (Raskin, 56.), Tielemans – Trossard, De Bruyne (Vanaken, 86.), Doku (Fernández-Pardo, 86.) – De Ketelaere (R. Lukaku, 66.). Szövetségi kapitány: Rudi Garcia

EGYIPTOM: Sobeir – Ibrahim, Hani, Fathi (Adel, 88.), El-Fotuh (Hafez, 88.) – Attia, Lasin – Szalah (Abdelkarim, 76.), Asur (Rabia, 70.), Ziko (Zizo, 76.) – Marmus. Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan

Gólszerző: Hani (66. – öngól), ill. Asur (20.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Négy éve, a katari világbajnokság előtti utolsó felkészülési mérkőzésen találkozott egymással a belga és az egyiptomi labdarúgó-válogatott – az észak-afrikai csapat akkor nem jutott ki a tornára. Akkor némi meglepetésre 2–1-re Mohamed Szalahék nyertek, előrevetítve a „vörös ördögök” gyászos szereplését – a Roberto Martínez irányította csapatot a csoportkörben a később egymással „kisdöntőt” játszó Marokkó és Horvátország is maga mögé utasította, így nem jutottak az egyenes kieséses szakaszba Kevin De Bruynéék.

A veterán belga játékmester nevéhez fűződött a meccs első valamirevaló lehetősége, de tizennyolc méteres lövése a jobb kapufa mögött hagyta el az alapvonalat. Ami nem sikerült De Bruynének, összejött Emam Asurnak: az egyiptomi támadó középpályás a 20. percben tizenhét méterről, középről vette célba Thibaut Courtois kapuját, s noha a Real Madrid kapusa jól láthatta, mi készül, nem tudta hatástalanítani a ragyogóan eltalált lövést.

Tizenhárom perccel később Ziko növelhette volna az egyiptomi előnyt, de az ő próbálkozását már hárítani tudta Courtois. A belgák hiába birtokolták többet a labdát az afrikaiaknál, kombinációikat könnyedén olvasta az ellenfél szemmel láthatóan jól megszervezett védelme – beszédes adat, hogy az európaiaknak egyszer sem sikerült eltalálniuk a kaput az első félidőben. Nem jött ez össze Jérémy Dokunak sem, aki a hajrában Charles De Ketelaere lekészített labdájából ziccerben bombázott csúnyán a léc fölé. A félidő záróakkordjaként Omar Marmus került helyzetbe, de az ő próbálkozását is hárította a belga kapus.

A második félidő lején két blokkolt egyiptomi lövést is láthatott a Seattle Stadion közönsége, majd jött egy De Bruyne-szabadrúgás: a Napoli sztárja kissé balról, 18 méterről a jobb kapufát találta el – most járt a legközelebb a gólszerzéshez a belga válogatott. Kisvártatva a születésnapos Szalah fejesét kellett bravúrral hárítania Courtois-nak; hiába igyekezett növelni a nyomást a vörös mezes csapat, a „fáraók” voltak veszélyesebbek.

Csapata tehetetlenségét látva Rudi Garciának nem volt más választása, mint pályára küldeni Romelu Lukakut, aki, ha nem is lőtt gólt első labdaérintéséből, egy jobb oldali beadásra olyan rössel érkezett, hogy az előle menteni igyekvő Mohamed Hani a saját kapujába pöckölte a labdát. Öngól!

Továbbra is lüktető, remek iramú volt a meccs, egy belga akción belül Youri Tielemans és Brandon Mechele is gólt fejelhetett volna, majd Lukaku bólintott ziccerben a kapu fölé, de az egyiptomiak is veszélyeztettek. Egy perccel a vége előtt egy szabadrúgás-kombinációból Maxim De Cuyper kanalazott a kapu fölé – ez volt a meccs utolsó nagyobb lehetősége, maradt az igazságosnak mondható döntetlen. 1–1

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Június 15., hétfő, 21.00

Seattle, Seattle Stadion Belgium–Egyiptom 1–1 Június 16., kedd, 3.00

Los Angeles, Los Angeles Stadion Irán–Új-Zéland X–X Június 21., vasárnap, 21.00

Los Angeles, Los Angeles Stadion Belgium–Irán X–X Június 22., hétfő, 3.00

Vancouver, BC Place Új-Zéland–Egyiptom X–X Június 27., szombat, 5.00

Seattle, Seattle Stadion Egyiptom–Irán X–X Június 27., szombat, 5.00

Vancouver, BC Place Új-Zéland–Belgium X–X G-CSOPORT

A BELGA VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Thibaut Courtois (Real Madrid – Spanyolország), 12 Senne Lammens (Manchester United – Anglia), 13 Mike Penders (Strasbourg – Franciaország)

Védők: 2 Zeno Debast (Sporting CP – Portugália), 3 Arthur Theate (Eintracht Frankfurt – Németország), 4 Brandon Mechele (FC Bruges), 5 Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion – Anglia), 15 Thomas Meunier (Lille – Franciaország), 16 Koni De Winter (AC Milan – Olaszország), 18 Joaquin Seys (FC Bruges), 21 Timothy Castagne (Fulham – Anglia), 25 Nathan Ngoy (Lille – Franciaország)

Középpályások: 6 Axel Witsel (Girona – Spanyolország), 7 Kevin De Bruyne (Napoli – Olaszország), 8 Youri Tielemans (Aston Villa – Anglia), 20 Hans Vanaken (FC Bruges), 23 Nicolas Raskin (Rangers FC – Skócia), 24 Amadou Onana (Aston Villa – Anglia)

Támadók: 9 Romelu Lukaku (Napoli – Olaszország), 10 Leandro Trossard (Arsenal – Anglia), 11 Jérémy Doku (Manchester City – Anglia), 14 Dodi Lukébakio (Benfica – Portugália), 17 Charles De Ketelaere (Atalanta – Olaszország), 19 Diego Moreira (Strasbourg – Franciaország), 22 Alexis Saelemaekers (AC Milan – Olaszország), 26 Matías Fernández-Pardo (Lille – Franciaország)

Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)

AZ EGYIPTOMI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Mohamed el-Senavi (Al-Ahli SC), 16 El-Mahdi Szoliman (Zamalek), 23 Musztafa Sobeir (Al-Ahli SC), 26 Mohamed Ala (El-Guna)

Védők: 2 Jasszer Ibrahim (Al-Ahli SC), 3 Mohamed Hani (Al-Ahli SC), 4 Hosszam Abdelmagid (Zamalek), 5 Rami Rabia (Al-Ain – Arab Emírségek), 6 Mohamed Abdelmonem (Nice – Franciaország), 13 Ahmed el-Fotuh (Zamalek), 14 Hamdi Fathi (Al-Vakra – Katar), 15 Karim Hafez (Pyramids), 24 Tarek Ala (ZED)

Középpályások: 7 „Trézéguet” Mahmud Hasszan (Al-Ahli SC), 8 Emam Asur (Al-Ahli SC), 11 Musztafa Ziko (Pyramids), 12 Haisszem Hasszan (Real Oviedo – Spanyolország), 17 Mohanad Lasin (Pyramids), 18 „Donga” Nabil Emad (Al-Nadzsma – Szaúd Arábia), 19 Marvan Attia (Al-Ahli SC), 20 Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland – Dánia), 21 Mahmud Szaber (ZED), 25 „Zizo” Ahmed Szajed (Al-Ahli SC)

Támadók: 9 Hamza Abdelkarim (FC Barcelona – Spanyolország), 10 Mohamed Szalah (Liverpool FC – Anglia), 22 Omar Marmus (Manchester City – Anglia)

Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan