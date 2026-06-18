Ghána a 95. percben kotorta be a győztes gólt Panama ellen

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

L-CSOPORT

GHÁNA–PANAMA 1–0 (0–0)

Toronto, Toronto Stadion, 42 942 néző. Vezette: Glenn Nyberg (svéd)

GHÁNA: Ati-Zigi (Asare, a szünetben) – Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah – Semenyo, Owusu (Sibo, 78.), Yirenkyi, Nuamah (Fatawu, 58.) – Sulemana (Thomas-Asante, 58.) – Ayew (Adu, 88.). Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz

PANAMA: O. Mosquera – Blackman (Godoy, 90.), J. Ramos, Córdoba, Andrade – Murillo, Harvey, C. Martínez (Londono, 63.), J. L. Rodríguez (I. Díaz, 74.) – Bárcenas, Waterman (Fajardo, 63.). Szövetségi kapitány: Thomas Christiansen

Gólszerző: Yirenkyi (90+5.)

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Erős szélben és esőben kezdődött a világbajnokság második torontói meccse: Ghána és Panama először csapott össze a futballtörténelem során.

Az első félidő színvonaláról sokat elárul, hogy az egyetlen kaput eltaláló lövés a második percben esett: Cecilio Waterman próbálkozását Lawrence Ati-Zigi tolta ki – összesen pedig négyszer vették célba a kaput a csapatok.

A 34. percben Christian Martínez kapott labdát a kaputól 11 méterre, majd elesett az őt szerelni kívánó Jerome Opoku szorításában. A panamaiak tizenegyest reklamáltak, ám Glenn Nyberg sípja jogosan maradt néma: nem történt szabálytalanság.

A játékrész hajrájában a ghánaiak kapuját védő Lawrence Ati-Zigi megsérült egy ütközés során. Az első diagnózis alapján zúzódásokat szenvedő játékost kétszer is ápolni kellett, majd végül a szünetben lecserélték: Benjamin Asare váltotta.

Ati-Zigi nem tudta folytatni a játékot: a félidőben lecserélték (Fotó: Getty Images)

A 60. perc környékére felpörgött valamennyire a mérkőzés: bár jó pár technikai hibát láthattunk, végre adódtak épkézláb gólhelyzetek a csapatok előtt. Jordan Ayew például hajszál híján gólt szerzett: a Brandon Thomas-Asante remek, jobb oldali beívelésére érkező csatár elől Jiovany Ramos az utolsó pillanatban kotorta ki a labdát szögletre. Nem sokkal ezután éppen a nagyot mentő panamai előtt adódott helyzet: lövése azonban nem talált kaput.

Mindkét félidőben hatalmas füttyszó és pfujolás kísérte a lelátóról a játékrészt kettéválasztó ivószünetet: a szakadó esőben, 18-19 °C-ban rendezett mérkőzés során különösen indokolatlan volt a kétszeri, háromperces játékmegszakítás.

A kánikulától elég messze volt az időjárás Torontóban (Fotó: Getty Images)

Izomsérülése miatt nem vállalta kezdőként a játékot, de a 90. percben beállt a panamai válogatottba a 2013 és 2015 között a Budapest Honvédot erősítő Aníbal Godoy.

A meccs végéhez közeledve egyre inkább úgy tűnt, nem látunk gólt, ám a panamaiaknál kevesebb helyzetet kialakító ghánaiak rácáfoltak erre az érzetre, és a 90+5. percben sikerült a hálóba juttatniuk a labdát: Brandon Thomas-Asante lódult meg a bal oldalon egy hosszú indítással, majd a tizenhatoshoz érve középre passzolt, ahol a tökéletesen érkező – a 121. válogatottmeccsével hazája rekorderévé váló – Andrew Ayew-t megelőző Caleb Yirenkyi nem hibázott.

Panama még megpróbálkozott az egyenlítéssel – egyik támadásuk során azonban Carlos Harvey vállon rúgta Asarét, ezt követően némi kiabálás, lökdösődés is kialakult a játékosok között, végül pedig Nyberg véget vetett a mérkőzésnek. 1–0

Fotó: Getty Images A meccs embere: antoine semenyo (GHÁNA)

ÉLŐ SZÖVEGES TUDÓSÍTÁS ITT!

A GHÁNAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Joseph Anang (St. Patrick's Athletic – Írország), 16 Benjamin Asare (Hearts of Oak), 1 Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen – Svájc)

Védők: 4 Jonas Adjetey (Wolfsburg – Németország), 23 Derrick Luckassen (Pafosz – Ciprus), 14 Gideon Mensah (Auxerre – Franciaország), 6 Abdul Mumin (Rayo Vallecano – Spanyolország), 18 Jerome Opoku (Basaksehir – Törökország), 21 Kojo Oppong Preprah (Nice – Franciaország), 17 Baba Abdul Rahman (PAOK – Görögország), 2 Alidu Seidu (Rennes – Franciaország), 26 Marvin Senaya (Auxerre – Franciaország)

Középpályások: 20 Augustine Boakye (Saint-Étienne – Franciaország), 7 Abdul Fatawu (Leicester City – Anglia), 15 Elisha Owusu (Auxerre – Franciaország), 5 Thomas Partey (Villarreal – Spanyolország), 8 Kwasi Sibo (Real Oviedo – Spanyolország), 22 Kamaldeen Sulemana (Atalanta – Olaszország), 3 Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland – Dánia)

Támadók: 25 Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen – Csehország), 9 Jordan Ayew (Leicester City – Anglia), 13 Christopher Bonsu Baah (Al-Kadszia – Szaúd-Arábia), 24 Ernest Nuamah (Olympique Lyon – Franciaország), 11 Antoine Semenyo (Manchester City – Anglia), 10 Brandon Thomas-Asante (Coventry City – Anglia), 19 Inaki Williams (Athletic Bilbao – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz (portugál)

A PANAMAI VÁLOGATOTT VB-KERETE

Kapusok: 1 Luis Mejía (Club Nacional – Uruguay), 22 Orlando Mosquera (Al-Fajha – Szaúd Arábia), 12 César Samudio (CD Marathón – Honduras)

Védők: 16 Andrés Andrade (Linzer ASK – Ausztria), 2 César Blackman (Slovan Bratislava – Szlovákia), 3 José Córdoba (Norwich City – Anglia), 15 Éric Davis (Plaza Amador), 4 Fidel Escobar (Deportivo Saprissa – Costa Rica), 5 Edgardo Farina (Nyizsnyij Novgorod – Oroszország), 26 Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaria – Venezuela), 25 Roderick Miller (Turan-Tovuz – Azerbajdzsán), 23 Amir Murillo (Besiktas – Törökország), 13 Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello – Venezuela)

Középpályások: 11 Yoel Bárcenas (Mazatlán FC – Mexikó), 8 Adalberto Carrasquilla (UNAM Pumas – Mexikó), 20 Aníbal Godoy (San Diego FC – Egyesült Államok), 14 Carlos Harvey (Minnesota United – Egyesült Államok), 24 Azarias Londono (Universidad Católica – Chile), 6 Cristian Martínez (Ironi Kirjat Smona – Izrael), 19 Alberto Quintero (Plaza Amador), 7 José Luis Rodríguez (FC Juárez – Mexikó), 21 César Yanis (CD Cobresal – Chile)

Támadók: 10 Ismael Díaz (Club León FC – Mexikó), 17 José Fajardo (Universidad Católica – Chile), 9 Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa – Costa Rica), 18 Cecilio Waterman (Universidad de Concepción – Chile)

Szövetségi kapitány: Thomas Christiansen (spanyol)